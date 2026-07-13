La exdirectora de la Agencia Tributaria reconoce que las alarmas fallaron en el caso de Julio Martínez: "Fue un error"

El PP acusó a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda de no actuar con rapidez ante posibles irregularidades fiscales relacionadas con Zapatero y su entorno.

La exdirectora negó haber recibido presiones del Ministerio de Hacienda y defendió que las investigaciones se abren cuando existen datos suficientes.

Fernández desvinculó su salida del cargo de la inspección fiscal a José Luis Rodríguez Zapatero, alegando motivos personales y de cansancio.

Soledad Fernández Doctor, exdirectora de la Agencia Tributaria, admitió que las alarmas del organismo fallaron en el caso de Julio 'Julito' Martínez.

Soledad Fernández Doctor, ex directora general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI.

Fernández ha desvinculado por completo su reciente salida de la dirección del organismo tributario de la inspección fiscal realizada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que su deseo de abandonar el cargo venía de "mucho tiempo antes".

"No ha tenido nada que ver", ha insistido Fernández Doctor. "Quise cesar por mi cansancio, por descomprimirme de tantos años de trabajo. Se lo dije a la ministra, y al señor [Arcadi] España [...] Me pareció correcto esperar al 30 de junio, que es cuando acaba la campaña de la renta".

La exdirectora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, a su llegada a la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Europa Press

Durante su intervención, la compareciente sí ha reconocido que las alarmas de la Agencia Tributaria fallaron en el caso de Julio 'Julito' Martínez, el presunto testaferro de Zapatero.

El senador del PP, Salvador de Foronda, le preguntó por qué la AEAT no inició una investigación a Julito Martínez por no hacer la declaración de la renta entre 2020 y 2023 pese que cobraba más de 50.218 como consejero y administrador, se le retenían 12.554 euros y pagaba 60.000 euros por un piso en Diego de León.

"Si lo hubiéramos visto habría que haberla iniciado [una investigación]. En este caso, no entiendo, si teníamos esos datos, que no haya saltado en nuestros mecanismos [...] Eso debería haber saltado en nuestros mecanismos", ha repetido.

A lo que ha añadido: "Ha sido un error que lamento profundamente".

Preguntada más adelante por qué la Agencia Tributaria no inició actuaciones en febrero tras conocer los informes de la ONIF que alertaban de presuntas irregularidades en el caso de Zapatero, y por qué esperaron a las actuaciones del juez para involucrarse, ha insistido en que "cuando existen datos que han salido en la prensa, primero hay que hacer investigaciones para ver si hay riesgos de incumplimientos fiscales".

"Nosotros hemos abierto las investigaciones cuando hemos entendido que había que hacerlas y hemos actuado conforme a los plazos en los que hemos entendido que debíamos hacer".

Ha remarcado la funcionaria que "hay cosas que saltan automáticamente porque se tiene toda la información y se corrige, pero existen otros temas que hay que investigar porque no son tan fáciles", como "fraudes mucho más sofisticados".

"Sólo me reuní una vez"

Durante su comparecencia, Fernández Doctor ha tratado de evitar responder a las preguntas más comprometedoras de los senadores de la oposición.

El mutismo de la compareciente fue casi absoluto al ser interrogada por el patrimonio del expresidente Zapatero y las actividades de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez, acogiéndose al deber de confidencialidad.

"Hay muchos de los temas por los que ustedes me preguntan que yo, por mis obligaciones de confidencialidad que me exige el artículo 95.3 de la Agencia Tributaria, no voy a poder contestar", ha sostenido Soledad Fernández Doctor.

Sin embargo, ante la insistencia del senador del PP, Fernández Doctor acabó confirmando el alcance de la inspección fiscal en curso sobre el expresidente, admitiendo que se está investigando todo: "Es nuestra obligación".

El senador del PP, Salvador de Foronda, durante la comisión de investigación. Cedida

La exdirectora también negó haber recibido presiones del Ministerio de Hacienda para paralizar estas pesquisas ("sólo me he reunido con la ministra [Montero] una vez, y fue para hablar de temas de personal"), y rechazó que la AEAT haya actuado con pasividad deliberada para buscar la prescripción fiscal del ejercicio de 2020 del expresidente.

Sin embargo, senador por Burgos ha recordado que desde el Grupo Popular llevan advirtiendo "desde hace más de un año y medio" sobre posibles irregularidades tributarias que, a su juicio, debieron ser investigadas por la AEAT sin esperar a la intervención judicial.

"Después vinieron los informes que confirmaron todo, la ONIF en febrero del 2026, la UDEF en abril con 4 informes y que hablan de blanqueo, delitos fiscales, falsedad documental y sobre todo contrabando".

Ha insistido en que desde noviembre de 2024 el PP solicitó reiteradamente al Ministerio de Hacienda, al secretario de Estado de Hacienda, a la exministra de Hacienda María Jesús Montero y a la entonces directora de la AEAT diferentes advertencias relacionadas con diversas cuestiones tributarias, sin que, según afirmó, se adoptaran actuaciones inspectoras.

Soledad Fernández, ex directora general de la Agencia Tributaria (AEAT). Fernando Sánchez / Europa Press

"Si hubiese actuado con la rapidez debida en el 2020, la deuda del señor Zapatero no habría prescrito y si el juez lo hubiese obligado a moverse, también habría prescrito en el 2021".

Y sumó: "La Agencia Tributaria no ha hecho su trabajo y la cúpula del Ministerio de Hacienda no ha hecho su trabajo: prescribe aquello que ustedes han querido que prescriba".

Al ser preguntada por si ha tenido "inconvenientes" por iniciar las investigaciones a Zapatero, la exdirectora de la Agencia Tributaria ha replicado que no.