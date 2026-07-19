CC OO insta a Marlaska a autorizar el uso de armas largas a los policías locales para que sean más operativos

CC OO defiende que la dotación de armamento debe estar en consonancia con las funciones actuales de las Policías Locales y los riesgos a los que se enfrentan.

La petición no busca una barra libre de armas largas, sino que se asignen bajo criterios de necesidad, protocolos estrictos y formación específica de los agentes.

El sindicato propone modificar el Real Decreto 740/1983 para actualizar la normativa sobre armamento policial, argumentando que la realidad delincuencial ha cambiado mucho desde los años ochenta.

CC OO solicita al Ministerio del Interior que autorice el uso de armas largas a los policías locales para adaptarse a los actuales riesgos del narcotráfico y crimen organizado.

Equipar con armas largas a los agentes de la Policía Local para que sean más operativos y se enfrenten con garantías a situaciones que plantean los nuevos escenarios del mundo del narco y el crimen organizado, marcados por su mayor logística y la irrupción de nuevas bandas.

Esta es la petición que ha formulado el sindicato de Comisiones Obreras (CC OO) a la Secretaría de Estado de Seguridad.

El coordinador Estatal de Policías Locales y Agrupaciones Profesionales de CC OO, Miguel Alcaraz, apuesta por dotar a los policías locales de nuevas "herramientas de trabajo", como "la escopeta que utiliza la Policía Nacional, tipo Franchi SPS 350".

La Policía Nacional empezó a usar ese modelo de escopeta en 1988, según un blog sobre la historia del Cuerpo Nacional.

Particularmente, en la Unidad de Seguridad Ciudadana porque cuenta con cañón corto y se le puede acoplar una bocacha para disparar botes lacrimógenos y fumígenos, así como pelotas. El tipo de cartucho que emplea es del 12 y sus postas presentan un riesgo reducido de rebote letal.

Esta petición del sindicato CC OO, trasladada por el propio Miguel Alcaraz en una reunión con técnicos del Ministerio del Interior, se apoya en un informe jurídico que solicita al ministro Fernando Grande-Marlaska que modifique la normativa actual que impide empuñar un arma larga a cualquier agente de la Policía Local de nuestro país.

"Pedimos que se modifique el Real Decreto 740/1983, por el que se regula la licencia de armas a policías autonómicas y locales, con el fin de garantizar la seguridad laboral de los funcionarios policiales". "Ese decreto data de los años ochenta y la realidad delincuencial ha cambiado mucho", subraya Alcaraz (Murcia, 1969).

La escopeta Franchi, modelo SPS 350, empezó a usarse en la Policía Nacional en 1988. cnpjefb.blogspot.com

"La dotación de armamento debe fijarse en relación con las funciones atribuidas a las Policías Locales por la Ley Orgánica 2/1986", tal y como sostiene Miguel Alcaraz Durán, sindicalista de CC OO y con 25 años de experiencia como policía local en San Javier.

Básicamente, lo que Comisiones Obreras plantea al Ministerio es "adecuar los medios materiales" de los agentes de la Policía Local "a las funciones que realizan en la actualidad" y que han cambiado mucho desde el año 1983.

"Especialmente, en materia de protección de autoridades, intervención ante riesgos graves para la seguridad ciudadana, colaboración con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado y participación en dispositivos conjuntos de seguridad".

“La evolución de las amenazas a la seguridad pública, así como las funciones que ahora desempeñan las Policías Locales en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hacen necesario revisar una regulación que responde a una realidad operativa de hace más de cuarenta años”, según insiste Alcaraz (Murcia, 1969).

Barra libre, no

La propuesta no persigue una barra libre de armas largas para los policías locales de todas las localidades del país.

Lo que Comisiones Obreras plantea es que el Ministerio del Interior se coordine con las administraciones locales y autonómicas, para determinar la dotación de armas largas como armamento colectivo para servicios específicos, bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, evaluación de riesgos, controles periódicos y estrictos protocolos de custodia y uso.

Así lo advierte el propio Miguel Alcaraz: "Las Administraciones competentes deberán aprobar protocolos de custodia, asignación, activación operativa, transporte, depósito y auditoría del armamento. La asignación individual requerirá habilitación específica, evaluación psicofísica periódica y formación homologada de los agentes".

A la reunión con los técnicos del Ministerio también asistieron Álvaro Castellano, responsable de Relaciones Institucionales de CC OO, y Juan José Regatos, secretario general de Administración Local de CC OO.

El departamento del ministro Grande Marlaska, según los dirigentes sindicales, se comprometió a "estudiar la propuesta" y analizar el informe jurídico del sindicato.

Varios agentes de la Policía Nacional haciendo prácticas de tiro con una escopeta. @PoliciaEscuela

"Esta iniciativa no persigue ampliar las competencias de las Policías Locales, sino garantizar que los medios materiales disponibles sean coherentes con las funciones que ya tienen legalmente atribuidas y con los riesgos a los que deben hacer frente en su actividad diaria", tal y como remarca el coordinador Estatal de Policías Locales y Agrupaciones Profesionales de CC OO.

"La Administración tiene el deber de proporcionar a los profesionales de la seguridad pública, los medios adecuados para desarrollar su trabajo en condiciones de máxima protección, especialmente, ante escenarios vinculados al terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico o incidentes de alta intensidad".

Alcaraz recalca que los medios materiales disponibles deben ser "coherentes" con las funciones de los policías locales de todo el país. "No se trata solo de un debate jurídico, sino que supone un riesgo para la seguridad física de los agentes" ante la evolución del mundo de la delincuencia.

"Pueden verse privados de los medios de protección adecuados ante nuevas amenazas, por una falta de claridad normativa".