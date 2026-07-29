El indulto como herramienta de conveniencia política: las reglas no son iguales para todos

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha concedido un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament, condenada por prevaricación y falsedad documental. La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros de forma discreta en pleno verano, mientras el país afronta otras crisis. El uso de los indultos por parte de Pedro Sánchez contrasta con sus declaraciones de 2014, cuando afirmaba sentir vergüenza por los indultos políticos. La decisión convierte el indulto en una herramienta política habitual y genera debate sobre la igualdad de las reglas para todos.

El indulto parcial a Laura Borràs convierte la excepción en la norma.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida de gracia de manera casi clandestina, cuando media España arde y la otra media está de vacaciones, para la expresidenta del Parlament, que fue condenada por prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial; es decir, por corrupción.

En 2014, cuando se presentaba como el líder de la regeneración democrática, Pedro Sánchez aseguraba en un programa de máxima audiencia que los indultos políticos le daban “vergüenza”.

Hoy, no sólo los concede, sino que los normaliza y los convierte en una herramienta de conveniencia.