Juanma Serrano pidió a Koldo favores para el expresidente de la Sepi: "Tengo que contarte un tema que me pide Vicente"

La investigación apunta a que Correos habría sido utilizado para desviar fondos y favorecer a empresas vinculadas al grupo investigado, como SdP Estudio Legal.

La Audiencia Nacional ha dado la condición de investigado a Serrano y ha autorizado el volcado de su teléfono móvil para esclarecer su papel en la trama.

Las conversaciones intervenidas muestran la existencia de una red que habría usado contactos políticos y empresariales para obtener contratos, colocar personas de confianza y cobrar comisiones.

Juanma Serrano, expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, pidió a Koldo García favores para Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi.

Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, recurrió a Koldo García para pedirle ayuda con una gestión solicitada por el investigado Vicente Fernández, quien había abandonado la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) casi dos años antes.

"Tengo que contarte un tema que me ha pedido Vicente, el anterior presidente de Sepi", escribió Serrano a Koldo el 19 de junio de 2021.

El mensaje forma parte de las conversaciones de WhatsApp encontradas en los dispositivos móviles intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor de José Luis Ábalos tras su detención, en febrero de 2024, y a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

Koldo nunca respondió a ese mensaje, pero como demuestra el historial de su móvil eran habituales las reuniones y las llamadas entre ambos.

Existen llamadas entre el exasesor de Ábalos y Serrano posteriores al whatsapp sobre la gestión solicitada por Vicente Fernández.

La conversación revela que Fernández seguía recurriendo a personas situadas en puestos estratégicos de la Administración y de las empresas públicas para canalizar sus peticiones.

Además, une a varias tramas de corrupción relacionadas con el PSOE: Vicente Fernández, investigado en el caso Sepi, y Juanma Serrano, parte del equipo de las cloacas; y Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos y condenado por el Tribunal Supremo.

El mensaje cobra una relevancia especial tras las últimas conclusiones de la UCO. Los investigadores sitúan a Fernández, Serrano y Leire Díez dentro de una red que habría utilizado sus contactos políticos y empresariales para conseguir contratos, colocar personas de confianza y cobrar comisiones.

Serrano y Leire Díez también formaron parte de una cloaca que buscaba echar abajo las causas que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

La Guardia Civil atribuye al expresidente de Correos una "participación preeminente" en esa estructura.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le ha dado esta semana la condición de investigado y ha autorizado el volcado del teléfono móvil que le fue intervenido en mayo.

La medida busca determinar el alcance de sus vínculos con los demás integrantes y aclarar si se limitó a consentir las operaciones investigadas, o participó en su impulso y dirección.

El contacto con Koldo

La petición de Serrano no constituye el único intercambio relevante encontrado en los dispositivos de Koldo.

Un mes antes, ambos habían conversado sobre el abrupto relevo de Fernando Abril-Martorell al frente de Indra.

El diálogo comenzó el 21 de mayo de 2021. Serrano envió una captura de pantalla de una noticia que anunciaba la salida del presidente de la compañía tecnológica y de defensa.

"Está en el tema", respondió Koldo a las 16:43 horas. Inmediatamente después añadió: "Y el jefazo también".

Serrano preguntó quién había decidido ejecutar el relevo en aquel momento. La decisión le sorprendía porque, según se desprende del intercambio, los interlocutores conocían un calendario diferente.

"El Presi", contestó Koldo, en clara referencia a Pedro Sánchez. "Nadie entiende. Tenía que ser después del verano y salida ordenada [sic]", añadió.

El entonces responsable de Correos insistió en conocer el origen político de la medida: "Pero se le ha ocurrido a la Ministra sola?? [sic]".

Koldo respondió que, aparentemente, la decisión había contado con el respaldo del "Presi", aunque admitió no disponer de toda la información.

"No parece ser que le apoyó el Presi. Me extraña pero no sé. Está el jefe nuestro en el tema [sic]", escribió.

Serrano cerró aquel tramo de la conversación con otra referencia en clave: "Yo confío en el jefe nuestro, no quiero que se queme a lo bonzo...".

El intercambio se produjo durante uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Indra.

La Sepi, principal accionista de la compañía en representación del Estado, promovió en mayo de 2021 la salida de Abril-Martorell y la llegada de Marc Murtra.

La operación se aceleró en apenas dos semanas. El 14 de mayo, la Sepi comunicó a Abril-Martorell su intención de no mantenerlo al frente de la empresa.

Una semana después se conoció públicamente el movimiento y las acciones de Indra sufrieron una fuerte caída.

La Comisión de Nombramientos propuso el 24 de mayo a Murtra, un perfil próximo al PSC.

El Consejo de Administración ratificó el relevo tres días después, aunque limitó las facultades ejecutivas del nuevo presidente ante la resistencia de los consejeros independientes.

La conversación con Koldo prueba que Serrano seguía de cerca el proceso. También refleja que ambos esperaban una salida posterior y ordenada, frente a la decisión de acelerar el cambio antes del verano.

Menos de un mes después, Serrano volvió a contactar con Koldo. Esta vez no se refería expresamente a Indra, sino a una petición de Vicente Fernández.

El control de la Sepi

Fernández había llegado a la presidencia de la Sepi en junio de 2018, después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Su nombramiento estuvo respaldado por la entonces ministra de Hacienda, María JesúsMontero.

Abandonó el puesto en octubre de 2019 tras quedar imputado en el caso Aznalcóllar, relacionado con la adjudicación de los derechos de explotación de la mina sevillana. Años después resultó absuelto en ese procedimiento.

Su cese se formalizó mediante un real decreto aprobado el 4 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente. El texto oficial especificó que se producía "a petición propia".

Pese a su salida, las conversaciones analizadas por la Guardia Civil describen a Fernández como una persona que conservaba contactos dentro del holding público.

La UCO sostiene que recurrió a trabajadores y directivos de la institución para obtener información, seguir expedientes e intervenir en operaciones relacionadas con empresas privadas.

El mensaje enviado por Serrano a Koldo en junio de 2021 constituye otro indicio de esa capacidad de influencia.

El expresidente de la Sepi podía trasladar una petición al presidente de una compañía estatal y este, a su vez, se comprometía a comentarla con un asesor situado en el núcleo de confianza del entonces ministro de Transportes.

Serrano, imputado

La Audiencia Nacional ha dado la condición de investigado a Juan Manuel Serrano, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, tras recibir un nuevo informe de la UCO que le atribuye una "participación preeminente" en la trama.

El juez Santiago Pedraz ha autorizado el volcado del teléfono móvil que la Guardia Civil le intervino en mayo.

Los investigadores consideran que su contenido puede aclarar si Serrano se limitó a permitir las presuntas operaciones detectadas o si participó en su impulso, coordinación y dirección.

Los principales indicios se refieren a la contratación de Leire Díez en Correos y a varios expedientes adjudicados durante la etapa de Serrano al frente de la empresa pública.

La UCO sostiene que el expresidente de la Sepi Vicente Fernández habló con él antes de la entrada de Díez.

Poco después, Fernández trasladó a la investigada un mensaje tranquilizador: "No te preocupes, lo tuyo sale".

Los investigadores analizan contratos concedidos a SdP Estudio Legal, un despacho vinculado profesionalmente a Fernández.

Los agentes sospechan que algunos procedimientos pudieron prepararse para favorecer a este bufete y que Correos fue utilizado para desviar fondos hacia personas y sociedades relacionadas con el grupo.

La causa examina además la vertiente política. Serrano acudió en abril de 2024 a una reunión en la sede del PSOE en Ferraz junto a Leire Díez y Santos Cerdán. El encuentro se produjo durante el periodo de reflexión anunciado por Sánchez.

Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, Serrano y Díez intercambiaron 9.355 mensajes por WhatsApp y otros 1.487 mediante Signal.

Ahora, el análisis del móvil busca determinar el alcance de esa relación, los posibles beneficiarios de los pagos y su intervención en las maniobras destinadas, presuntamente, a neutralizar investigaciones perjudiciales para el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno.