Lo que decía Sánchez en 2014 sobre indultos políticos como el de Borrás: "Hay que acabar con ellos. Siento vergüenza"

La decisión coincide con la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública, presentada como iniciativa anticorrupción del Ejecutivo.

El Gobierno también ha indultado a Natalio Grueso y Juan Fernández, condenados por corrupción y vinculados al PSOE.

La medida reduce la pena de prisión de Borràs, permitiéndole evitar la cárcel, aunque mantiene la inhabilitación y la multa.

Pedro Sánchez, que en 2014 criticó los indultos políticos, ha concedido ahora un indulto parcial a Laura Borràs, condenada por corrupción.

"¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?". La pregunta se la formuló Risto Mejide a Pedro Sánchez en septiembre de 2014, apenas dos meses después de que asumiera la Secretaría General del PSOE. Sánchez fue tajante: "Ninguno. Siento vergüenza de eso. Hay que acabar con los indultos políticos".

Doce años después, el Gobierno ha concedido un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán y antigua líder de Junts, condenada por trocear contratos públicos para adjudicárselos a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

La medida reduce de cuatro años, seis meses y un día a dos años la pena de prisión impuesta a Borràs, lo que en la práctica le permitirá evitar su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes. El Ejecutivo mantiene, sin embargo, la multa y la inhabilitación.

Borràs fue condenada en 2023 por prevaricación y falsedad documental. Según consideró probado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, utilizó su cargo al frente de la institución pública para favorecer a un conocido mediante la fragmentación de contratos que, de haberse tramitado conjuntamente, habrían tenido que someterse a un procedimiento abierto.

Según ha relatado EL ESPAÑOL, la dirigente independentista preparó junto a su amigo las ofertas que debían presentar diferentes empresas para aparentar que existía competencia.

Acaba de conceder el indulto a Laura Borrás, condenada a cuatro años y seis meses de prisión por corrupción.

- Risto: ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?.

- P.S.: "Ninguno, y yo siento vergüenza de eso... hay que acabar con los indultos". pic.twitter.com/Nc21kVSjVs — milukachu🇪🇦🇪🇦💚💚 (@miluka69) July 29, 2026

El objetivo era que los trabajos terminasen adjudicados al beneficiario elegido de antemano. No se trataba, por tanto, de una mera irregularidad administrativa, sino de alterar deliberadamente la contratación pública mediante documentos y presupuestos preparados para ofrecer una apariencia de legalidad.

El caso adquirió además una dimensión política durante la negociación de la Ley de Amnistía. Junts presionó para que Borràs fuese incluida en la norma acordada por el PSOE y Carles Puigdemont para hacer posible la investidura de Sánchez.

Los socialistas se negaron entonces porque entendían que los hechos no guardaban relación con el proceso independentista y eran un caso de corrupción común.

El Tribunal Supremo y la Fiscalía también defendieron que la actuación de Borràs era ajena al procés. Ella, por el contrario, se presentó como víctima de lawfare y sostuvo que había sido perseguida por sus ideas independentistas.

La antigua presidenta del Parlament fue suspendida en julio de 2022 y perdió su acta de diputada después de ser condenada.

El indulto había sido propuesto por el propio TSJC, que consideró excesiva la duración de la pena de prisión y tuvo en cuenta que Borràs no buscó enriquecerse personalmente.

El Gobierno se ha apoyado ahora en ese argumento para rebajar la condena, aunque el delito y las restantes penas permanecen intactos.

La decisión recupera inevitablemente las palabras pronunciadas por Sánchez en Viajando con Chester. En aquella entrevista también aseguró que sería «implacable» contra la corrupción y reconoció haberse indignado cuando gobiernos anteriores habían concedido indultos a personas poderosas.

El Consejo de Ministros ha aprobado también los indultos parciales de Natalio Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, y Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares.

Los tres indultos llegan, además, apenas semanas después de que el propio Gobierno aprobase la nueva Ley de Integridad Pública y la presentase como el gran instrumento anticorrupción de la legislatura.

Sánchez, de hecho, presumió de ella en su discurso de despedida antes del verano, presentándose como campeón de la ejemplaridad institucional. Sólo minutos antes, había firmado indultos por corrupción que afectan a una líder separatista y a dos condenados vinculados al PSOE.