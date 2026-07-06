La última yincana del ministro Ábalos: un viaje con su amante, una orgía, un trío, la noche con Jésica y mudanza con su ex

La semana concluyó con la comunicación de su cese por parte de Pedro Sánchez, el regreso de su esposa a la residencia oficial y el inicio de la mudanza tras perder su condición de ministro.

Koldo García se encargó de la logística, coordinando viajes, pagos y horarios para evitar coincidencias entre las distintas mujeres que visitaban al ministro.

Durante esos días, Ábalos utilizó la residencia oficial y viajes ministeriales para organizar reuniones privadas, incluso en hoteles y con desplazamientos costeados con fondos públicos.

La última semana de José Luis Ábalos como ministro de Transportes estuvo marcada por una intensa agenda privada, con encuentros con prostitutas y su amante, gestionados en parte por su asesor Koldo García.

La última semana de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes —de la que se cumplen ahora 5 años— estuvo marcada por una intensa agenda privada que discurrió en paralelo a sus escasas obligaciones institucionales.

Durante aquellos días utilizó su residencia oficial y aprovechó al menos un desplazamiento ministerial para sus habituales encuentros con mujeres, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL a través de los dispositivos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Koldo García.

El próximo viernes, 10 de julio de 2026, se cumplirán cinco años desde que Pedro Sánchez comunicó a Ábalos su salida del Gobierno. El entonces ministro abandonó también la Secretaría de Organización del PSOE y dejó de formar parte del núcleo de confianza del presidente.

Un lustro después, José Luis Ábalos está en la prisión de Soto de Real (Madrid) y recientemente ha sido condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo.

La información hallada en los dispositivos móviles de Koldo García intervenidos por la UCO, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, permite reconstruir los últimos siete días de Ábalos en el poder.

La secuencia comienza con la llegada de dos prostitutas desde Valencia y termina con el regreso de la esposa del exministro para recoger sus pertenencias y comenzar la mudanza de la vivienda oficial.

Entre ambos momentos aparecen una habitación de hotel reservada por su hijo, una noche en el Parador de Granada pagada con fondos públicos, una cena desalojada con urgencia y varios encuentros organizados con prostitutas.

Los mensajes muestran el papel central de Koldo. El asesor gestionaba billetes, habitaciones, horarios y pagos. También coordinaba las entradas y salidas de la casa oficial para evitar que las distintas personas que acudían a ella coincidieran.

Lunes 5 de julio

La semana comenzó con la llegada a Madrid de Rozalia y Ofelia, conocida también como Gabriela. Ambas viajaron juntas desde Valencia en el AVE 05141, que salió a las 14:10 y llegó a Atocha a las 15:48.

El desplazamiento se había preparado durante el fin de semana. Rozalia había advertido a Koldo que Gabriela necesitaba estar de vuelta en Valencia temprano el martes. El asesor buscó una combinación que permitía regresar en el tren de las 06:45.

Antes de que las dos mujeres llegaran, Koldo reclamó a Víctor Ábalos, hijo del ministro, los documentos de una reserva en el NH Collection Madrid Colón. Víctor aparecía como titular de una habitación individual que costaba 138,01 euros y que fue utilizada por ambas prostitutas.

La estancia estaba contratada desde las 15:00 del lunes hasta las 12:00 del martes. En el apartado de peticiones especiales figuraba una explicación introducida por Víctor: "Viajo por trabajo y quizá utilice la tarjeta de crédito de la empresa".

Rozalia y Gabriela fueron primero al hotel. Allí dejaron sus pertenencias y se cambiaron antes de acudir al chalet oficial donde Koldo García les dijo que las esperarían.

Mientras tanto, Ábalos preparaba la vivienda. A las 17:09 preguntó a Koldo cuándo tenía previsto recogerlas. Quería descansar y ordenar la casa antes de su llegada. También pidió a su asesor que comprara cervezas.

La cita quedó fijada para las 18:30. Koldo envió a las mujeres la ubicación de un restaurante situado frente al complejo oficial y les pidió que acudieran en taxi. Cuando Rozalia preguntó si el encuentro se celebraría en un restaurante o en una vivienda, el asesor respondió con una sola palabra: "Casa".

Las dos mujeres permanecieron durante cerca de cuatro horas con Ábalos. Después regresaron al hotel. A las 23:15, Rozalia preguntó a Koldo si podían consumir productos del minibar.

A las 06:48, Rozalia detalló lo que habían tomado: "Un sándwich, 1 agua, 2 cervezas, 1 vino, 1 gin, 1 ron, 1 bacardi y 1 zumo naranja". Koldo aseguró que acudiría personalmente a pagar la cuenta.

Martes 6 de julio

Rozalia y Gabriela regresaron a Valencia en el AVE de las 06:45. Llegaron a las 08:38, después de pasar apenas unas horas en Madrid.

Ábalos no tenía actos públicos previstos durante la mañana. Por la tarde viajó con Koldo a Granada, donde debía presidir al día siguiente la puesta en servicio de un nuevo tramo de autovía.

El desplazamiento oficial sirvió también para organizar otro encuentro privado. A las 16:07, Koldo escribió a Andrea de la Torre y le pidió que se acercara a Granada sobre las 19:45. Después le envió la dirección del Parador, situado dentro del recinto de la Alhambra.

Andrea viajó en coche desde Málaga. Durante el trayecto se perdió siguiendo las indicaciones del navegador y envió una nota de voz a Ábalos, y este la reenvió al asesor, explicando que estaba intentando encontrar el acceso.

Antes de llegar preguntó si tenía que registrarse. "No. Al llegar me avisas y salgo. Si lo ves mal aparca abajo y sube en taxi", contestó Koldo.

A las 20:35, Andrea confirmó que se encontraba en la parte baja del recinto. Koldo salió a recibirla y la condujo hasta el alojamiento.

Andrea pasó aquella noche con Ábalos en su habitación en el Parador de Granada.

José Luis Ábalos en la inauguración del nuevo tramo de la autovía GR-43 entre Pinos Puente y Atarfe. Subdelegación del Gobierno

Miércoles 7 de julio

Ábalos comenzó la jornada con un acto oficial. Presidió la apertura del nuevo tramo de la autovía GR-43 entre Pinos Puente y Atarfe.

Andrea abandonó el Parador por la mañana para regresar a Málaga. Koldo le pidió que avisara cuando estuviera en casa. El intercambio de mensajes confirma que había acudido exclusivamente para pasar la noche en Granada junto a Ábalos.

El ministro continuó después con su agenda institucional. Sin embargo, las conversaciones privadas volvieron a ocupar parte de la jornada.

A las 14:03, Ábalos informó a Koldo de que Carolina Perles, su esposa, quería marcharse esa misma tarde a Valencia con sus hijos. "¿Cómo hacemos?", preguntó.

Más tarde, el ministro le pidió que gestionara un viaje para Andrea entre el viernes y el sábado.

La salida de Carolina dejó libre para el ministro durante varios días la casa oficial de El Viso. A partir de ese momento, Koldo comenzó a organizar nuevas visitas, como la de Andrea el viernes, y a encajar los horarios para evitar encuentros imprevistos.

Jueves 8 de julio

La mañana del ministro estuvo condicionada por una cita en la peluquería. Koldo insistió en que el ministro debía llegar a las 16:30 porque el establecimiento iba a abrir expresamente para atenderlo.

Al mismo tiempo, Víctor Ábalos recordó a Koldo que aquella noche estaba prevista una cena en la residencia oficial con una persona llamada Ángel. El asesor trasladó el aviso al ministro.

Ábalos había olvidado la cita. La cena complicaba los planes privados que él ya había gestionado.

Según explicó a Koldo, había pedido a Andrea que fuera a Madrid al día siguiente y también había comentado a Alejandra, a quien identificó como "la venezolana" (una prostituta con la que ya había tenido varios encuentros en el pasado), que podrían verse al tener la jornada libre.

"También puedo tirarlos a las once", propuso el ministro sobre los invitados a la cena. La frase revela que el objetivo era terminar cuanto antes para dejar libre la casa para la visita de "la venezolana".

Ábalos añadió otro dato: "Me dijo Alejandra que tenía una amiga colombiana…". Koldo reaccionó pidiéndole que no siguiera escribiendo detalles por WhatsApp: "Te voy a dar una". Incluso le recrimina que hable con las prostitutas él: "Que no escribas tuuuuuu que te voy a matar [sic]".

La cena comenzó sobre las 20:30. En ella estuvieron Víctor Ábalos y Ángel, cuya identidad no se precisa en los mensajes. Únicamente se sabe que Koldo había explicado a Alejandra, la prostituta que después visitaría la casa, que el ministro tenía una cita con un embajador.

A las 22:40, Ábalos pidió a Koldo que diera por concluida la cena. "Todos fuera ya", respondió Koldo. El ministro pidió entonces que dijera a Víctor que se marchara.

El asesor escribió al hijo de Ábalos: "Tienes 15 m !!!! después vuelas que te mato [sic]". Al mismo tiempo, pidió a Alejandra que retrasara su llegada otros 15 minutos.

Alejandra dio el visto bueno y más tarde confirmó su llegada a las 23:17, momento en el que Koldo salió a recibirlas. No acudió sola. Según las conversaciones, iba acompañada de una mujer brasileña, también prostituta.

Ábalos y las dos prostitutas no estuvieron solos. Durante la noche se incorporó una tercera mujer. A las 23:21, Koldo escribió a Patricia, su esposa, para avisarle de que iba a tardar más porque debía esperar "a que venga la tercera".

Patricia le preguntó si estaba bromeando. "No", contestó el asesor. "No voy a hacer comentarios a ese respecto", zanjó ella.

Viernes 9 de julio

José Luis Ábalos comenzó el día con una visita oficial a la fábrica de Talgo Las Matas II, en Las Rozas (Madrid). Mientras, Andrea, la pareja extramatrimonial del ministro, viajaba desde Málaga a Madrid.

El tren llegó a Atocha a las 13.09. Andrea quedó con el asesor en un restaurante situado frente a la casa oficial y después comieron en Urrechu Velázquez.

José Luis Ábalos visita la factoría Las Matas II de Talgo en Las Rozas de Madrid La Moncloa

La jornada transcurrió sin que consten otros compromisos públicos. Andrea entró en la residencia de El Viso y pasó allí la noche con el ministro.

La salida fue preparada con antelación. Koldo explicó a Ábalos que el sábado acudiría a las diez de la mañana para recoger las maletas de Andrea y llevarla a la estación.

También le dio instrucciones precisas para evitar que ambos abandonaran juntos el inmueble. "Primero tú y luego yo con ella", escribió después de que el ministro preguntara quién debía salir antes.

Koldo pidió además que cerrara la puerta de la calle. La organización muestra el cuidado con el que gestionaba los movimientos alrededor del complejo residencial.

Sábado 10 de julio

Los planes del ministro saltan por los aires el sábado. Pedro Sánchez citó de urgencia a Ábalos a las nueve de la mañana en el Palacio de la Moncloa. Durante ese encuentro le comunicó que dejaría de formar parte del Gobierno.

A las 09:34, Koldo envió al ministro una noticia sobre la remodelación del Ejecutivo. Sin embargo, ambos dejaron de hablar por WhatsApp durante varias horas.

El cese no acabó con las visitas al ya exministro en la casa oficial. Esa noche, Ábalos informó a Koldo que iba a recibir a Jésica Rodríguez, su expareja.

La joven aparece en aquellas conversaciones bajo el nombre en clave de "España". El apodo estaba relacionado con el piso de Plaza de España en el que residía y que la trama había pagado para que ella viviera en él.

"Va a venir España. Avisa a la guardia", escribió Ábalos a las 21:58. La referencia a la guardia aludía a los escoltas encargados de controlar los accesos a la vivienda oficial.

Koldo consideró que la visita era un error. El ministro respondió que Jésica estaba "de buen rollo" y que únicamente iban a hablar. "Ya me han cesado", añadió.

El asesor no consiguió impedir el encuentro, pero le pidió que no revelara ningún detalle sobre sus planes profesionales. "Lo cuenta todo por ahí. Por favor ten cuidado", le advirtió.

Ábalos aseguró que no hablaría de sus futuros negocios y explicó que ya le había dicho que no sabía qué hacer a partir de ese momento.

Jésica pasó aquella noche en la casa oficial. Según parece, fue la última vez que ambos se vieron. La cita se produjo pocas horas después de que el exministro conociera su salida del Ejecutivo.

El ya exministro es cesado, cosas del destino, el día del cumpleaños de Aldama. El empresario, tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, estuvo ese día también en la residencia oficial de Ábalos. Allí se le informó del cese y el que fuera mano derecha de Sánchez le aseguró al empresario que existía un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre su vida y sus negocios.

Domingo 11 de julio

Carolina regresó a Madrid desde Valencia a las 11:20 en AVE. Los billetes para ella y Rocío, la hija del matrimonio, habían sido gestionados por Koldo durante la noche anterior.

La esposa de Ábalos volvió después de permanecer varios días de viaje. Su llegada marcó el final de la sucesión de visitas privadas que se habían producido en la residencia.

Carolina Perles y su hija fueron recogidas en la Estación de Atocha por el chófer de Víctor de Aldama. La noche antes Koldo García había mandado al empresario los billetes de la familia de Ábalos y le pidió que se encargara de que alguien las fuera a buscar y las llevara después a El Viso.

La llegada de Carolina al chalet no acabó con la agenda de visitas de Ábalos. Koldo afirmó a las 20:00 que: "Ya fue Santos" y después preguntó al ya exministro: "Yo y el amigo estamos tomando algo espero tu permiso para ir [sic]".

Tras el visto bueno de Ábalos: "Cuando quieras", Koldo avisó de que "el amigo" y él "vamos" a las 20:02.

Ese domingo comenzó la mudanza para abandonar el inmueble oficial. Ábalos debía recoger sus pertenencias después de haber perdido la condición de ministro que le permitía utilizar aquella vivienda.

La semana había comenzado con dos mujeres llegando desde Valencia para acudir al chalet de El Viso. Terminó con el regreso de la familia y preparando las cajas para dejar la casa.

Entre ambos momentos, los mensajes describen una agenda en la que se mezclaron unos pocos actos ministeriales, desplazamientos sufragados con dinero público y encuentros personales organizados por Koldo.

El asesor controló trenes, hoteles, accesos, equipajes y horarios hasta el último día.

El cese puso fin a la etapa de Ábalos en Transportes, aunque no de sus negocios con Koldo. También cerró una semana en la que la vivienda oficial y los viajes institucionales quedaron vinculados una vez más a una sucesión de relaciones privadas alejadas de las responsabilidades propias de su cargo.