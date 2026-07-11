Detenido un hombre como presunto autor de una violación a una mujer en Pamplona durante los Sanfermines

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 29 años ha sido detenido en Pamplona por una presunta agresión sexual durante las fiestas de San Fermín. La agresión ocurrió en la madrugada del sábado, alrededor de las 4:45 horas, en el parque Vuelta del Castillo. El Ayuntamiento de Pamplona ha condenado de forma unánime la agresión y mostrado su apoyo a la víctima. Durante la última jornada festiva se han registrado tres denuncias por agresiones por tocamientos y un arresto.

Un hombre de 29 años ha sido detenido en Pamplona como presunto autor de una agresión sexual cometida durante las fiestas de San Fermín.

Los hechos, que ya están siendo investigados, ocurrieron en la madrugada de este sábado, en torno a las 4:45 horas, en lasinmediaciones de la Vuelta del Castillo, un parque urbano de la ciudad Navarra.

Por el momento, no ha trascendido la identidad del sospechoso, de quien únicamente se conoce su origen extranjero.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha emitido un comunicado conjunto para condenar de forma unánime la agresión.

El consistorio ha manifestado su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno", además de reafirmar su total rechazo a cualquier tipo de violencia machista durante las celebraciones.

Condena unánime

En el comunicado emitido, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona han mostrado su absoluto apoyo con la mujer, además del máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad.

El texto incide en que las violencias sexistas afectan a todas las mujeres sin distinción de edad, posición socioeconómica o nacionalidad, manifestándose en cualquier momento, también durante las fiestas.

Según señala el documento, estas violencias se basan en relaciones de poder que sitúan a los hombres por encima de las mujeres para perpetuar su sumisión, por lo que su detección, visibilización y rechazo es imprescindible y urgente para prevenir todas las agresiones sexistas.

La última jornada festiva se salda con tres denuncias por agresiones por tocamientos y un detenido.

La Junta Local de Protección Civil ha evaluado los casos en su reunión de esta mañana, confirmando el arresto de uno de los presuntos autores.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.