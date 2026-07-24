Martínez Martínez reconoció pagos a empresas de su entorno por trabajos de consultoría, que según él, incluían la mediación de Zapatero para salvar la aerolínea.

Los directivos de Plus Ultra y Julio Martínez Martínez aseguraron que la gestión de Zapatero estaba vinculada a la obtención de financiación y posibles remuneraciones.

Los whatsapps recogidos por la UDEF reflejan una llamada de 11 minutos entre Zapatero y el vicepresidente de Plus Ultra, así como reuniones con el magnate Camilo Ibrahim.

Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra, pese a los mensajes que muestran contactos con directivos de la aerolínea en 2020 y 2021.

José Luis Rodríguez Zapatero alega que quienes le vinculan a Plus Ultra lo hacen hoy como "estrategia de defensa", pero las pruebas contra él están en whatsapps de hace seis años.

El expresidente del Gobierno, durante su entrevista de este jueves en La 1, evitó confrontar su versión con la de su amigo Julio Martínez Martínez y la del directivo de Plus Ultra Julio Martínez Sola.

"Cada imputado tiene su estrategia de defensa y no voy a entrar en ella", afirmó sobre las acusaciones de ambos en dos escritos presentados en la Audiencia Nacional el pasado lunes y que fueron adelantados en exclusiva por EL ESPAÑOL.

Sin embargo, no explicó por qué varios mensajes reflejan en abril de 2020 su conversación de "11 minutos" con Martínez Sola y en febrero de 2021 su encuentro con Camilo Ibrahim, magnate venezolano y socio de Plus Ultra.

Estos whatsapps fueron hallados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el contenido y dispositivo de Rodolfo Reyes que fue entregado por EEUU.

Estas conversaciones detallan ya una llamada entre Zapatero y Julio Martínez Sola el 30 de abril de 2020. Reyes le cuenta a Ramón Gordils, exalto cargo del Gobierno de Venezuela, que el expresidente habló con el entonces vicepresidente de Plus Ultra durante "11 minutos".

El 6 de febrero de 2021 aparece también una conversación que detalla una reunión entre Zapatero y Camilo Ibrahim. "Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", dice Reyes a Martínez Sola.

A pesar de ello, Zapatero aseguró en su entrevista en La 1 que nunca habló con ningún directivo de Plus Ultra sobre el rescate de la aerolínea.

La llamada a Sola

La secuencia de mensajes que revelan las evidencias que ahora narran Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra al juez Calama comienza el 28 de abril de 2020.

Rodolfo Reyes, empresario venezolano y accionista y director general de la compañía entonces, comunicó a Martínez Sola que habían conseguido acceder al expresidente.

"Acaba de hacerse el puente con ZP", escribió Reyes. A continuación, pidió al vicepresidente de Plus Ultra que contactara con Manuel Fajardo, al que describió como "la pieza de ZP en Venezuela". Martínez Sola respondió: "Aunque sea pagando un poquitín".

Un día después, Martínez Sola escribió a Fajardo de parte de Ramón Gordils. Tras conversar con él, informó a Reyes de la novedad: "Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero".

El 30 de abril, la llamada ya se había producido. Reyes escribió a Gordils que el directivo de Plus Ultra había mantenido una conversación de 11 minutos con el expresidente: "Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo".

La conversación coincide con el relato que Martínez Sola ha presentado ahora ante el juez Calama. En su escrito, asegura que recibió una llamada desde un número oculto y que al otro lado se encontraba Zapatero.

Según su versión, expuso la situación económica de la compañía y su necesidad de conseguir financiación. El expresidente le habría contestado que su intervención podía ayudar, que realizaría las gestiones oportunas y que, desde ese momento, el interlocutor sería Julio Martínez Martínez.

La reunión con Camilo

El 6 de febrero de 2021 aparece una nueva referencia directa. Reyes pidió a Martínez Sola que organizara una comida con Martínez Martínez y Camilo Ibrahim.

"Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", escribió Reyes. Martínez Sola respondió que ya lo sabía y añadió que "Julito" le había preguntado cuánto capital conservaba Ibrahim en la compañía mientras estaba con Zapatero.

Conversación entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola sobre la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Camilo Ibrahim un mes antes de aprobarse el rescate de Plus Ultra. EL ESPAÑOL

Un mes antes de la aprobación del rescate, los responsables de la aerolínea se reunían con Zapatero, algo que el expresidente ha negado siempre desde que estallara públicamente el caso.

En su declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Calama aseguró no conocer a ningún alto directivo de la compañía "en aquel momento".

"Solo estuve con el Sr. Julio Martínez Sola en un almuerzo en el 2024. En aquel momento, no conocía quiénes eran la composición de la dirección, la estructura, ni del accionariado de Plus Ultra".

El papel de Julito

Los whatsapps recogidos en los informes de la UDEF también respaldan otra parte del relato actual: el papel de Julio Martínez Martínez.

El 16 de mayo, Fajardo indicó a Martínez Sola que se pusiera en contacto con Martínez Martínez. Le explicó que "él te va ayudando" e identificó al equipo como "el amigo", el propio Martínez Martínez y Fajardo.

Dos días después, Roselli comunicó a Reyes que no hablaría directamente con Zapatero, sino con quien definió de forma despectiva como su "lacayo". También aseguró que Martínez Martínez había hablado de una finance boutique mediante la que se cobrarían los trabajos.

"Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida", escribió Roselli.

La palabra "mordida" revela que en mayo de 2020 los responsables de Plus Ultra ya relacionaban las gestiones con el expresidente, con su amigo y con una posible remuneración.

Esto coincide con lo que Julio Martínez Sola y Roberto Roselli sostienen ahora. Ambos han trasladado al juzgado que asumieron de manera sobrevenida que Martínez Martínez y Zapatero pretendían cobrar por las gestiones y que aceptaron pagar cantidades elevadas para tratar de salvar la aerolínea.

La sociedad Análisis Relevante firmó el 30 de julio de 2020 un contrato con Plus Ultra por 5.000 euros mensuales más IVA. En enero de 2021 se pactó, además, una remuneración equivalente al 1% de la financiación obtenida.

Martínez Martínez ha reconocido que aquella cantidad se abonó a lo largo de los años mediante varias empresas de su entorno.

También sostiene que el verdadero objeto de los contratos consistía en remunerar el asesoramiento prestado por Zapatero y la mediación para conseguir financiación.

El expresidente respondió en RTVE que su relación con Análisis Relevante se limitaba a trabajos de consultoría. Admitió que los clientes podían entender que él era el asesor, pero negó dirigir formalmente la sociedad, firmar contratos o participar en su accionariado.

Las gestiones clave

Los mensajes acompañan también la evolución desde la búsqueda inicial de créditos ICO hasta la concesión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El 22 de julio de 2020, Martínez Sola y Roselli informaron de una reunión con el secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Explicaron que habían sido recibidos por "altas recomendaciones" y que el Ministerio hablaría favorablemente de la compañía.

Cuando Raif El Arigie trasladó el mensaje a Reyes, este respondió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

La frase vuelve a situar al expresidente en el relato interno de la aerolínea mucho antes de que existiera la actual causa penal.

Las referencias aumentaron cuando el expediente entró en la Sepi. El 21 de agosto de 2020, Roselli sostuvo que el equipo de Zapatero debía "mover el expediente dentro de la Sepi".

El 16 de septiembre, al comprobar que la tramitación avanzaba lentamente, planteó la posibilidad de que alguien "de arriba" o el propio Zapatero hablara directamente con la sociedad estatal.

Seis días después, Martínez Sola comunicó a Reyes que presionaría a Julito para que él o Zapatero hablaran con la Sepi y consiguieran una garantía verbal de que el rescate sería aprobado.

El 26 de febrero, Martínez Martínez comunicó que Plus Ultra había obtenido una propuesta favorable y anticipó que la autorización llegaría previsiblemente al Consejo de Ministros del 9 de marzo.

El Consejo Gestor del fondo elevó oficialmente su propuesta el 2 de marzo. El Gobierno autorizó los 53 millones una semana después, tal y como había adelantado 'Julito'.

La coincidencia temporal es uno de los indicios que el juez Calama analiza para establecer qué información manejaba el entorno de Zapatero, cómo la obtuvo y si procedía de contactos legítimos o de una influencia ilícita.

Los mensajes de 2020 y 2021 demuestran que los directivos de Plus Ultra y Julio Martínez Martínez no han cambiado su versión para su "estrategia de defensa" sino que, al menos de momento, reafirman las pruebas de hace seis años obtenidas por la UDEF.