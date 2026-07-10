SdP, el bufete amigo de Vicente Fernández, cobró 200.000€ con Leire Díez en Correos y se mudó al "piso franco del PSOE"

Vicente Fernández habría recibido más de 213.000 euros de SdP, además de otros pagos a través de su sociedad, como contraprestación por su mediación en los contratos.

La oficina de la calle Diego de León, 36 en Madrid, alquilada por Vicente Fernández y usada por SdP, fue identificada como "piso franco del PSOE" y lugar de reuniones de la trama.

La UCO sitúa a SdP, Leire Díez y Vicente Fernández en el centro de una trama de adjudicaciones, gestiones y pagos vinculados a contratos públicos.

El despacho SdP Estudio Legal obtuvo cerca de 200.000 euros en contratos con Correos durante la etapa de Leire Díez en la empresa pública.

SdP Estudio Legal, nombre comercial de SDEP & Carrillo Abogados SLP, obtuvo cerca de 200.000 euros en contratos de Correos durante la etapa de Leire Díez en la empresa pública.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al despacho en el centro de una cadena de adjudicaciones, gestiones internas y pagos al expresidente de la Sepi Vicente Fernández Guerrero.

El informe de la UCO apunta a una relación triangular:

Leire Díez abría la puerta dentro de Correos, con ayuda de Juanma Serrano, presidente de la compañía y persona clave en su llegada a la empresa pública.

En paralelo, Juan Antonio Carrillo, socio profesional de SdP, preparaba los trabajos y repartía el dinero.

Por último, Vicente Fernández actuaba como enlace, conseguidor y beneficiario económico de esa relación, según los indicios recopilados por los investigadores.

La vinculación económica no es lo único que les unió. El rastro ha llevado a los investigadores hasta una oficina en común en la calle Diego de León, número 36, en Madrid.

Ese inmueble, alquilado por Vicente Fernández, aparece en la investigación como un lugar de reuniones de la trama atribuida a Leire Díez.

Uno de los testigos declaró ante la Guardia Civil que Leire Díez y Javier Pérez Dolset llamaban a ese inmueble "un piso franco del PSOE".

Según la UCO, allí se celebraron reuniones de personas investigadas en las diligencias sobre las presuntas cloacas socialistas.

SdP también usó esas oficinas para tratar de abrir una delegación de su despacho en Madrid.

El antecedente de ENUSA

La relación entre SdP y el entorno de Vicente Fernández no nació en Correos. La UCO sitúa un primer antecedente en ENUSA, empresa pública de la Sepi que suministra uranio a las centrales nucleares.

Leire Díez trabajó en ENUSA desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2021 como responsable de Comunicación.

Después pasó a Correos, donde primero ocupó un puesto en el área de Gestión de Administración Local y más tarde fue nombrada directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales.

Antes de su llegada a Correos, SdP ya había resultado adjudicatario de un encargo formalizado por una UTE participada por ENUSA.

La Guardia Civil recoge que Mediaciones Martínez, la empresa que la trama usaba para cobrar sus comisiones, emitió dos facturas por un total de 17.545 euros a SDEP.

Esas facturas, según los investigadores, habrían servido para canalizar sobrecostes introducidos en aquel contrato en beneficio del grupo 'Hirurok' (nombre en clave con el que se denominaban Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso).

La conclusión policial es clara: antes de los contratos en Correos, el despacho ya se habría beneficiado de la intervención de ese grupo en otra sociedad del perímetro de la Sepi.

Ese antecedente sirve de prólogo al salto posterior. La llegada de Leire Díez a Correos abrió una vía mucho más relevante para SdP. El despacho pasó de un encargo vinculado a ENUSA a dos adjudicaciones en la empresa postal por un importe conjunto de 198.266,75 euros.

La puerta de Correos

El primer movimiento se produjo en febrero de 2022. Leire Díez contactó con Juan Antonio Carrillo para encargar al despacho un trabajo jurídico relacionado con un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives.

La propia Leire explicó a Carrillo cuál era el objetivo. En un mensaje de WhatsApp del 4 de febrero de 2022, le dijo que su "principal misión" era "proteger" al presidente de Correos, Juanma Serrano. También planteó dividir el encargo en dos contratos menores.

El primero debía consistir en una opinión jurídica sobre el borrador del convenio. El segundo, en la redacción completa del texto que se propondría firmar con la editorial.

Leire Díez añadió algo más. No quería que la relación terminara ahí. En el mismo mensaje trasladó su intención de convertir a SdP en el "despacho de referencia" para los asuntos más sensibles de Correos, con asesoramiento directo a la presidencia de la compañía.

WhatsApp de Leire Díez a Juan Antonio Carrillo EL ESPAÑOL

Carrillo aceptó la propuesta dos minutos después. "Me parece perfecto Leire, y muy agradecido", respondió.

La UCO sitúa a Vicente Fernández en la trastienda de esa operación. Dos días más tarde, Carrillo habló con el expresidente de la Sepi sobre el encargo. El abogado indicó que podía realizar los dos trabajos en el marco de un contrato menor de 15.000 euros.

Entonces preguntó a Vicente por el reparto: "%SdP % VFG". Para los investigadores, esa fórmula parece aludir al porcentaje que iría al despacho y al que correspondería a Vicente Fernández Guerrero.

Vicente aceptó la iniciativa a Carrillo. "Lo que tú digas", contestó. Después añadió que quería "abrir una línea de trabajo con Correos" y dar "cobertura jurídica" a un asunto "trascendente" para Juanma Serrano durante al menos dos años.

Mensajes entre Vicente Fernández y Juan Antonio Carrillo EL ESPAÑOL

Las ofertas invitadas

La contratación siguió avanzando. El 24 de febrero de 2022, Vicente Fernández escribió a Carrillo para confirmar si Leire le había dicho que el encargo se tramitaría como un único contrato menor de 15.000 euros y que había que buscar otras dos ofertas.

Carrillo respondió que sí. También asumió la tarea de avisar a los otros dos posibles ofertantes.

El 28 de febrero, Carrillo ya había remitido a Leire un informe jurídico sobre la legalidad del acuerdo de colaboración entre Correos y Vicens Vives.

Ese mismo día, Leire le pidió el "1+2". La UCO interpreta que esa expresión podía referirse a la invitación de otras dos empresas para acompañar la oferta de SdP.

Al día siguiente, Carrillo facilitó los nombres: Alejandro Huergo Lora, catedrático y abogado de Oviedo (posteriormente hombre clave en el intento de llegada del despacho SdP a Madrid); Fernando Llagas Gelo, doctor en Derecho y abogado de Córdoba; y él mismo, Juan Antonio Carrillo.

El 4 de marzo de 2022, Carrillo envió a Leire un primer borrador del contrato marco con Vicens Vives. Lo hizo antes de que Correos hubiera formulado oficialmente las invitaciones para participar en el procedimiento.

Las invitaciones llegaron el 14 de marzo. El expediente, identificado como SV220414, se tramitó mediante procedimiento simplificado sin publicidad. Exigía al menos tres ofertas y adjudicación a la de menor precio.

Para la UCO, el hecho de que Carrillo propusiera la identidad de los otros invitados pudo alterar la concurrencia y la competitividad del proceso. El 31 de marzo, Correos adjudicó el contrato a SDEP por 13.900 euros, 16.918 euros con IVA.

El contrato mayor

El segundo contrato fue mucho más relevante. Se trataba del expediente SV220326, destinado al "servicio de Asesoramiento y Asistencia técnica para dar soporte a la Dirección de RR.II., Filatelia, estudios y futuro".

La dirección promotora era precisamente la de Leire Díez. Su importe ascendía a 180.138,75 euros, según la documentación de la UCO.

Los investigadores consideran que existen indicios de carácter fraudulento en esa adjudicación. La razón principal es el papel que habría jugado el propio despacho en la preparación del procedimiento al que después iba a concurrir.

El informe sostiene que Vicente Fernández coordinó a Leire con SdP. De ese modo, el despacho habría participado presuntamente en la redacción del pliego de la licitación.

El 6 de octubre de 2022, Carrillo envió a Vicente Fernández su versión del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En las propiedades del documento aparecía el nombre "Jesús JT. Tarancon". La UCO señala que podría tratarse de Jesús Tarancón Babío, entonces abogado de SdP.

El expediente recibió el visto bueno del Comité de Inversiones de Correos el 5 de diciembre de 2022. A partir de ese momento, Vicente Fernández apremió a Leire para acelerar la formalización del contrato.

El 6 de diciembre, Vicente escribió a Leire. Le dijo que, una vez autorizada la adjudicación por el Comité de Inversiones, la formalización ya no dependía de Compras, sino de ella como centro directivo proponente. También le pidió que se dirigiera a Compras para comprobar si ya habían solicitado la garantía a SdP.

Mensaje de Vicente Fernández a Leire Díez EL ESPAÑOL

Leire respondió: "Supongo que lo harán mañana. Pero yo le digo a RSM".

Vicente Fernández insistió: "Sería ideal que tuvieran formalizado el contrato cuanto antes. Para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos…".

El contrato fue adjudicado el 7 de diciembre de 2022 y formalizado el día 30 de ese mismo mes por 181.348,75 euros, IVA incluido.

Pagos a Vicente

La UCO también analiza las posibles contraprestaciones. Según el informe, Vicente Fernández habría recibido entre 2022 y 2024 al menos 213.995,20 euros procedentes de SDEP.

Los investigadores añaden otra vía. Además de las cantidades ingresadas directamente por Vicente, existen indicios de que pudo percibir dinero adicional por sus gestiones a favor del despacho a través de Allies & Altera SL, sociedad de la que el expresidente de la Sepi figura como administrador único.

En una cuenta de esa sociedad se identificaron cobros por importe de 30.522,25 euros con conceptos que incluyen "SDEP Estudio Legal".

La documentación policial también recoge la existencia de pagos pendientes.

Entre ellos, "la mitad de la cantidad pendiente de Correos", que ascendería a 17.937,50 euros.

La secuencia dibuja, según la UCO, un patrón: contratos públicos promovidos desde áreas controladas por Leire Díez, intervención de Vicente Fernández como nexo con SdP y retornos económicos al expresidente de la Sepi o a su sociedad.

El piso franco del PSOE

El último capítulo se sitúa en 2024, lejos ya de las adjudicaciones de Correos. Vicente Fernández habría facilitado al despacho un aterrizaje en Madrid al darle cobijo durante varios meses en una oficina vinculada a su entorno empresarial.

Ese espacio es el mismo que aparece en la investigación como escenario de reuniones de la trama de Leire Díez.

El inmueble está en la calle Diego de León, número 36, sexta planta. Según la UCO, era un piso que indiciariamente Vicente Fernández tenía alquilado y utilizaba como despacho o sala de reuniones.

Uno de los testigos, el empresario Joaquín Parra, declaró que Leire Díez y Javier Pérez Dolset se referían a ese lugar como "un piso franco del PSOE". También afirmó que Leire disponía de llave.

Los investigadores sitúan una reunión en ese inmueble el 2 de septiembre de 2024. Además, registran otros dos encuentros en la misma oficina: uno el 25 de septiembre, con Leire, Santos y Dolset; y otro el 16 de octubre, con Leire y Santos.

La oficina, por tanto, funciona como punto de unión de dos planos de la investigación. Por un lado, el rastro mercantil de Vicente Fernández y su sociedad.

Por otro, la actividad de la trama de Leire Díez, que habría usado ese espacio para organizar reuniones vinculadas a las presuntas cloacas del PSOE.

La conexión de SdP con ese inmueble añade una derivada más. El despacho que había obtenido contratos en ENUSA y Correos, con la mediación atribuida a Vicente, acabó encontrando cobijo en el mismo lugar que la UCO identifica como una sede informal para encuentros de la red.

El caso deja una cronología precisa. Primero, SdP aparece en una adjudicación de ENUSA. Después, con Leire Díez ya en Correos, obtiene dos contratos por casi 200.000 euros.

Más tarde, Vicente Fernández cobra del despacho más de 213.000 euros, según la UCO.

Y finalmente, en 2024, la oficina del expresidente de la Sepi aparece como refugio operativo del entorno investigado.