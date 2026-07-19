Los diplomáticos denuncian el "oscurantismo" de la 'ley de nietos' y avisan a Albares: "Tiene graves consecuencias"

Tanto PP como Vox exigen explicaciones sobre la gestión y el uso de empresas externas para agilizar los trámites de nacionalidad, ante el colapso de consulados como el de Buenos Aires.

El incremento de solicitudes de nacionalidad ha provocado la contratación de empresas externas y un refuerzo del personal consular, que los diplomáticos consideran insuficiente.

Acusan al Ministerio de Exteriores de externalizar funciones consulares, lo que consideran arriesgado y potencialmente dañino para la fiabilidad del sistema.

Los diplomáticos españoles critican la falta de transparencia y gestión en la tramitación de la 'ley de nietos', alertando sobre sus consecuencias para el sistema consular y electoral.

Los diplomáticos españoles están en pie de guerra y la ley de nietos puede ser la gota que colme el vaso. Los representantes españoles han lanzado una dura advertencia al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por el deterioro de la red consular y la gestión de los cientos de miles de expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

En un comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el colectivo advierte de que "externalizar" funciones propias de los consulados "puede entrañar riesgos y consecuencias indeseables".

Los diplomáticos, además, denuncian el "oscurantismo y la carencia de aclaraciones, especialmente en el marco de los procesos de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de los trámites para la regularización de inmigrantes" que debe realizar el servicio consular.

Este "oscurantismo" con el que el Ministerio está gestionando un proceso que tiene efectos directos sobre el censo electoral, y que el PP ha tildado directamente de "ingeniería electoral", tiene en opinión de los diplomáticos "graves consecuencias".

Los funcionarios llegan incluso a advertir de una "sombra de duda" sobre la Administración y sobre "la fiabilidad del propio sistema electoral".

La denuncia llega en plena polémica por el aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). De hecho, este jueves, la Junta Electoral Central exigió más control a la Oficina del Censo Electoral sobre las altas vinculadas a la ley de nietos.

El órgano de garantías exigió un informe ampliado sobre cómo se están incorporando estos nuevos votantes al censo exterior.

Además, cuatro de sus miembros, emitieron un voto particular en contra de la resolución del organismo, que se declaró "no competente" para parar el incremento del censo causado por la aplicación de la ley de nietos.

Sea como fuere, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) acusa al Ejecutivo de mantener una "prolongada desatención" del Servicio Exterior del Estado.

A las carencias acumuladas durante años suma la "deficiente gestión del actual equipo de responsables políticos" del departamento dirigido por Albares.

Refuerzos insuficientes

Los diplomáticos reprochan al ministro que no haya conseguido los refuerzos necesarios para afrontar el fuerte incremento del trabajo en embajadas y consulados.

Entre sus causas citan el aumento de españoles en el extranjero, las solicitudes de nacionalidad, la tramitación de visados y las gestiones relacionadas con el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

Tal y como como publicó EL ESPAÑOL el pasado 1 de julio, Exteriores ha duplicado las contrataciones de personal destinadas a reforzar la red consular para tramitar la ley de nietos. Pasaron de 320 efectivos en 2022 a 657 en 2025, un incremento del 105%. Albares ha anunciado que este año se repetirán cifras similares.

Sin embargo, a juzgar por la denuncia de los diplomáticos, la cifra a todas luces resulta insuficiente.

El propio Balance de Actividad Consular reconoce que "la mayor parte de los contratos se dedicaron a funciones consulares", con un esfuerzo particular en las oficinas más afectadas por la Ley de Memoria Democrática. Exteriores también convirtió en permanentes las plazas temporales de cónsul adjunto creadas en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México.

Según los últimos datos del Gobierno, 2.622.450 personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad por esta vía y, a 30 de abril, 557.709 ya la habían conseguido.

La avalancha de solicitudes ha obligado además a recurrir a empresas externas para tratar de acelerar el proceso.

Justicia adjudicó a Neoris España un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad.

Exteriores contrató por otros 1,13 millones al Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para aportar "fuerza de trabajo" al Consulado de España en La Habana. El PSOE también planteó incorporar personal de la empresa pública Ineco a las tareas de apoyo.

Precisamente, los diplomáticos también advierten de los problemas que pueden acarrear estas externalizaciones. "La externalización del trabajo asignado a la red consular tampoco es una solución adecuada", afirma la ADE.

A su juicio, este procedimiento "puede entrañar riesgos y consecuencias indeseables", especialmente si se desarrolla sin transparencia y sin ofrecer información suficiente a los responsables consulares, las instituciones o los actores políticos que reclaman explicaciones.

El Gobierno deberá informar

Tanto PP como Vox tienen la mosca detrás de la oreja ante lo que el PSOE considera una "medida de reparación histórica".

De hecho, el partido dirigido por Santiago Abascal registró el pasado mes de junio una pregunta parlamentaria para que Exteriores aclare si está recurriendo a empresas externas para desatascar los expedientes de nacionalidad al amparo de la conocida como ley de nietos.

En sus 13 cuestiones, Vox reclama saber qué empresas participan, cuántas personas han sido contratadas, cuál es el coste del servicio y cuántas solicitudes siguen pendientes.

La ofensiva llega ante el colapso de consulados como el de Buenos Aires, donde se acumulan más de 645.000 expedientes y, al ritmo actual, haría falta más de un siglo para resolverlos, según los cálculos difundidos por el cónsul general, José María Ridao.