Sánchez reivindica ante sus ministros el Plan de Recuperación sin mencionar la condena de Ábalos

Sánchez destacó que España ha crecido un 8,5% desde niveles precovid y que el 43% de los fondos europeos se han destinado a pymes y autónomos.

Durante el acto, Sánchez no mencionó la condena a 24 años de prisión de su exministro Ábalos ni los casos judiciales recientes relacionados.

El presidente insistió en la importancia de aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, prometiendo rigor fiscal y medidas sociales y digitales.

Pedro Sánchez hizo un balance triunfalista del Plan de Recuperación y defendió su gestión económica de los últimos seis años.

El Gobierno ha montado este lunes un acto a la medida de Pedro Sánchez para hacer un triunfalista balance del Plan de Recuperación y Resiliencia y de su gestión económica durante los últimos seis años.

Un evento en el que Sánchez no se refirió en ningún momento a la condena a 24 años de su exsecretario de Organización, ministro de Fomento y uno de sus más estrechos colaboradores, José Luis Ábalos.

Minutos antes de que empezara el cierre del acto a cargo del propio presidente del Gobierno, se hizo pública la sentencia del caso mascarillas en la que también se condenó a Koldo García con 19 años y a Víctor de Aldama con otros cuatro años.

Sin embargo, y en clave solo económica, Sánchez ha vuelto a recordar que una de sus prioridades es sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). " Este Gobierno se va a batir el cobre para sacar adelante unos presupuestos que volverán a ser rigurosos en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y ecológico".

Del mismo modo, hizo un llamado a los grupos políticos para que "estemos todos a la altura del momento y al servicio de su país", y apoyen el nuevo decreto con las medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán que se anunciará el próximo 29 de agosto.

En un pequeño salón del Teatro Real, Sánchez reunió a una decena de sus ministros y un fuerte contingente de sus colaboradores más cercanos para vender su gestión económica. Por contra, la presencia empresarial fue escasa, la del Ibex casi inexistente y solo acudieron un puñado de pymes y representantes de patronales sectoriales.

El plan del acto improvisado (se convocó a la prensa la tarde del viernes) era hacer un balance (excesivamente) triunfalista de la gestión económica y todos se ciñeron al guion.

Incluyendo al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo; y a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que solo hablaron de las bondades del plan sin citar ningún tipo de cifra de ejecución.

Sorprendentemente Moncloa decidió celebrar este acto cuanto quedan dos meses para que finalice la ejecución del Plan de Recuperación, cuando falta que reciba dos desembolsos por más de 30.000 millones de euros y cuando todavía queda por repartir otros 26.000 millones, según los datos actualizados a finales de abril.

Pese a ello, Sánchez hizo un viaje al pasado para demostrar que la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) fue un error que en buena medida se produjo por la respuesta de Europa a la crisis de 2008.

Y puso como contrapeso la respuesta de la crisis de la pandemia en 2020 donde -a su juicio- se demostró que Europa podía dar respuestas unificadas y ayudar a sus economías.

"Así nació el Plan de Recuperación", recordó. El próximo 31 de agosto hablemos desplegado toda la potencia de los fondos. Habremos culminado un proceso de transformación y modernización sin precedentes", ha señalado.

"La España creativa se ha impuesto a esa España a remolque que algunos se empeñaban en devolvernos. Situamos a España en la vanguardia de Europa", ha agregado.

Sánchez ha recordado además que el Plan de Recuperación ha dedicado dos de cada tres euros a la transición verde y digital. "Y, por eso, la España del pelotazo ha dado paso a la España del trabajo y del emprendimiento".

Respecto del objetivo de los fondos Next Generation, ha resaltado que se han cumplido los tres objetivos que le dan nombre: recuperación, transformación y resiliencia.

En cuanto a la recuperación, ha recordado que "España es hoy la economía europea que más ha crecido desde los niveles precovid: un 8,5%. Un 40% más que la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania".

Respecto de la transformación ha advertido que somos la gran economía europea que más transferencias ha recibido en relación a su PIB: más de 60.000 millones de euros, cuando en las próximas semanas se materialice el sexto pago de los fondos. "Y que cerca del 43% de los fondos ha ido a PYMES y a autónomos, alrededor de 30.000 millones de euros".

Del mismo modo, ha dicho que España ya ha cumplido 9 de cada 10 reformas acordadas con la Comisión Europea, aunque falta el 10% y solo dos meses para que expire el plan.

"Este ha sido nuestro plan: reformas estructurales y una visión estratégica para dar respuesta a las crisis sobrevenidas. Un proyecto que tendrá continuidad más allá de los 'NextGen', gracias al Fondo España Crece".

La mitad de los ministros

Finalmente, en cuanto a la resiliencia ha señalado que "ninguna economía del mundo ha podido desarrollar esa capa de protección y resiliencia frente a la incertidumbre en sólo seis años".

"En los últimos meses, hemos desplegado un paquete de 5.000 millones en ayudas frente al impacto de una guerra ilegal y confiamos en que la guerra haya por fin terminado, pero sabemos que sus efectos perdurarán durante meses. Por eso, el próximo lunes renovaremos el escudo social, con un nuevo RDL".

Y concluyó indicando que "no sólo estamos creciendo más, estamos creciendo mejor. Nada de esto habría sido posible sin el impulso de los fondos Next Generation: una de las mejores ideas que la Unión Europea ha puesto en marcha. Ese es el camino para España y para Europa, y no debemos apartarnos de él".

Arroparon a Sánchez el vicepresidente, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Educación, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.