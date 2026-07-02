Miras reclama en Bruselas "un fondo específico" para la pesca: "Es imprescindible para el futuro del sector"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, este miércoles, en el debate del Pleno del Comité Europeo de las Regiones. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras solicita en Bruselas la creación de un fondo específico para la pesca, considerando que es esencial para el futuro del sector. El sector pesquero murciano enfrenta falta de relevo generacional, restricciones en días de faena y nuevas exigencias ambientales europeas. López Miras pide que el fondo se incluya en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 para asegurar la continuidad de la pesca en la Región de Murcia. El presidente murciano subraya que la pesca tiene un gran peso social y económico en la región y urge a las instituciones europeas a actuar con rapidez.

El sector pesquero murciano se encuentra en una encrucijada. La flota de pescadores debe solventar la falta de relevo generacional, asumiendo los límites en los días de faena en el Mediterráneo y los nuevos requisitos ambientales del Pacto Europeo por el Océano, la Estrategia de Biodiversidad y la Ley de Restauración de la Naturaleza.

El Gobierno de la Región de Murcia es consciente de la situación y el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha reclamado "un fondo específico" para los pescadores al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

López Miras considera que ese fondo debe incluirse dentro del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y ha formulado esta petición en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones que la Unión Europea: “Es imprescindible para asegurar el futuro del sector y de las comunidades costeras”.

Al Pleno, celebrado este miércoles, asistió el comisario de Pesca y Océanos que escuchó los argumentos del presidente murciano: “Las instituciones europeas deben escuchar a los actores del mar y a las regiones, que reclamamos un presupuesto ambicioso y la continuidad de un fondo exclusivo para la pesca”.

La sesión transcurrió marcada por los debates acerca de recomendaciones específicas sobre energía, agricultura o pesca, a las que deberá dar luz verde la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

“No podemos prescindir de una financiación suficiente y de un fondo específico para una política pesquera que ahora también debe responder a los compromisos del Pacto Europeo por el Océano, la Estrategia de Biodiversidad y la Ley de Restauración de la Naturaleza”, tal y como sostuvo López Miras.

López Miras durante la sesión. CARM

El presidente murciano instó a las autoridades europeas a "actuar con urgencia" en el sector pesquero porque el relevo generacional es uno de los "principales desafíos" y no puede convertirse en "un problema crítico".

"La pesca está estrechamente ligada a territorios como la Región de Murcia, donde mantiene un importante peso social y económico". No obstante, López Miras advierte de que “muchos pescadores ven tan poco futuro en la actividad que no desean que sus hijos continúen en ella”.

"La Unión Europea debe escuchar la voz de los pescadores e impulsar mecanismos para garantizar su futuro". "Para la Región de Murcia es un sector prioritario".