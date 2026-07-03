Zapatero tenía autorización del Gobierno cubano para operar en la isla, según los empresarios vinculados a la mafia rusa

El nombre de Zapatero aparece en relación con negocios como la instalación de plantas fotovoltaicas y la organización de un viaje para cerrar acuerdos en Cuba.

En las llamadas, se menciona la colaboración de un diplomático cubano en España, René Capote, y la intervención de altos cargos del Gobierno cubano.

Las conversaciones intervenidas por la Policía revelan que la autorización era clave para realizar negocios de minerales en Cuba, incluyendo níquel y cobalto.

Empresarios vinculados a la mafia rusa aseguraron que Zapatero y su grupo tenían carta de autorización del Gobierno cubano para operar en la isla.

Los empresarios alicantinos que aparecen ligados a la mafia rusa en la operación Strongbox revelaron en sus llamadas que José Luis Rodríguez Zapatero y su grupo contaban con la carta de autorización del Gobierno de Cuba para operar en la isla.

Los pinchazos telefónicos fueron realizados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO Central) de la Policía Nacional y se incorporaron al sumario abierto por el Juzgado de Instrucción 46 de Madrid.

En las conversaciones intervenidas, el empresario Jerónimo Sarmiento, uno de los implicados en la causa, habla con su socio Enrique López de una carta de autorización del Gobierno cubano, imprescindible para actuar en ese territorio.

La llamada concreta se produce el 24 de marzo de 2024.

"Enrique dice que la carta de aprobación la tiene que tener él, por ser el presidente [de la compañía Servigestión], pero en realidad es Rodríguez Zapatero y su abogado quienes la tienen", dice.

Jerónimo Sarmiento también revela a su socio que cuentan con la colaboración de un "diplomático de la embajada de Cuba en España, René Capote".

Una de las transcripciones de los pinchazos telefónicos a esta trama de la mafia rusa.

Según la transcripción de la llamada, "Jero pregunta a René que hasta dónde puede llegar, a lo que responde que hasta Díaz-Canel [presidente de Cuba]. Jero dice que si tienen níquel y están de acuerdo en la forma de pagar, pues a empezar".

Enrique López dice que ese diplomático cubano tiene que "pedir al Gobierno copia de la carta porque así él se puede presentar como presidente de Servigestión en Cuba, Jero se presenta como consejero delegado de Servigestión y así pueden llegar y decir que los que han firmado con Díaz-Canel son ellos".

López insiste en que la solución "sería que si René logra sacar una copia de la carta, y antes de que alguien mueva un dedo, hablar con Díaz-Canel. René (el diplomático) está en la inteligencia de Cuba, se lo han confirmado".

A continuación Enrique le dice que tienen que empezar a verse en persona, ante el temor de que tuvieran los móviles intervenidos: "Aquí puede haber gente".

Negocios

Los pinchazos telefónicos realizados a esta trama internacional de blanqueo de capitales de la mafia rusa en España muestran cómo inversores de esta organización recurrieron al entorno de Zapatero en la intermediación para el negocio con minerales en Cuba.

La investigación revela que algunos de los implicados en la operación tenían una red paralela de negocios cuyo rastro siguió la Brigada Central de Crimen Organizado de UDYCO Central.

En las llamadas aparece el nombre de Zapatero en boca de varios de los implicados en relación a una presunta "instalación de plantas fotovoltaicas" en Cuba.

En abril de 2024, los inversores hacen alusión a que han tenido que solicitar ayuda de instancias superiores, que pedirán una contraprestación por sus servicios: "Además han tenido que tocar a los de arriba y esos no son gratis".

Jerónimo Sarmiento le dice a su interlocutor que deben afirmar ante unos terceros que "se encuentran bajo la protección del gobierno español". Enrique López le responde que mejor va a cambiar esa frase y dirá: "Estamos en la órbita del gobierno español".

En relación a lo anterior, Sarmiento afirma que todos esos contactos a los que están acudiendo van a aumentar los costes, ya que les deberán pagar una parte: "Que el gobierno español ya está arreglando todo con un despacho de abogados y el embajador y todos van a poner el cazo y no sueltan la carta ni nada", dice.

La UDYCO, explica esta respuesta alegando que hace "referencia a una carta de concesión que al parecer, el gobierno cubano debe emitir para que se pueda materializar el negocio". Carta que, como apuntaban en conversaciones anteriores, posee el grupo de Zapatero.

Los implicados hablan incluso sobre el viaje que realizarán a Cuba para cerrar el acuerdo. Ese viaje no llegó a realizarse, pero estaba planeado para el 15 de junio de 2024.

La idea era organizar un encuentro en el que, siempre según el informe policial, tenían que acudir "el consejero de Transportes de Cuba, con Díaz Canel, el abogado de Zapatero y el embajador".