"Sin Begoña no habría habido fontanera": las puertas del poder sólo se abrieron a Leire tras los 5 días de reflexión de Sánchez

Begoña Gómez está citada ante el juez por delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

Las agendas incautadas a Díez revelan reuniones entre ella y altos cargos socialistas para diseñar estrategias de protección a Begoña Gómez.

El PSOE encargó a Díez y su equipo labores para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al Gobierno.

La activación de Leire Díez como 'fontanera' del PSOE se produjo tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

"Sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", anotó Leire Díez en una de sus ya famosas agendas en las que plasmaba sus planes, pensamientos y movimientos de las cloacas del PSOE.

La investigación judicial del caso Leire sitúa el punto inicial de las cloacas en abril de 2024. Pese a los intentos previos de Leire Díez, no fue hasta el estallido del caso de la mujer del presidente cuando se puso en marcha la cloaca.

Fue entonces, tras la imputación de Begoña Gómez, cuando el PSOE activó a Leire Díez y a su equipo para intervenir en causas judiciales incómodas para el partido, el Gobierno y Pedro Sánchez.

La frase de Leire venía precedida de la siguiente anotación: "Intentamos contactar con el PSOE dos años".

Estas palabras resumen el cambio de escenario que, según el auto del juez Santiago Pedraz, se produjo cuando la esposa de Pedro Sánchez pasó a estar investigada.

Hasta ese momento, Leire Díez no había conseguido que Ferraz atendiera sus ofrecimientos.

"Sin Begoña, no hubiera habido fontanera", explican fuentes del caso a EL ESPAÑOL.

Hasta entonces, Leire Díez se había dedicado a hacer negocios en la Sepi. A partir de ese momento, la fontanera logró el poder en Ferraz que tanto ansiaba desde sus tiempos de concejal de Cantabria.

Leire Díez, asociada con un Pérez Dolset que tenía toda la documentación y grabaciones de Villarejo, llevaba tiempo tratando de usar todo ese material en su favor.

Pero, una vez estalló el caso Begoña, Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE, comenzó a encargarle trabajos destinados a boicotear investigaciones judiciales y policiales que perjudicaran a la formación socialista y al Ejecutivo.

"Me voy de urgencia a Madrid [...]. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", escribió Leire Díez a Vicente Fernández.

El 26 de abril de 2021 se produce la primera cita de la cloaca en la sede del PSOE.

Leire se reúne con Cerdán, Juanma Serrano (que fue jefe de Gabinete de Sánchez), Ion Antolín (director de comunicación del partido) y Antonio Hernando, en aquel momento director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno.

No fue una reunión más. En aquella cita se juntan todos los hombres fuertes de Sánchez tanto en Moncloa como en Ferraz. ¿Objetivo? Salvar a Begoña Gómez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz recoge que ese plan habría sido financiado "con cargo a los fondos del partido".

En las agendas de Díez también aparece una referencia a una "Operación PSOE", una expresión que da contexto a la supuesta estructura puesta en marcha desde el entorno socialista.

Salvar a Begoña

La activación de la fontanera coincidió con el momento político más delicado para Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa.

Tras los cinco días de reflexión del presidente, la protección de Begoña Gómez pasó a convertirse en una prioridad política.

No sólo por el impacto personal y público de la imputación, sino porque la figura de la mujer del presidente aparecía conectada a varios de los asuntos que más comprometían al Gobierno.

Begoña Gómez no era una pieza aislada. Diferentes investigaciones la sitúan en el centro de una red de relaciones con Globalia, Air Europa, ONU Turismo, Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid.

Ese papel transversal explica que el caso Begoña actuara como detonante. La investigación ya no afectaba sólo a la trayectoria profesional de la esposa del presidente. También rozaba expedientes, contratos y decisiones del Consejo de Ministros.

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Ahí se encuadra la anotación de Leire Díez. La frase "sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe" refleja que la apertura de la causa fue, según el sumario, el momento en el que Ferraz abrió la puerta a una maquinaria del fango que llevaba tiempo buscando interlocución.

El juez Pedraz y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han certificado que Santos Cerdán y Leire Díez mantuvieron al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz.

El sumario contabiliza un total de 39 encuentros entre ambos. De ellos, 22 se celebraron en la sede nacional del partido y otros 17 tuvieron lugar fuera de Ferraz o en ubicaciones ocultas.

El calendario también resulta relevante. Las reuniones en la sede socialista se produjeron entre abril de 2024 y mayo de 2025. La primera cita está fechada el 26 de abril de 2024, justo después de la "carta a la ciudadanía" de Pedro Sánchez.

La secuencia refuerza la tesis del sumario: el caso Begoña no sólo tuvo consecuencias judiciales. También activó una respuesta orgánica en el partido, con reuniones, encargos y una estrategia dirigida a contener el daño de las investigaciones.

Las agendas incautadas a Díez añaden otro elemento. En una página de febrero de 2025 figura una "reunión con P. S.", unas siglas que hasta el propio Gobierno ha tenido que aceptar que se trata de Pedro Sánchez.

El círculo Begoña

El trasfondo de la operación se entiende por el papel que Begoña Gómez fue adquiriendo desde 2018 junto al presidente del Gobierno.

Dos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Gómez fue nombrada directora del IE Africa Center, un organismo del Instituto de Empresa.

A partir de ahí se puso en marcha una red de contactos en torno a tres figuras: Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia; Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, hoy ONU Turismo; y Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado después a la cátedra de la Complutense.

Con la colaboración de ONU Turismo, la antigua OMT, y la consultoría de Barrabés, Javier Hidalgo impulsó en enero de 2019 Wakalua, una filial de Globalia concebida como hub de innovación turística. Un año después, Wakalua se convirtió en patrocinador del Africa Center de Begoña Gómez.

Barrabés también acabó como asesor y profesor en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la Universidad Complutense creó en 2020 para Gómez.

Los tres, según las investigaciones, se beneficiaron después de decisiones o contratos vinculados al Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre de 2020 el rescate de Air Europa por 475 millones de euros. Fue el rescate más elevado concedido por el Ejecutivo y se resolvió en 70 días.

En diciembre de 2021, el Gobierno cedió gratuitamente durante 75 años el antiguo Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana para convertirlo en la nueva sede de ONU Turismo. Además, el Ejecutivo destinó 24,6 millones de euros al acondicionamiento del edificio.

Desde 2020, las empresas de Juan Carlos Barrabés recibieron más de 16 millones de euros en contratos públicos de organismos como Red.es. En algunos concursos, las compañías del Grupo Barrabés aportaron cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez.

El caso Air Europa

El vínculo con Globalia es uno de los capítulos centrales y más polémicos de las relaciones de Begoña Gómez con el mundo empresarial.

En septiembre de 2019, se produjo el primer encuentro entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Fue en San Petersburgo, durante la Asamblea General de ONU Turismo.

Allí se presentó la Tourism Online Academy, una iniciativa impulsada junto a IE University, el grupo del que dependía el Africa Center de Begoña Gómez.

Cuatro meses después, Wakalua patrocinó el Africa Center con 40.000 euros. Según el material aportado, esa cantidad permitió a Gómez acceder a contactos empresariales del grupo Globalia y participar en citas internacionales organizadas por ONU Turismo.

En 2020, Begoña Gómez se reunió dos veces con Javier Hidalgo en la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón. También se produjo una entrevista por videoconferencia entre ambos.

Después, el Consejo de Ministros puso en marcha el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi, y el Ministerio de Transportes anunció que estaba "ultimando" el rescate de Air Europa antes de que la compañía solicitara formalmente acogerse al fondo.

Según los informes de la UCO, Víctor Aldama presionó a José Luis Ábalos a través de Koldo García para difundir esa nota a los medios de comunicación y calmar a la familia Hidalgo.

El propio Aldama aseguró después que Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se concediera el rescate de Air Europa y para que los Hidalgo patrocinaran sus actividades.

EL ESPAÑOL publicó los mensajes de Koldo García a Aldama en abril de 2021, meses después de aprobado el rescate, en los que hablaba de una presión "insoportable" y "a nivel ya de Dios y todo" para que Air Europa cumpliera los compromisos adquiridos.

Zurab Pololikashvili

El frente de ONU Turismo también conecta a Begoña Gómez con decisiones del Gobierno de España que están bajo sospecha.

Pedro Sánchez anunció el 22 de enero de 2019 la decisión del Gobierno de ceder el antiguo Palacio de Congresos de Madrid para albergar la nueva sede del organismo. Ese mismo día, Zurab Pololikashvili y Javier Hidalgo presentaron Wakalua en el Barrabés Growth Space.

Años después, el Ejecutivo formalizó la cesión gratuita del inmueble durante 75 años y autorizó una inversión de 24,6 millones de euros para acondicionarlo.

Aldama aparece de nuevo como nexo. En abril de 2021 escribió a Koldo García: "Acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab".

Ese mensaje, que forma parte de la investigación denominada 'KolgoGate: los whatsapps secretos' publicada por EL ESPAÑOL, sitúa al empresario al corriente de los contactos entre Pedro Sánchez, su mujer y el secretario general de ONU Turismo.

Barrabés, el gran amigo

Juan Carlos Barrabés participó en la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez. Colaboró en el diseño del programa, actuó como asesor e impartió clases. Sus empresas recibieron adjudicaciones públicas.

Barrabés es un gran amigo del matrimonio Sánchez-Gómez. La relación se inicia en 2015 en Benasque (Huesca) durante un encuentro del entonces líder de la oposición con empresarios de la zona.

Desde entonces, la influencia de Barrabés en Pedro Sánchez y Begoña Gómez se multiplica exponencialmente con el paso del tiempo.

El empresario se convierte además en el gurú de apoyo para Begoña Gómez en sus proyectos profesionales.

El juez Peinado sostiene que Barrabés se pudo lucrar con contratos públicos gracias a esa relación con la esposa del presidente del Gobierno.

La Intervención General del Estado detectó indicios de fraude de ley y trato de favor en dos contratos de Red.es adjudicados a una UTE formada por Innova Next, del Grupo Barrabés, y The Valley Digital.

Ambos contratos sumaban 8,4 millones de euros y estaban financiados con fondos europeos. En los concursos se aportaron cartas de recomendación firmadas por Gómez.

La relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha convertido en uno de sus principales frentes judiciales.

El vínculo nace con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) creada en 2020 y dirigida por Gómez.

La polémica se agravó por el software desarrollado en el entorno de la cátedra. La investigación trata de aclarar si ese proyecto, vinculado a una institución pública como la Complutense, fue utilizado después en beneficio de intereses privados o si se produjo una apropiación indebida de recursos vinculados a la universidad.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en julio de 2023 en Lituania.

Ese frente se suma a las sospechas sobre el papel de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, por su posible colaboración en tareas relacionadas con la cátedra.

Gómez defendió que Álvarez sólo le prestó "favores personales puntuales" por la relación de amistad que mantenían.

El juez Juan Carlos Peinado atribuye a Gómez, entre otros delitos, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

Por eso, el caso Complutense no se limita a una controversia académica: forma parte de la investigación sobre el uso de medios, contactos y recursos públicos alrededor de la actividad profesional de la mujer del presidente.

Al banquillo

La maquinaria atribuida a Leire Díez nació, según el sumario, cuando Begoña Gómez se convirtió en un problema judicial y político para el Gobierno.

A partir de ahí, Santos Cerdán mantuvo decenas de reuniones con ella y, según el juez Pedraz, le encargó actuaciones contra investigaciones incómodas para el PSOE.

Pese a los intentos de Leire Díez y su equipo, la Justicia ha ido venciendo a las presiones y muchos de los casos de corrupción que rodean al PSOE avanzan judicialmente.

Por ejemplo, Begoña Gómez está citada este lunes, 15 de junio, ante el juez Juan Carlos Peinado. La comparecencia será una audiencia preliminar obligatoria de cara a la posible apertura de juicio oral con jurado popular.

El magistrado exige su asistencia personal y ha advertido de que, si no comparece de forma voluntaria, podrá ser conducida por la fuerza pública.

La sesión está convocada a las 18:00 horas. En ella, las acusaciones populares podrán solicitar medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas.

El juez ha dado por cerrada la instrucción y atribuye formalmente a Begoña Gómez cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

Junto a ella también están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Tras el caso mascarillas en el Tribunal Supremo y el del hermano de Pedro Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz (ambos a la espera de sentencia), Begoña parece que será el tercer caso que llegue a juicio en el entorno del PSOE.

Lo que también parece seguro es que no será el último. Los recientes autos desvelados sobre el caso Leire, la SEPI, Zapatero o la instrucción, aún bajo secreto de sumario, de la posible financiación irregular del PSOE hacen prever que la presión judicial siga creciendo en el entorno del partido y su secretario general Pedro Sánchez.