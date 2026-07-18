Cerdán tuvo "plena disposición" de los fondos de Servinabar durante 9 años y usó al menos 323.000€ para sus gastos

Cerdán intentó comprar una vivienda de lujo en Madrid por cerca de un millón de euros usando Servinabar, aunque la operación finalmente no se cerró.

La Guardia Civil detecta ingresos en efectivo de origen no acreditado y apunta que los mayores beneficios para Cerdán se produjeron entre 2019 y 2023.

La UCO señala que Cerdán y varios familiares se beneficiaron de salarios, alquileres, vehículos y otros pagos provenientes de Servinabar.

Santos Cerdán tuvo acceso total a los fondos de Servinabar durante nueve años y usó al menos 323.000 euros para gastos personales y familiares.

"Es sólo un aperitivo. Esto es una carrera de fondo". Es lo que señalan fuentes de la investigación al ser preguntados por el nuevo informe patrimonial sobre Santos Cerdán en el que la UCO revela que el exsecretario de organización del PSOE tuvo "plena disposición" de los fondos de Servinabar durante 9 años y usó al menos 323.000€ para sus gastos.

Los investigadores sostienen que tanto Cerdán como varios miembros de su entorno familiar disfrutaron de ellos durante casi una década.

El documento, de más de 160 páginas, reconstruye los movimientos económicos de Cerdán entre 2015 y 2024 y concluye que el dirigente socialista tuvo acceso continuado a los recursos de Servinabar, sociedad de la que poseía el 45% del capital, tal y como figura en el contrato hallado por la UCO en la sede de la empresa compartida con Antxón Alonso en Pamplona.

Los investigadores consideran que esa circunstancia no impidió que dispusiera de los fondos de la empresa "como propios".

La cifra de 323.178 euros corresponde, según la UCO, a pagos y beneficios de los que se habrían aprovechado tanto Cerdán como su esposa, su hija, su hermana y su cuñado mediante diferentes fórmulas. Entre ellas figuran salarios, alquileres, mobiliario, vehículos y otros gastos satisfechos con dinero procedente de Servinabar.

Los investigadores del equipo de Delincuencia Económica, a cuyo frente se encuentra el teniente coronel Antonio Balas, sospechan que es sólo la punta del iceberg.

"Puede tener testaferros o gente traspuesta, porque las cantidades de las que se hablan durante tanto tiempo son elevadas", señalan fuentes del caso. "Teniendo en cuenta, sobre todo, que lo venía haciendo en Navarra".

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo el 30 de junio del 2025. E. E.

La Guardia Civil entiende que esos fondos constituyen un beneficio patrimonial derivado de la actividad de la empresa y solicita ampliar la investigación sobre las cuentas bancarias de varios familiares para determinar el alcance del presunto enriquecimiento.

Destaca, además, que Cerdán obtuvo sus mayores beneficios económicos precisamente entre 2019 y 2023, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos como ministro.

La UCO insiste en que fue entonces cuando se intensificó el flujo de ingresos hacia Servinabar y, en consecuencia, el volumen de recursos que quedaron a disposición del ex dirigente socialista y de su entorno familiar.

Junto al análisis de los beneficios obtenidos a través de la empresa, el informe incorpora nuevas sospechas sobre movimientos de dinero en efectivo.

La Guardia Civil ha identificado ingresos por 18.000 euros realizados entre 2014 y 2017 cuyo origen no ha podido ser acreditado documentalmente y que considera relevantes para completar la investigación patrimonial de Cerdán.

Piso Madrid

El documento también recupera una de las operaciones que más llamó la atención de los investigadores: el intento de adquisición de una vivienda de lujo en Madrid valorada en cerca de un millón de euros.

Según la UCO, fue Servinabar la que negoció la compra del inmueble para que fuera utilizado por Cerdán y su esposa, aunque la operación finalmente no llegó a cerrarse tras el pago de unas arras de 9.000 euros que posteriormente fueron devueltas.

Los agentes consideran ese episodio un nuevo indicio de que el dirigente socialista disponía de la empresa para atender a sus necesidades personales.

Con este informe, la UCO solicita al Tribunal Supremo nuevas diligencias dirigidas a reconstruir el patrimonio del ex dirigente socialista y de su entorno familiar, al considerar que todavía existen movimientos económicos pendientes de esclarecer y que podrían estar relacionados con los beneficios obtenidos a través de la presunta trama de adjudicaciones irregulares.

La casa que trataron de comprar él y su mujer estaba ubicada en el barrio de Chamberí y su valor ascendía a casi un millón de euros. Para ello, la mujer del exdiputado socialista se puso en contacto con la inmobiliaria que gestionaba el piso en septiembre de 2021.

Según lo expresaron en sus declaraciones tanto el gerente de la inmobiliaria como una agente de la empresa, la operación no se llevó a cabo por discrepancias de la propiedad en los tiempos de entrega y en los términos del contrato de arras.

Sin embargo, es una prueba evidente de que Santos Cerdán estaba tratando de mover dinero para meterlo en algún sitio.