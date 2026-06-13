Temor a una ola de incendios por el eclipse del 12 de agosto: miles de jóvenes de todo el mundo invadirán los montes

Expertos advierten sobre la dificultad de coordinar la vigilancia y la evacuación debido a la dispersión de asistentes y la falta de miradores oficiales definidos.

Se prevén festivales y raves en parajes como La Pinilla y Vinuesa, lo que complicará el control y la seguridad en zonas de alto valor ecológico.

Las autoridades temen que la congregación masiva en entornos naturales secos y calurosos aumente la probabilidad de incendios forestales simultáneos.

El eclipse total de sol del 12 de agosto atraerá a cientos de miles de jóvenes a los montes españoles, generando preocupación por el riesgo de incendios.

Faltan dos meses para que España asista a un espectáculo único. El miércoles 12 de agosto se podrá observar por primera vez desde 1912 un eclipse total de sol en nuestro país.

Será el único punto de la geografía mundial en el que este fenómeno astronómico excepcional podrá verse con garantías.

El acontecimiento atraerá a cientos de miles de personas de todo el mundo, mayoritariamente jóvenes, y eso supone un reto logístico mayúsculo para las autoridades.

El principal quebradero de cabeza son los incendios. El pasado año, el fuego arrasó cientos de miles de hectáreas en todo el territorio. Este verano podría ser aún peor.

"Se teme que se declaren múltiples incendios a la vez, con grupos pequeños dispersos por el monte", afirman fuentes de la Administración consultadas por este periódico.

Las temperaturas extremas propias de la época, la vegetación seca y la acumulación de grupos de personas en los montes son el caldo de cultivo perfecto para un desastre ecológico.

Por el momento, ya hay varias raves y festivales de música electrónica confirmados en distintos parajes naturales.

Hace apenas unos días, el diario The New York Times citaba las provincias de León, Palencia y Burgos como algunas de las zonas mejor situadas de España para ver el eclipse. El artículo dedicaba un apartado a los festivales previstos para la fecha, como el Iberia Eclipse Festival que se celebrará en Vinuesa, Soria.

"Si lo tuyo es una rave en la montaña, hay dos opciones cerca de la línea central. El Iberia Eclipse Festival presenta cinco días de música", relataba el diario estadounidense.

El paraje natural de La Pinilla, en Segovia, situado a 1.500 metros de altura, será otro enclave rodeado de naturaleza en el que se juntarán miles de personas para celebrar el Astral Plan Festival.

4 millones de hectáreas

"La fecha del eclipse es una época muy mala. Existen dos grandes riesgos y no te sabría decir cuál es más importante", advierte Carlos Madrigal, antiguo decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de la Comunidad de Madrid.

El primero de ellos es la ingente cantidad de individuos que estarán en esas fechas en el monte, desperdigados, y con capacidad para generar un incendio, ya sea por un descuido o una negligencia.

"El 90% de los incendios forestales están causados por la mano del hombre. Si el hombre no está, ese porcentaje no existe", subraya el experto.

El segundo y también fundamental es la dificultad que van a tener las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para saber cuánta gente y en qué lugares de la montaña van a estar situados.

Para Madrigal, no se trata de un factor menor, ya que conocer la ubicación y el volumen de personas es fundamental a la hora de afrontar labores de extinción, evacuación o confinamientos.

"Se nos plantea un problema muy grave. Si tenemos suerte, no habrá ningún incendio, pero con tanta incertidumbre y con tantas personas moviéndose por entornos naturales, lo más probable es que sí los tengamos", advierte.

Lo cierto es que la franja de totalidad (la zona donde se podrá ver de forma total el eclipse) tiene una anchura aproximada de 290 kilómetros y se extiende en diagonal desde Coruña hasta las Islas Baleares.

La franja de totalidad del eclipse del próximo 12 de agosto.

Así, según calculan los expertos consultados por este periódico, en esa franja puede haber entre 2,5 y 4 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale aproximadamente a entre 25.000 y 40.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal. O lo que es lo mismo, una extensión similar a toda la superficie de Bélgica o Países Bajos.

Parajes tan emblemáticos como los Picos de Europa (Cordillera Cantábrica), el Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión (Soria), Las Médulas (León), o la Sierra de la Tramontana (Mallorca) serán testigos de excepción de un fenómeno único, pero podrían ponerlos de nuevo en peligro.

Imponer limitaciones

El verano de 2025 fue uno de los más devastadores de las últimas décadas. Según los datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS), la superficie arrasada superó las 400.000 hectáreas y estuvo cerca de alcanzar las 484.000 hectáreas de bosque quemado de 1985, el peor año de la serie histórica. Así, 2025 fue el cuarto peor desde 1960.

Al contrario de lo que pueda pensarse, las abundantes lluvias durante la primavera del pasado año favorecieron un fuerte crecimiento de la vegetación que, semanas después, quedó convertida en una enorme reserva de combustible al secarse con el calor.

Ese escenario coincidió con el episodio más extremo registrado por la Agencia de Meteorología: diez días consecutivos de temperaturas excepcionalmente altas y noches muy cálidas que impidieron contener el avance de las llamas.

Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales del CSIC, advierte que el peor escenario que podríamos encontrarnos de cara al 12-A es que coincidiese con una ola de calor. "Si sabemos que venimos de una semana con temperaturas de 45 ºC, la sensatez te dice que, por muchas ganas que tengamos de ver el eclipse en una zona remota, no lo hagamos", subraya el experto. "La movilidad en época de alto peligro es peliaguda".

Dependiendo de las circunstancias, las autoridades regionales y Protección Civil podrían imponer limitaciones para intentar preservar ciertos entornos, según se establece en los planes INFOCA de cada comunidad.

"Legalmente se puede hacer. En la mayoría de estos planes se reserva el derecho a restringir las zonas de acceso a pistas forestales. No sería una emergencia nacional como en la pandemia, pero sí se puede restringir el acceso si está justificado por peligro extremo de incendio", señala Madrigal.

El pasado 25 de julio, el Gobierno aprobó la creación de una Comisión Interministerial para coordinar las actuaciones relacionadas con el trío de eclipses que tendrá lugar en España entre 2026 y 2028. Esta comisión es la encargada de garantizar que la observación del fenómeno astronómico “se desarrolle de manera segura y ordenada”.

En la web www.triodeeclipses se recoge información sobre los riesgos sanitarios vinculados al acontecimiento, y asociados especialmente a la protección ocular. También se detalla cómo evitar riesgos medioambientales e incendios forestales, y se incluyen consejos para la seguridad logística como para planificar desplazamientos con antelación, llevar suministros básicos o establecer protocolos familiares o de grupo.

500 miradores

Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el choque de competencias entre las administraciones estatales y regionales está dificultando la organización de la cita en diferentes aspectos. Uno de ellos, y fundamental, es la localización de lugares de observación a los que acudirán en masa los aficionados a la astronomía y donde se concentrará por ende un mayor número de personas.

A falta de dos meses para la esperada cita, la mayoría de comunidades autónomas no han hecho públicos los lugares desde los que se podrá divisar el fenómeno.

Se prevé que haya unos 500 miradores oficiales repartidos por todo el territorio, pero aún se desconoce, a día de hoy, dónde estarán situados la mayoría de los puntos. Esto, advierten los expertos, facilitaría la dispersión de la población y dificultaría el control y la seguridad.

"La comunidad científico-técnica lleva años advirtiendo que no hay dispositivo que pueda soportar situaciones de simultaneidad, es decir, grandes incendios en muchos sitios a la vez. No podemos disponer de los medios para evitar estas situaciones", advierte Javier Madrigal.

En opinión del experto, es más que probable que situaciones como las del año pasado vuelvan a repetirse. "Con los medios que tenemos, a veces somos incapaces de hacernos con las cabezas de los incendios porque energéticamente es imposible enfrentarse a ellos", señala.

La gestión de los combustibles, así como la prevención y limitar el uso del fuego será, en opinión de los expertos, el mejor aliado.