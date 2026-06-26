La causa de las prótesis copa el Debate de la Región: del "fraude en los quirófanos" del PSOE a la "trama homicida" de Podemos

Las claves

Las claves Generado con IA El Debate del Estado de la Región de Murcia ha estado marcado por las críticas al PP por la gestión de la 'trama de las prótesis', con epicentro en el Servicio Murciano de Salud. La oposición acusa al Gobierno regional de implantar prótesis caducadas o no homologadas en pacientes, y de fallos graves en los controles y la transparencia. La trama investiga a 13 personas vinculadas a LOGIMED, el Servicio Murciano de Salud y el Hospital Virgen de la Arrixaca, con un fraude estimado en casi 7 millones de euros. Podemos denuncia que la alerta sobre el caso partió de una enfermera anónima y que el fraude es solo la 'punta del iceberg', afectando la salud pública y la gestión de fondos regionales.

El bloque de las izquierdas ha centrado su intervención en el Debate del Estado de la Región de Murcia en la 'trama de las prótesis'. El PP murciano está siendo criticado por la gestión de esta trama, con epicentro en el Servicio Murciano de Salud, como le ocurrió a Juanma Moreno en Andalucía por los errores en el cribado del cáncer de mama.

Prueba de ello son las intervenciones de Carmina Fernández, portavoz del PSOE, y María Marín, portavoz de Podemos, donde han cargado contra el presidente regional, Fernando López Miras (PP).

Carmina Fernández le ha dedicado 15 minutos de los 45 de su intervención a esta causa que tiene tiene investigadas a 13 personas, vinculadas a la sociedad limitada LOGIMED, al Servicio Murciano de Salud y al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

"No es una polémica política más. Son personas que entraron en un quirófano confiando en que la Administración había comprobado el material que iba a implantarse en su cuerpo. Hablamos de prótesis caducadas y no homologadas, de trazabilidad, de controles que fallaron y de un Gobierno que no ha dicho la verdad", tal y como ha criticado la socialista Fernández.

La portavoz morada María Marín ha sido más dura en su intervención, por rebautizar la 'trama de las prótesis' como la "trama homicida de los stents" y lanzar este mensaje al presidente autonómico: "Cada vez se estrecha más el cerco y la corrupción en el Servicio Murciano de Salud ya está tocando a su puerta". "Es una trama en toda regla contra la salud pública de los ciudadanos de la Región de Murcia".

Otra vez el PP y los tentáculos del grupo Quirón. Otra vez las corruptas derivaciones a la sanidad privada. Fue el hospital Quirónsalud de Murcia el centro privado al que se derivaron las operaciones de la trama de las prótesis, poniendo en peligro la vida de cientos de… pic.twitter.com/wdip662as1 — María Marín (@MariaMarinMart) June 26, 2026

Esta tarde, tiene el turno de réplica el presidente regional, Fernando López Miras, tras abrir el Debate del Estado de la Región de Murcia con una intervención donde solo aludió a esta causa judicial, para mostrar su apoyo al manifiesto firmado por 66 sanitarios del Hospital Virgen de la Arrixaca, para reclamar la "depuración de responsabilidades" en los juzgados.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha advertido de que "cuando un Gobierno falta a la verdad, sobre la salud de la gente, este debate ya no puede ser un debate normal".

"Gobernar no es prometer, es hacer. Y Gobernar es responder. Y hoy tiene que responder por la 'trama de las prótesis'. Un asunto que usted está esquivando pero que ya no puede eludir. Este no es un fraude sin más".

Hasta ahora, el PP ha centrado su mensaje en recalcar que la trama fue denunciada por la inspección del Servicio Murciano de Salud porque se trata de un fraude de 6.886.738 euros de dinero público, por la compra de stents vasculares no coronarios, caducados o no homologados, con sobrecostes de hasta un 1.287%.

Pero la oposición pone el acento en la parte del atestado de la Policía Nacional que deja abierta la posibilidad de que alguno de los 378 pacientes, intervenidos por el cirujano cardiovascular investigado, lleven implantado una prótesis caducada o no homologada. De hecho, la UDEF sostiene que sí existe un paciente en esa situación que sigue vivo, con la salud deteriorada, al que localizó y entrevistó EL ESPAÑOL.

"Esta vez, el fraude no se queda en un despacho. Esta vez el fraude entra en un quirófano", según ha argumentado Carmina Fernández. "Hay vecinos en Cartagena, en Lorca o en Molina, que hoy se llevan la mano al cuerpo y se preguntan: '¿Y si soy yo?"

"Y esa pregunta no se la puede responder un juez. Se la tenía que responder su presidente. Y su presidente está callado. ¿Quién defiende a esas personas? ¿Quién las llama? ¿Quién las cuida? ¿Qué ha hecho usted para quitarles el miedo? A un quirófano se entra con garantías, no con miedo. Y usted no las dio ayer", ha reprochado la socialista Fernández al popular López Miras.

"Revisar expedientes no le quita el miedo a nadie. El miedo se quita poniendo a las personas por delante: llamando a cada paciente, revisando cada caso. Y eso no se hace desde un despacho. Se hace cara a cara y diciendo la verdad. La verdad no se gestiona. Se dice", según ha insistido la portavoz del PSOE.

Frente a la corrupción infinita del desgobierno de Sánchez, el Gobierno de @LopezMirasF defiende el interés general y facilita el marco apropiado para crecer y generar más y mejor empleo.



Y todo ello bajo un clima de libertad y transparencia. pic.twitter.com/N7zdmtkfmt — PP Región de Murcia (@PPRMurcia) June 26, 2026

El mensaje del bloque de las izquierdas se ha centrado en atacar la 'trama de las prótesis'. Aunque el tono empleado ha sido distinto en Podemos, mucho más duro, como lo evidencia el speech de su portavoz María Marín donde ha denunciado que se trata de "una trama contra la salud pública".

"Mi pregunta, señor López Miras, es muy sencilla. ¿Qué negocios tiene usted y tiene su gobierno con el Grupo Quirón? ¿Nos los va a decir aquí o se los dirá a un juez? Usted y su consejera de Salud han repetido una y otra vez que fue la inspección la que descubrió y denunció el escándalo de los ‘stents’ vasculares. Eso es mentira".

"Fue un correo anónimo de una enfermera del Hospital Quirónsalud, dirigido a la Fiscalía, a Juan José Pedreño, su exconsejero de Salud, y a la entonces gerente del SMS, Isabel Ayala, la que destapó lo que estaba sucediendo en esos quirófanos el 6 de septiembre de 2025. Eso lo precipitó todo".

"Una humilde enfermera anónima, a la que desde aquí quiero dar las gracias por su valentía, sabía lo que estaba pasando y se atrevió a contarlo. Pero ustedes nos quieren hacer creer que durante 6 años nadie más en la Consejería de Salud ni en ese hospital privado se enteraron de nada. ¿Nos toman por imbéciles?", se ha preguntado Marín.

"Pero señor López Miras, hay otro detalle importante que no quiero pasar por alto. La trama de las prótesis es solo la punta del iceberg. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ya lo ha dicho. Si este fraude, si esta trama contra la salud pública ha sido posible, es porque el Servicio Murciano de Salud lleva años ignorando las advertencias del Tribunal de Cuentas, abusando de los contratos sin licitación, operando al margen de la Ley de Contratos. Encargos a dedo, sin concursos, sin pliegos y sin seguimiento".

"A nadie le puede sorprender que un Servicio Murciano de Salud que funciona al margen de la ley, se haya convertido en el principal foco de corrupción. No es un foco menor", según ha remarcado la portavoz de Podemos. "Es el organismo que concentra la mayor parte del presupuesto regional, hasta un 40%. Demasiados millones para que los buitres del PP no pusieran en él sus ojos". "Y estas irregularidades, nos dice la UDEF, se llevan produciendo desde al menos hace 15 años".