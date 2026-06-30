La Complutense suspende un año a Juan Carlos Monedero como profesor por acoso sexual a una alumna

Juan Carlos Monedero durante una entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Complutense de Madrid ha suspendido un año a Juan Carlos Monedero como profesor tras una denuncia de acoso sexual presentada por una alumna. La sanción se produce tras un expediente disciplinario iniciado en enero de 2025 y tras la activación del protocolo interno de la UCM contra el acoso sexual y sexista. La Fiscalía archivó el procedimiento penal al no apreciar delito, aunque calificó el comportamiento de Monedero como improcedente y moralmente reprobable. La resolución incluye seis meses ya cumplidos como medida preventiva y responde a la presión de colectivos universitarios para sancionar por la vía administrativa.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Juan Carlos Monedero, al concluir el expediente abierto por una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso.

Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha sido sancionado, según han confirmado a la agencia Efe fuentes cercanas a la denunciante, tras la tramitación de un expediente disciplinario abierto por la UCM en enero de 2025 después de que una alumna puso en marcha el protocolo interno de la universidad contra el acoso sexual y sexista.

La Universidad Complutense de Madrid remite a "la normativa vigente en materia de protección de datos" para no pronunciarse sobre la suspensión de funciones al profesor Juan Carlos Monedero durante un año por la comisión de una falta muy grave de acoso a una alumna.

Desde la UCM, fuentes del Rectorado consultadas por Efe aseguran que "no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros". El expolítico ya fue apartado de Podemos después de que la formación recibiese en septiembre de 2023 testimonios de dos mujeres que describían tocamientos, comentarios inapropiados e intentos de beso sin consentimiento.

La resolución, que ha adelantado El País, señala que del "periodo total de suspensión de un año impuesto" ya se han cumplido "seis meses con carácter de medida preventiva", periodo que deberá ser tenido en cuenta para el cómputo total del plazo de suspensión acordado.

La Unidad de Igualdad de la Complutense abrió en enero de 2025 una investigación al docente mediante un expediente de información reservada iniciado tras recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna.

Según indicaron entonces fuentes de la UCM, ese expediente "confidencial" se trasladó desde la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios y, en abril siguiente, a la Fiscalía que, sin embargo, archivó el procedimiento penal al no apreciar delito "contra la integridad moral", aunque calificó el supuesto comportamiento del profesor como "improcedente" y "reprochable moralmente".

Tras ello, en junio de 2025, el Punto Violeta Somosaguas de la UCM criticó que la Fiscalía archivara la denuncia a Monedero al no apreciar delito contra la integridad moral en el trato a algunas alumnas asistentes a su clase en el curso 2021-2022.

Por ello, desde el Punto Violeta se solicitó entonces a la universidad que activara la vía administrativa, que finalmente ha resultado en la citada sanción.