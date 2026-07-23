Guerra feminista en la ONU: Bibiana Aído avala el "trabajo sexual" de las prostitutas que quiere abolir el PSOE

Las organizaciones feministas acusan a Aído de intentar desacreditar a Alsalem y de normalizar la prostitución como "trabajo sexual", lo que ha provocado una fuerte división dentro del feminismo y la ONU.

El documento interno de Aído critica la visión de Reem Alsalem, relatora de la ONU sobre violencia contra las mujeres, quien sostiene posturas abolicionistas sobre prostitución, pornografía y gestación subrogada.

El informe difundido por Aído reconoce la capacidad de decisión de las prostitutas y defiende la despenalización del trabajo sexual voluntario, en contraste con la postura abolicionista del PSOE.

Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, ha sido denunciada por más de 70 organizaciones feministas ante la ONU por un informe que avala el "trabajo sexual".

"No se trata de la profesión más antigua del mundo, sino de la forma de violencia más antigua del mundo". Son palabras de Bibiana Aído, la primera ministra de Igualdad que tuvo España con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que el PSOE ha utilizado en distintas ocasiones para demostrar su postura contra la prostitución.

Estas palabras chocan de frente con la denuncia contra Aído, actual directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, que han formulado más de 70 organizaciones feministas latinoamericanas y europeas ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las firmantes acusan a la exministra socialista de haber difundido un informe interno "difamatorio" contra Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y crítica con las políticas trans.

El informe confidencial de Aído, distribuido el pasado 10 de junio a todas las direcciones regionales para desacreditar el trabajo de Alsalem y al que también ha accedido este diario, adopta el concepto de "trabajo sexual".

También reconoce la capacidad de decisión de las prostitutas y presenta como legítimas reivindicaciones como la despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos, el reconocimiento de derechos laborales y las políticas de reducción de daños.

La posición actual de Aído se encuentra en las antípodas de la doctrina que mantiene oficialmente el PSOE, que continúa definiéndose como un partido abolicionista y considera la prostitución una forma de explotación y violencia contra las mujeres.

La carta, fechada el 21 de julio y dirigida también a la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Comité de la CEDAW y el Consejo de Derechos Humanos, denuncia una auténtica guerra interna dentro de Naciones Unidas entre dos concepciones enfrentadas del feminismo.

Así, de un lado se encuentra Alsalem, que defiende una interpretación de esos derechos basada en el sexo biológico y ha adoptado posiciones abolicionistas sobre prostitución, pornografía y gestación subrogada.

Alsalem es una experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su función es investigar vulneraciones, recabar información de gobiernos y organizaciones, realizar visitas a países y elaborar informes y recomendaciones.

Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. EE

Aunque forma parte del entramado de Naciones Unidas, no habla en nombre de la organización ni depende jerárquicamente de ONU Mujeres. Esa autonomía explica que pueda mantener posiciones abiertamente enfrentadas con las de la oficina regional encabezada por Bibiana Aído.

Del otro lado, el informe difundido bajo la dirección regional de Aído, que cuestiona la trayectoria de la relatora, presenta sus planteamientos como excluyentes para las mujeres trans y las personas de género diverso y alerta de la coincidencia de sus discursos con los de grupos conservadores y movimientos "antigénero".

Las organizaciones firmantes sostienen que Aído distribuyó el documento por sugerencia de responsables de ONU Mujeres y que con ello contribuyó a "normalizar e institucionalizar la persecución injustificada" de una experta independiente de Naciones Unidas.

También le reprochan haber respaldado a asociaciones que intentaron boicotear las visitas académicas realizadas por Alsalem en febrero y marzo de 2026 a México, Colombia y Brasil.

"Trabajadoras sexuales"

El punto de fricción más evidente se encuentra en el análisis que el documento realiza de una resolución dictada el 6 de mayo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia.

El tribunal examinaba un caso de explotación sexual de cuatro menores y recurrió a un informe de Alsalem para sostener que "la prostitución no puede entenderse como una actividad neutral o voluntaria en términos abstractos".

El escrito distribuido por Aído critica la decisión porque, a su juicio, difumina categorías jurídicas diferentes, como la prostitución, la explotación de la prostitución, la explotación sexual infantil y la trata de personas.

Pero va aún más allá. Advierte de que asociar la prostitución a una forma de "coerción estructural", lo que puede "anular la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales y menoscabar sus reivindicaciones legítimas en materia de derechos humanos, como el reconocimiento de derechos laborales, la despenalización del trabajo sexual voluntario entre personas adultas y políticas orientadas a la reducción de daños".

Es esta formulación la que ha provocado la reacción de las organizaciones feministas. En su carta a Guterres denuncian que el documento da por asumida una agenda que "normaliza la prostitución como 'trabajo sexual'" y confunde las posiciones abolicionistas con planteamientos prohibicionistas.

Las firmantes recalcan que el abolicionismo no pretende perseguir ni criminalizar a las mujeres prostituidas, sino sancionar la demanda, penalizar el lucro de terceros, desmontar los mercados de explotación y ofrecer alternativas y reparación a las víctimas.

Lo contrario de lo que defendía

Esa posición contradice la postura que la propia Bibiana Aído mantuvo durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad, donde aseguró que la prostitución "denigra hasta el último extremo a la mujer" y rechazó que pudiera regularse como un empleo.

Aído aseguró por entonces que la mayoría de las mujeres prostituidas no se encontraban en esa posición voluntariamente. "Son explotadas, son esclavas, son mujeres víctimas", dijo por entonces.

La evolución resulta especialmente llamativa porque el PSOE mantiene en sus documentos oficiales el mismo marco que defendía entonces Aído.

La resolución política de su 41º Congreso reafirma que los socialistas son abolicionistas de la prostitución, rechaza el argumento de la libre elección y se compromete a actuar contra el proxenetismo y la demanda masculina.

El partido considera que no puede hablarse de libertad en un sistema atravesado por la desigualdad económica y sexual.

Así, los socialistas también rechazan la gestación subrogada, que sitúa dentro de la explotación reproductiva de las mujeres.

En su escrito, los colectivos feministas acusan a Aído de presentar las críticas a esta práctica como planteamientos "prohibicionistas" y de adoptar el lenguaje de quienes la consideran vinculada a los derechos reproductivos o a las llamadas "familias diversas".

El documento interno no proclama literalmente la existencia de un derecho a la gestación subrogada, pero sí cuestiona la posible influencia de Alsalem sobre procedimientos judiciales abiertos en Colombia y critica a las juristas que defienden su abolición.

La ofensiva contra Alsalem

Pero, ¿cuál es el origen de todo? El conflicto se desencadenó tras las visitas realizadas por la relatora a México, Colombia y Brasil.

Como no se desarrollaron bajo el marco de una misión oficial de país, ONU Mujeres las calificó de visitas no oficiales y alertó de que podían ser utilizadas por movimientos conservadores para influir en debates políticos, judiciales y electorales.

Las feministas que firman la carta rechazan esa interpretación. Defienden que Alsalem fue invitada por parlamentos, universidades y organizaciones de mujeres, que informó de sus desplazamientos a las autoridades y que mantuvo encuentros con parlamentarias, ministras, magistradas, académicas, madres de víctimas y asociaciones feministas.

También niegan que su agenda pueda reducirse a una alianza con la derecha religiosa.

Las firmantes piden ahora a Guterres que condene expresamente la actuación, active los mecanismos internos de control de Naciones Unidas e investigue si se vulneraron los deberes de imparcialidad, veracidad e integridad exigibles a los funcionarios internacionales.