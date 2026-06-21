La Policía ve "injustificado" que Peinado crea que la escolta de Begoña podría ayudarla a huir y defiende el "honor" del Cuerpo

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional rechaza las sospechas del juez Peinado sobre la posible colaboración de escoltas en una fuga de Begoña Gómez y defiende el honor e integridad del cuerpo. El juez Peinado ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente, y la ha enviado a juicio por cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y malversación. El Consejo General del Poder Judicial estudiará si expedienta al juez Peinado por sus comentarios sobre la profesionalidad de la Policía. La investigación se centra en la gestión de una cátedra universitaria y la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien también será juzgado.

La Policía se ha pronunciado en contra del juez Peinado después de que el magistrado haya retirado el pasaporte a Begoña Gómez ante la posibilidad de que pueda huir, a pesar de que tiene una escolta.

Precisamente, el magistrado ha indicado que podrían ser los mismos escoltas los que podrían ayudar a huir a la esposa del presidente, algo que no ha gustado al Cuerpo.

De esta forma, la Dirección General de la Policía Nacional ha rechazado la "valoración especulativa" del juez y ha defendido "el honor, la integridad y el prestigio" de los miembros del cuerpo.



"Resulta injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta", sostiene la Policía Nacional en un comunicado difundido este domingo.

La Policía recuerda que ejerce su labor "bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley".

Según estos principios, los agentes sostienen que esto "excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico".

"La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella", apunta el cuerpo.

Además, añade que esta defensa de la honradez de los funcionarios "no es incompatible con el debido respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial".

El sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.



En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".



El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este lunes si expedienta a Peinado por sus afirmaciones en el auto, al considerar que podrían suponer una "falta grave de consideración" respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.



A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".



En su escrito, Marlaska se quejó ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera "un hecho de máxima gravedad".

El juicio

Después de casi dos años de investigación, Peinado abre ahora juicio oral a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El juez avala -como en ocasiones anteriores- que los hechos deben ser juzgados por un tribunal de jurado porque habría "conexidad" entre cada uno de los delitos.

Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el 'software' que se creó en su seno y las labores que ejercía su asesora. También sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, al que según el juez pudo beneficiar en concursos públicos.

La decisión de Peinado dictada este sábado, con la que se pone fin a la instrucción, se ha hecho esperar más de lo previsto, ya que la ley estipula un plazo de tres días desde la vista del pasado lunes.

A lo largo de las 84 páginas del auto, Peinado desgrana cómo, a su parecer, los tres investigados cometieron los delitos por los que propone juzgarles.

En el caso de Gómez, Peinado considera que utilizó su influencia para conseguir patrocinadores para la cátedra y lucrarse económicamente, y apunta a una "actuación conjunta y convergente" entre la esposa de Sánchez y su asesora en la gestión del proyecto vinculado a la cátedra, y que se valió de Barrabés y el 'software' que desarrolló.

"La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública, sino para integrarlo en su patrimonio personal", dice de Gómez.

El magistrado expone que Gómez deberá responder además como responsable civil por el gasto de 113.765 euros, respecto del perjuicio que alude la Universidad Complutense de Madrid, perjudicada en la causa.