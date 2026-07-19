Sánchez saluda a Donald Trump en el palco del estadio de Nueva York con los Reyes como testigo en la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Octavio Guzman EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez y Donald Trump se han saludado en el palco del estadio de Nueva York durante la final del Mundial, con el Rey Felipe VI como testigo. El encuentro se produce tras meses de reproches entre ambos líderes, especialmente por el desacuerdo sobre el aumento del gasto en defensa en la OTAN. Trump había exigido a los socios de la OTAN, incluida España, elevar el gasto militar al 5% del PIB, algo a lo que Sánchez se negó argumentando la necesidad de mantener servicios públicos. Trump ha criticado públicamente a España por no cumplir su petición, acusándola de querer aprovecharse de la alianza atlántica.

Con el Rey Felipe VI como testigo e intermediario, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha saludado con su homólogo estadounidense Donald Trump, después de meses de reproches cruzados entre ambos.

Ha sido durante la final del Mundial, que enfrenta a España, que busca su segunda estrella, con Argentina, que quiere revalidar su triunfo del 2022.

Ambos se han saludado en un palco de autoridades que simbolizaba una imagen inédita en estos últimos meses.

De hecho, ya se habían convertido en algo habitual los reproches del presidente Trump hacia España y su Gobierno.

Todo se recrudeció cuando España se negó a subir su gasto en defensa como pedía el presidente de EEUU a todos los socios de la OTAN. Desde ese momento, Trump ha aprovechado cualquier momento para criticar la decisión de Sánchez.

El mandatario estadounidense llegó a un acuerdo por el que todos los miembros de la OTAN debían subir su gasto en defensa para llegar al 5% del gasto militar en el PIB. Algo que Sánchez se negó a hacer.

Desde entonces, Trump ha acusado a España de querer aprovecharse de la OTAN y de ser un socio poco fiable.

“He conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España. No sé por qué, tendremos que hablar con España”, dijo Trump en enero durante su intervención en Davos.

Por su parte, el Gobierno de España ha reiterado que no es necesario subir el gasto hasta el 5% y que con su tope del 2% es más que suficiente para cumplir con los objetivos de la alianza.

De la misma forma, han argumentado en repetidas veces que si intentaran llegar a ese umbral no serían capaces de mantener servicios públicos o inversiones productivas.

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