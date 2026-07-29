Rescatados 117 inmigrantes que entraban a nado en Ceuta mientras Vivas reclama al Gobierno "un mando único"

Las claves

Las claves Generado con IA Salvamento Marítimo y Cruz Roja han rescatado a 117 inmigrantes que intentaban entrar a nado en Ceuta desde Marruecos en las últimas horas. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta está colapsado debido a la llegada de más de 1.500 migrantes en poco más de una semana. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exige al Gobierno una acción inmediata y la creación de un "mando único" para coordinar la gestión de la crisis migratoria. Vivas propone cinco medidas urgentes, incluyendo recursos de acogida extraordinarios, refuerzo de efectivos, modificación de la ley de extranjería y una mayor colaboración con Marruecos.

La Salvamar Atria, con base en Ceuta, y la LS Hipatia de Cruz Roja Española han rescatado desde la medianoche hasta las 15:00 horas de este miércoles a un total de 117 inmigrantes cuando pretendían entrar a nado a la ciudad ceutí desde Marruecos.



Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, esta unidad ha prestado la colaboración a la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se ha producido en las últimas horas. Debido al desbordamiento que ha sufrido la Guardia Civil en el espigón fronterizo sur del Tarajal, los rescates se han desarrollado por ambas unidades.



Los 117 migrantes rescatados han sido entregados a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece colapsado.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este miércoles una acción "contundente y sin dilación" al Estado ante la "dimensión de la crisis migratoria" que, según los datos del Gobierno de la ciudad autónoma, ha provocado ya la entrada de más de 1.500 migrantes en poco más de una semana.

En una comparecencia de prensa, Vivas no ha descartado crear un "mando único, sin concretar la fórmula" para "coordinar y gestionar la crisis al igual que se ha hecho en otras emergencias".

Asimismo, ha advertido de que la entrada constante de migrantes por el mar requiere de una actuación del Gobierno "inmediata, decidida y enérgica" al estimar que la situación es "extremadamente grave" y se han "desbordado" las capacidades de respuesta.

El presidente ceutí ha dicho que "los datos hablan por sí solos", al señalar que se han registrado más de 1.500 entradas de adultos y menores, los centros de acogida están "saturados y colapsados, no cabe nadie más", y el flujo de entradas es de más de 200 personas al día, mientras que en el área de Menores la sobreocupación es del 1.600 por cien.

"Si se mantiene el flujo actual de entradas, en breve estaremos en unas cifras parecidas al episodio de mayo de 2021", cuando entraron ilegalmente por la frontera ceutí más de 12.000 personas, ha dicho.

Con todo ello, Juan Vivas ha destacado que el dato "más grave, doloroso y duro" son los 60 cadáveres recuperados del mar los últimos doce meses.

"Solo desde la lealtad institucional, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones se puede afrontar esta crisis, por lo que estamos en permanente contacto con diferentes ministerios", ha explicado.

El presidente autonómico ha pedido que de forma "inmediata e inaplazable" se aborde "la emergencia" y también que se adopten medidas para prevenir que en el futuro se vuelvan a producir, "ya que no es la primera crisis, pero tampoco será la última si no se toman medidas".

Cinco medidas

El presidente ceutí ha apoyado cinco medidas, "como socorrer el colapso y la saturación con recursos de acogida extraordinarios y favorecer las salidas de Ceuta", activar el recurso financiero para contingencias migratorias, reforzar el número de efectivos y medios en frontera y seguridad ciudadana, modificar la ley de extranjería e intensificar la colaboración con Marruecos para la "contención y el control" de los migrantes en su territorio.

Juan Vivas ha dicho que "no se puede aplazar" establecer una respuesta estructural en medios, infraestructuras y normativas y no ha descartado crear un "mando único, sin concretar la fórmula" para "coordinar y gestionar la crisis al igual que se ha hecho en otras emergencias".

Mientras tanto, ha valorado que la sociedad ceutí está dando muestras de "madurez, entereza y solidaridad" con esta nueva crisis, y ha expresado su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la "excelente y humanitaria" labor en condiciones de "extremada dificultad".

Vivas ha añadido que ha encontrado "receptividad y comprensión" con el Gobierno, ha dejado claro que no ha hablado personalmente con Pedro Sánchez y ha añadido que el nivel de presión migratoria actual es similar al de agosto de 2024, aunque el ritmo de entradas es superior "con doscientos al día".