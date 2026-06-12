El peritaje de las joyas árabes de Zapatero, una a una: del collar de diamantes de 278.000€ a la pulsera con tres esmeraldas naturales de 95.000€

La tasación desmonta la versión inicial del portavoz de Zapatero, que aseguró que el lote valía entre 30.000 y 50.000 euros.

El juez atribuye a Zapatero indicios de delito fiscal y contrabando al no haber documentación sobre la adquisición e importación de las joyas.

Las piezas más valiosas incluyen un collar de diamantes y esmeraldas de 278.000 euros y una pulsera con tres esmeraldas naturales de 95.000 euros.

El informe pericial valora en 1.323.915 euros las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, muchas de ellas de procedencia árabe.

El informe pericial sobre las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero cifra su valor en un total de 1.323.915 euros.

Así lo concluye los peritos que, por orden de la Audiencia Nacional, lo han realizado. Se trata de expertos de Ansorena, una de las casas de subastas más prestigiosas de España.

A raíz de su tasación, el juez José Luis Calama, quien ya investigaba a Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, le ha atribuido dos ilícitos más: delito fiscal y de contrabando.

A ojos del magistrado, "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición", apunta, a "la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Por otro lado, Calama subraya que "la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional" de joyas de tanto valor, "sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

Cuando se hizo pública la incautación de las joyas, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y amigo personal de Zapatero, ejerciendo como portavoz del mismo, señaló que estos artículos sólo valían "entre 30.000 y 50.000 euros". No es cierto.

Una vez conocida la tasación que las cifra en más de 1,3 millones, Arroyo, quien fue asesor del Gobierno de ZP, ha pedido "perdón" por "inducir al error".

Uno de los collares de la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero

La tasación

Los técnicos de Ansorena analizaron las piezas —la mayoría, de procedencia árabe, según pudo saber EL ESPAÑOL— entre el 8 y el 9 de junio de 2026.

El informe recoge que se emplearon medios del departamento de tasaciones de la firma, referencias profesionales de precios, publicaciones especializadas y dictámenes del Instituto Gemológico Español para concretar tratamientos y yacimientos de algunas gemas.

La parte más valiosa del lote se concentra en varias piezas de oro blanco de 18 quilates con diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. Sólo los tres collares principales suman 653.000 euros, la mitad del total.

La joya más cara es un collar de oro blanco con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia. Ansorena le atribuye un valor de 278.000 euros.

El informe lo describe como una cadena tipo riviere en forma de U, "cuajada de diamantes talla brillante", con unos 30 quilates en total, y dos esmeraldas talla pera mixta con un peso aproximado de 21 quilates.

El segundo puesto lo ocupa otro collar de oro blanco de 18 quilates, valorado en 220.000 euros. Está formado por 13 zafiros principales talla perilla, dispuestos en disminución desde el centro hacia los lados.

Las piedras azules tienen un peso total aproximado de 32 quilates y origen Tailandia. La pieza se completa con unos 40 quilates de diamantes talla brillante.

El tercer elemento más caro es un collar de oro blanco con cinco rubíes naturales talla oval. Ansorena lo tasa en 155.000 euros.

La descripción habla de bandas de diamantes en forma de V y un motivo central en cascada, con rubíes tratados con vidrio de plomo y unos 35 quilates de diamantes.

La cuarta joya del listado es una pulsera de oro blanco con tres esmeraldas naturales talla pera mixta. Su valor asciende a 95.000 euros.

Las esmeraldas, de origen Zambia, tienen un peso aproximado de 12 quilates. El diseño incluye diamantes talla brillante en decoración vegetal calada, con un peso total aproximado de 11 quilates.

Tras ella aparece una sortija tipo cocktail, también de oro blanco, tasada en 85.000 euros. La pieza contiene una esmeralda natural central talla pera mixta, de unos 13 quilates, acompañada por diamantes en un motivo vegetal.

El sexto puesto lo comparten dos piezas valoradas en 80.000 euros. Una es una pulsera de oro blanco con siete zafiros talla pera mixta, origen Tailandia, y diamantes talla brillante.

La otra es una pareja de pendientes largos con cuatro esmeraldas naturales talla pera mixta, origen Zambia, acompañadas por diamantes.

Otra pulsera de oro blanco, esta vez con dos rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo, alcanza los 72.000 euros. La montura aparece cuajada de diamantes talla brillante y forma un rosetón central calado.

También destaca una pareja de pendientes de oro blanco en forma de chandelier, con ocho zafiros naturales y diamantes. Ansorena los valora en 70.000 euros. Les siguen unos pendientes largos con rubíes naturales tratados con vidrio de plomo, tasados en 60.000 euros.

La lista de piezas singulares incluye además una sortija tipo rosetón con un rubí central de 11,10 quilates y diamantes, valorada en 26.500 euros; una sortija de zafiro y diamantes, tasada en 12.000 euros; y un brazalete de oro amarillo de 22 quilates con rubíes cabujón y diamantes talla rosa holandesa, fijado en 11.800 euros.

El informe también incluye relojes de marcas como Omega, Longines, Lorenz, Certina, Pierre Balmain, Dogma y Kronos.

Sus valores son mucho más bajos que los de la alta joyería con gemas. El reloj de la firma Pierre Balmain, de oro amarillo de 18 quilates, alcanza 6.000 euros. El Omega y el Longines se tasan en 3.000 euros cada uno.

No todo el lote tiene relevancia económica. Varias piezas aparecen como "sin valor" en el informe. Es el caso de collares de perlas de imitación, pendientes de metal chapado, gemelos desparejados de plata y nácar, o alfileres de metal dorado.

La tasación distingue así entre joyería de alto valor, piezas de oro con importes medios o bajos y objetos de bisutería o imitación.

Esa diferencia es clave para entender el total: la cifra de 1,3 millones se explica por un núcleo reducido de collares, pulseras, sortijas y pendientes con piedras preciosas certificadas.

El peritaje ha servido al juez Calama para abrir una pieza separada sobre las joyas. El objetivo es determinar el origen de las mismas, las circunstancias de su adquisición e introducción en España y si se cumplieron las obligaciones fiscales y aduaneras.

La investigación se mueve todavía en fase indiciaria. Zapatero podrá dar explicaciones y aportar documentación cuando declare ante el juez durante los próximos días 16 y 17 de junio.

El valor fijado por Ansorena, además, ha dado mayor entidad a esta rama del llamado caso Zapatero: ya no se trata de un lote de decenas de miles de euros, sino de una colección que, en conjunto, supera ampliamente el millón.

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