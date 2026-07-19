‘Julito’ Martínez y el presidente de Plus Ultra, Martínez Sola, declararán al juez que Zapatero cobró para favorecer el rescate

Conversaciones y mensajes entre directivos de Plus Ultra y el entorno de Zapatero evidencian el conocimiento de su papel en la negociación del rescate.

La causa atribuye a Zapatero delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y otros, con comisiones irregulares estimadas en 1,95 millones de euros.

Ambos investigados presentarán escritos reconociendo la implicación de Zapatero en las gestiones para obtener la ayuda pública durante la pandemia.

Julio 'Julito' Martínez y el presidente de Plus Ultra, Martínez Sola, declararán ante el juez que Zapatero cobró comisiones por intermediar en el rescate de la aerolínea.

Julio Martínez Martínez, 'Julito', señalará ante el juez José Luis Calama que era el instrumento utilizado por José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar la comisión por el rescate de Plus Ultra.

De igual forma, el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola, indicará en un escrito que presentará en los próximos días que era consciente de que Zapatero estaba detrás de las gestiones para lograr la ayuda del Gobierno durante la pandemia.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, ambos investigados tienen intención de colaborar con la Justicia y reconocerán la implicación del expresidente del Gobierno en la trama.

Las defensas de Julito Martínez y de Julio Martínez Sola ultiman sendos escritos para presentarlos en la Audiencia Nacional.

En el caso del testaferro de Zapatero, Julito Martínez, lo acompañará con su declaración también el próximo martes, 21 de julio, ante el juez Calama.

Estas declaraciones complican el ya de por sí difícil horizonte judicial de Zapatero en una causa en la que se le imputan delitos por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

El juez instructor cifra en 1,95 millones de euros las posibles comisiones irregulares que habría cobrado Zapatero y personas de su entorno como sus hijas Alba y Laura, también investigadas en este caso.

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, reconocerá por escrito que conocía la participación de Zapatero en las negociaciones para lograr el rescate del Gobierno.

Para ello, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, admitirá que los whatsapps hallados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los que se habla de Zapatero se deben a que conocían las gestiones del expresidente.

Uno de los mensajes más importantes lo escribe Rodolfo Reyes, venezolano y accionista de Plus Ultra, el 22 de julio de 2020 a Raif El Arigie.

"Sí, bro. Nuestro pana Zapatero está detrás", escribe Reyes, cuyo móvil fue intervenido en EEUU.

Martínez Sola afirmará que Reyes dijo esta frase porque los directivos de la compañía aérea tenían conocimiento de las gestiones realizadas por el expresidente y que Julito simplemente era una extensión de Zapatero.

El volcado de los teléfonos de los altos cargos de la aerolínea arrojó conversaciones explícitas. "Acaba de hacer el puente con ZP" o "aunque sea pagando un poquitín" son otras de las frases clave encontradas por los investigadores.

La intención de Martínez Sola y del amigo y "testaferro" de Zapatero, Julito Martínez, de cooperar con la Justicia y reconocer el papel del expresidente para lograr la ayuda pública supone un gran avance en el caso.

En marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda de 53 millones de euros para rescatar la aerolínea Plus Ultra.

En su declaración del martes, Julito Martínez podría señalar qué gestiones realizó Zapatero y con qué cargos públicos.

Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, el cual ha negado que realizara cualquier gestión para que Plus Ultra fuera rescatada por el Gobierno.

Por tanto, el expresidente continúa negando cualquier implicación con la trama y niega que tuviera cualquier conversación con altos cargos o funcionarios públicos que pudiera ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias.

A pesar de ello, la UDEF en unos de sus informes recogió un mensaje del expresidente a su amigo y presunto testaferro Julito Martínez.

En esta conversación, Zapatero felicita a Julito por el trabajo realizado después de que se lograran los permisos para los vuelos entre Madrid y Caracas de Plus Ultra.

"En tiempo y forma. Exitosa gestión", escribió Zapatero a su amigo el 31 de julio de 2021 a las 18:36 horas.

El informe policial acredita que era el teléfono privado de José Luis Rodríguez Zapatero el que se ocultaba tras el contacto "Z" en la agenda de su amigo Julio Martínez.

La estrategia legal de Zapatero ha pasado, por el momento, por pedir la nulidad de los chats de Whatsapp encontrados por la UDEF y por indicar que se está realizando una investigación prospectiva.

El expresidente del Gobierno sostiene que el contenido extraído del teléfono y del disco duro de Rodolfo Reyes adolece de un "déficit esencial de garantías" y exige saber exactamente cómo llegaron esos archivos desde EEUU, Francia y Suiza.

Además, denuncia una "investigación prospectiva" y ha acusado a la UDEF de realizar una "causa general" o pesca de arrastre sobre toda su vida financiera, como con el asunto de Bolivia y el Grupo Gloria.