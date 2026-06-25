Miras anuncia un plan con 89M para climatizar aulas y una oposición con 2.000 plazas para Secundaria en Murcia

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, este jueves, antes de su intervención en la Asamblea Regional. Badía

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente López Miras anuncia una inversión de 89 millones de euros para climatizar los centros educativos de la Región de Murcia entre 2026 y 2030. Se convocarán en 2027 unas oposiciones históricas con al menos 2.000 plazas para profesores de Secundaria, FP y otros cuerpos, con el objetivo de reducir la interinidad. La tasa de paro en Murcia ha bajado en dos puntos desde el inicio de la legislatura y el número de ocupados ha crecido un 25%. López Miras denuncia que la Región de Murcia sigue siendo la peor financiada de España y exige una reforma real del sistema de financiación autonómica.

Fernando López Miras ha anunciado 160 medidas en el Debate del Estado de la Región de Murcia. Dos de las más destacadas han sido la inversión de 89 millones de euros para climatizar centros educativos y una "convocatoria masiva de oposiciones" en 2027, "para reducir la tasa de interinidad" con 2.000 nuevas plazas de Secundaria.

El jefe del Ejecutivo regional ha arrancado su intervención con un mensaje de solidaridad para Venezuela, por los dos terremotos que han causado, al menos, 164 muertos y 700 heridos. También ha lanzado un mensaje claro en plena resaca por la condena a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, a 24 años de cárcel, por el 'caso mascarillas'.

"La única salida que le queda al presidente del Gobierno es convocar elecciones generales", tal y como ha subrayado López Miras, arrancando los primeros aplausos de la bancada del PP. Todo ello, tras lamentar que Pedro Sánchez "no ha convocado ni un solo Debate sobre el Estado de la Nación, durante toda la legislatura".

El presidente de la Región de Murcia ha recordado que "la educación es uno de los ejes prioritarios de las políticas del Gobierno regional", como ya indicó al inicio de esta legislatura, al considerar que es "el verdadero ascensor social y el pilar que garantiza la igualdad entre los ciudadanos del futuro".

Tales reflexiones han precedido al anuncio de una convocatoria de oposiciones, para el próximo año 2027, con "una oferta histórica de oposiciones" de al menos 2.000 plazas para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos.

"Con esta convocatoria queremos garantizar la estabilidad del profesorado, que los docentes puedan tener seguridad profesional y laboral. También cumplimos con los objetivos europeos de reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%. A lo largo de la legislatura actual se habrán convocado más de 6.000 plazas para docentes".

López Miras, saludando al público asistente al Debate del Estado de la Región, justo por detrás, el líder del PSOE, Francisco Lucas. Badía

López Miras ha realizado este anuncio con la presencia entre el público de los rectores de la Universidad de Murcia (UMU), Juan Baixauli, y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler.

La segunda medida de calado, en materia educativa, se ha centrado en atajar las crecientes quejas de docentes, AMPAS y sindicatos, debido a que el cambio climático provoca que los últimos finales de curso sean sofocantes en los colegios e institutos de la Región de Murcia, con temperaturas que vulneran la legislación laboral, como los 31,8 grados centígrados en las aulas del IES Beniaján -por poner un ejemplo-.

El presidente murciano ha anunciado el Plan ClimaTIZA, dotado con 89 millones de euros para el periodo 2026-2030, y cuyo objetivo será atajar las altas temperaturas que se registran en las aulas en primavera y en la víspera del verano.

"Llevaremos a cabo una auditoría de la eficiencia energética de todos los centros sobre los que haya que actuar, mejorando las potencias eléctricas en los casos en los que sea preciso y aportando medidas urgentes que palien el calor durante los episodios de altas temperaturas en aquellos centros que requieran de una intervención compleja y prolongada en el tiempo", tal y como ha adelantado López Miras.

"A estas tareas destinaremos cerca de 19 millones de euros y permitirá actuar a corto plazo en los centros que demanden proyectos técnicos más complejos. Por otro lado, dotaremos a los centros que lo necesiten de sistemas de climatización modernos, eficientes y ajustados a la normativa de instalaciones térmicas, al mismo tiempo que se seguirá avanzando en la rehabilitación integral de los centros mejorando su eficiencia energética".

"Con ello, garantizaremos que en 2030 todas las aulas de la Región de Murcia estén equipadas para afrontar los episodios de altas temperaturas, sin afectar a la labor lectiva. 70 millones invertiremos en esta segunda línea de trabajo. Estamos hablando del plan más ambicioso de la historia de la Región de Murcia con el que vamos a atajar una de las mayores preocupaciones de las familias y de la comunidad educativa".

López Miras ha llegado a la sesión inaugural del Debate del Estado de la Región que se prolongará hasta el viernes, con el estallido de la 'trama de las prótesis' que tiene investigadas a 13 personas, vinculadas a la sociedad limitada LOGIMED, al Servicio Murciano de Salud y al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El presidente murciano solo se ha referido a este asunto para manifestar públicamente el "apoyo" y "respaldo" del Gobierno de la Región de Murcia al manifiesto suscrito por 66 jefes médicos y de enfermería, administración y dirección, los cuales reclaman una "depuración de responsabilidades" en los juzgados y defienden el "prestigio" del centro hospitalario de referencia en la comunidad.

Público asistente al Debate del Estado de la Región de Murcia. Asamblea Regional

A menos de un año vista de las próximas elecciones autonómicas, con el PP rozando la mayoría absoluta de 23 diputados en la Asamblea Regional, el dirigente popular y jefe del Ejecutivo murciano ha optado por hacer balance de los datos macroeconómicos que sitúan a hablan de la buena salud de esta autonomía.

López Miras ha recordado que la tasa de paro ha bajado en dos puntos desde que arrancó esta legislatura, tras reducirse la cifra de desempleados de 126.000 a 72.500 personas. Además, el número de ocupados ha crecido casi un 25%: de 570.000 a 711.000.

"La Región de Murcia es la tercera comunidad que más ha incrementado su PIB en la última década, concretamente un 56%. Son datos sólo superados por Baleares y Madrid", tal y como ha destacado el presidente murciano, al tiempo que ha recordado que se han creado 3.000 nuevas empresas durante 2025; la producción industrial se ha acelerado un 9,1% y las exportaciones han crecido un 7,4%.

"La Región de Murcia crece, como también mejora el número de personas que nos visitan cada año y el gasto que realizan en esta comunidad autónoma. Sólo en esta legislatura 450.000 pernoctaciones más y 300 millones más de gasto que repercute directamente en la economía regional".

Financiación autonómica

Tal y como ocurre cada año, legislatura tras legislatura, un presidente de la Región de Murcia se ha vuelto a quejar en el Parlamento del sistema de financiación autonómica que cada ejercicio mantiene a la comunidad murciana en el vagón de cola como uno de los territorios peor financiados.

No importa el inquilino que tenga el Palacio de la Moncloa, sea el PP o el PSOE, lo cierto es que Murcia siempre ocupa los últimos puestos y López Miras lo ha recordado de forma contundente: "Existe una realidad que condiciona prácticamente todas las políticas públicas de esta comunidad autónoma, y eso no es ni opinión ni interpretación; es un hecho".

"La Región de Murcia sigue siendo la peor financiada de España, y los murcianos siguen recibiendo menos recursos que otros españoles para financiar exactamente los mismos servicios públicos. Hoy, un ciudadano de la Región de Murcia vale menos para el sistema de financiación que un ciudadano de otras comunidades autónomas".

"Llevamos años escuchando que la reforma del sistema de financiación es inminente, pero la realidad es que seguimos exactamente donde estábamos. No, estamos peor, porque mientras el tiempo pasa, la desigualdad se consolida", ha alertado López Miras, para acto seguido, mandar un recado a la banca del PSOE.

"Lo que es absolutamente demencial es que ustedes quieran que los murcianos comulguemos con ruedas de molino y pasemos de ser los peor financiados a los terceros peor financiados, después de 14 años de modelo caducado cuando se nos deben cientos de millones de euros que se han dado sí a otras regiones, y a nosotros, no".

"Entiéndanme bien, señorías socialistas. La Región de Murcia no rechaza una reforma. Todo lo contrario, la reclama. Lo que rechazamos es una operación cosmética e interesada, partidista y sectaria".