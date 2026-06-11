Papa León XIV en España, hoy en directo | El Pontífice pone ya rumbo a Canarias para afrontar su última etapa centrado en la migración
La visita del Papa León XIV culmina el compromiso pendiente de Francisco de conocer la realidad migratoria de la ruta atlántica.
El Pontífice viaja este jueves a Canarias con la regularización de migrantes en marcha y más de 10.000 llegadas irregulares por vía marítima y terrestre a España entre enero y junio de este año.
¿Cuál es la agenda oficial?
El Papa León XIV aterriza en la base aérea de Gran Canaria-Gando a las 10:50 horas, (11.50 hora peninsular), para iniciar su visita centrada en la realidad migratoria del archipiélago.
Su primer acto será a las 11:40 (12:40 hora peninsular) en un encuentro con migrantes y entidades de acogida en el puerto de Arguineguín, donde conocerá de primera mano la situación que se vive en la ruta atlántica.
En torno a la 13:30, (14:30 hora peninsular), León XIV se reunirá con representantes de la Iglesia canaria en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.
La jornada concluirá con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria a las 19:30 horas (hora peninsular), el acto más multitudinario de la visita.
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León XIV en España | El papa visitará el puerto de Arguineguín
León XIV visitará hoy Arguineguín, el epicentro de la ruta canaria de las pateras.
El Pontífice se desplaza a uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa, para reforzar su mensaje en defensa de la vida humana y recordar a quienes han perdido la vida en un cayuco.
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Visita León XIV | Despega el avión del Papa
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Visita León XIV | Cortes de tráfico en Gran Canaria
Los cortes de carretera comenzarán este jueves, 11 de junio, en Gran Canaria a partir de las 08:00 con motivo de la llegada del Papa León XIV a la isla.
Si bien, desde la Guardia Civil se ha indicado, en su cuenta oficial de 'X', que desde las 07:00 habrá un dispositivo de controles en la GC-1, con cierre de accesos a Arguineguín, en el municipio de Mogán, desde las 09:30.
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Visita León XIV | La migración como objetivo del Pontífice
La defensa de los migrantes se ha consolidado como una de las principales líneas de actuación de León XIV desde el inicio de su pontificado.
El Papa ha insistido en reiteradas ocasiones en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier debate sobre migración y ha reclamado una mirada centrada en las personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la persecución.
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Papa león XIV | El Pontífice se despide de Barcelona
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