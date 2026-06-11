Papa León XIV en España, hoy en directo | El Pontífice pone ya rumbo a Canarias para afrontar su última etapa centrado en la migración

El Pontífice viaja este jueves a Canarias con la regularización de migrantes en marcha y más de 10.000 llegadas irregulares por vía marítima y terrestre a España entre enero y junio de este año.

¿Cuál es la agenda oficial?

El Papa León XIV aterriza en la base aérea de Gran Canaria-Gando a las 10:50 horas, (11.50 hora peninsular), para iniciar su visita centrada en la realidad migratoria del archipiélago.

Su primer acto será a las 11:40 (12:40 hora peninsular) en un encuentro con migrantes y entidades de acogida en el puerto de Arguineguín, donde conocerá de primera mano la situación que se vive en la ruta atlántica.

En torno a la 13:30, (14:30 hora peninsular), León XIV se reunirá con representantes de la Iglesia canaria en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.

La jornada concluirá con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria a las 19:30 horas (hora peninsular), el acto más multitudinario de la visita.