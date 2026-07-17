La UCO sitúa a la secretaria de Chivite en la entrega de efectivo a Cerdán: "Muy maja la Marta, cobro y voy para Milagro"

La UCO sospecha que existía un canal paralelo de fondos en el PSN, ya que parte del dinero no se registraba oficialmente.

Zabalza tenía firma autorizada en una cuenta bancaria del PSN junto a los máximos dirigentes políticos navarros, según la investigación.

La entrega de dinero habría ocurrido en junio de 2016 y no está documentada en la información oficial aportada por el PSN.

La UCO implica a Marta María Zabalza, secretaria de Chivite, como intermediaria en la entrega de dinero en efectivo presuntamente destinado a Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe en su nuevo informe sobre la situación patrimonial de Santos Cerdán que la actual secretaria de Presidencia de María Chivite en el Gobierno de Navarra habría sido la presunta intermediaria de la entrega física de dinero en efectivo que iría supuestamente destinada precisamente al ex número dos del PSOE.

Así lo describe este nuevo dosier incorporado a las investigaciones del caso Koldo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La entrega se habría formalizado en 2016. La UCO ha llegado hasta ese momento gracias a las conversaciones intervenidas a Koldo García Izaguirre, que fue quien primero conoció a Santos en su etapa en la Comunidad Foral.

La mujer en cuestión es Marta María Zabalza López. En aquel entonces, según fuentes políticas al tanto de su trayectoria, era la secretaria de Chivite. Ocupó ese puesto desde el año 2014, junto a quien en ese momento era ya secretaria general de los socialistas navarros.

Ese pago, "cuya procedencia sería el PSN, no se encontraría documentado en la información aportada por el partido político", dice la UCO.

Según el informe de la UCO, el 28 de junio de 2016, Koldo escribe por WhatsApp a su contacto "Edi" (identificado como Sebastián Eduard Negoita). En dicha comunicación, Koldo le preguntó si ya "había ido con los gastos". Él le responde: "Estoy esperando a cobrar".

Dicha entrega pudiera haber sido realizada "por una mujer llamada Marta". Una vez recibido el dinero, el contacto de Koldo se trasladaría a Milagro, la localidad natal y en la que reside Santos Cerdán para proceder a la entrega.

"Muy maja la Marta. Cobro y voy para Milagro", señala el contacto de Koldo.

Dos días después, el 30 de junio de 2016, Koldo envió a su colaborador un contacto denominado "PSN. Marta". Era la secretaria de Chivite y hoy mano derecha en el gobierno de Navarra. Tres minutos después su contacto le respondió: "Ya está".

Autorización de firmas

El segundo gran indicio que señala la UCO es la presencia formal de Marta María Zabalza en las finanzas del PSN-PSOE

En uno de los anexos del informe que analiza las cuentas bancarias vinculadas a la hermana de Santos Cerdán (María Belén Cerdán), la UCO incluye un desglose de una cuenta corriente titularidad del propio Partido Socialista de Navarra

Al analizar ese producto financiero, los investigadores descubrieron que Zabalza compartía el control de esta cuenta bancaria con los máximos dirigentes políticos de Navarra, teniendo firma autorizada de forma simultánea con Chivite y Ramón Alzórriz, los dos principales salpicados por esta rama del caso. Alzórriz ya dimitió en junio del año pasado al conocerse su implicación en el primer y demoledor informe de Santos Cerdán.

Los investigadores creen que esta entrega de efectivo formaba parte de un canal de fondos paralelo al legal, ya que ese mismo día Santos Cerdán recibió una transferencia bancaria declarada del partido, pero la entrega de metálico no consta registrada.

Así lo describen: "Desde el PSN, se abonaron a Santos dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de EDI, y que no constan en la información aportada por el PSOE".