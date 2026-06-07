Cuando colaborar con la cloaca del PSOE se premia: el destino dorado de Leonardo Marcos en EEUU tras obstaculizar a la UCO

Sindicatos policiales denunciaron a Marcos por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, aunque él niega cualquier implicación.

Su salida coincidió con investigaciones judiciales sensibles como el caso Koldo y la trama de Leire Díez, generando sospechas sobre un posible premio por proteger intereses del PSOE.

Tras abandonar su cargo en septiembre de 2023, Marcos fue premiado con un puesto en la embajada de Washington como director de la Oficina de Comunicación, con un salario superior a 20.000 euros mensuales.

Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, presionó para que la UCO no fuera proactiva en investigaciones que afectaran políticamente al Gobierno, según testimonios de altos mandos.

12 de julio de 2024. Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil desde junio de 2023 por designación de Fernando Grande-Marlaska, emplaza a algunos de sus subalternos a una reunión en su despacho.

Acuden el entonces jefe de la UCO, hoy general de brigada Rafael Yuste; el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas; y el jefe de la Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo.

Leonardo Marcos está nervioso, inquieto, irritado. La UCO ha solicitado recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación sobre el hermano del Presidente, el músico David Sánchez.

Nada más cerrar la puerta, le espeta a sus subalternos que aquella petición es "totalmente prospectiva y malintencionada". Todos han visto demasiadas películas como para no saber qué significan esas palabras.

Afirma Marcos que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil está por los suelos y pide que el próximo viernes, 19 de julio, el informe que debe efectuar la unidad esté "analizado" y que "no haya nada". Aunque ello implique dejar al personal de la Unidad sin vacaciones. Que no haya nada.

Yuste, sin embargo, se envalentona. Dice que eso es imposible, que deben analizarse los correos electrónicos y confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial.

Así lo relata el propio exjefe de la UCO en el informe policial redactado por sus antiguos compañeros y que hoy investiga los espurios tejemanejes de la fontanera Leire Díez.

López Malo, también presente en el encuentro, ratifica el mismo extremo en su testifical al afirmar que Marcos "estaba contrariado respecto al informe" del hermanísimo, indignado por haberse enterado "por terceros" del procedimiento judicial y enfadado porque en la investigación "se hacían presunciones falsas".

Fragmento del informe policial que recoge las declaraciones de los dos agentes en el marco del 'caso Leire'.

El 16 de julio, el DAO se traslada a las dependencias oficiales de la UCO y mantiene otro encuentro con sus subalternos.

Esta vez están el jefe de la Policía Judicial y responsables del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad (DIECAN).

Manuel Llamas pide que las investigaciones "no fueran proactivas" en todo aquel procedimiento policial que tenga "afectación política" y que los agentes deben ponerse "de perfil". Las órdenes vienen de arriba. Concretamente, de Leonardo Marcos.

Dos meses después, el 17 de septiembre, el director general de la Guardia Civil abandona por sorpresa su cargo, al que regresa Mercedes González.

La fecha no es baladí. Coincide en el tiempo con las pesquisas llevadas a cabo por la UCO sobre el caso Koldo.

Según el informe de la Unidad, el lugarteniente del exministro José Luis Ábalos aseguró al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también investigado por su participación en la trama, que fue Marcos "quien le informó sobre la investigación en curso".

"Los tiempos de su salida discreta son coincidentes con la entrega de los primeros atestados e informes de los jueces", aseguran a EL ESPAÑOL mandos de la Guardia Civil.

Tras ser salpicado por la trama, tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como JUCIL denunciaron a Marcos por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos.

Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil.

Él siempre negó conocer a Koldo. "No he hablado con él ni he tenido ningún tipo de contacto nunca. Esas acusaciones tienen muy poca credibilidad", afirmó en la comisión de investigación del Senado.

Pese a ello, el sindicato policial tachó la situación de "alarmante".

Especialmente al conocer que, tras su sorpresiva marcha, Leonardo Marcos fue premiado por el Gobierno con un puesto en la embajada de Washington, Estados Unidos. Concretamente, como director de la Oficina de Comunicación.

AUGC calcula que su salario es "superior a los 20.000 euros mensuales".

A ello se le sumó que el 15 de mayo de 2024 el BOE publicó las bases de una convocatoria para acceder a ese mismo cargo, Consejero de Información.

Entre los requisitos para el puesto figuraba "saber francés, tener experiencia en relaciones informativas internacionales, en la organización de coberturas informativas de visitas oficiales y de encuentros de alto nivel y cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno".

El 3 de agosto, Presidencia comunicó que la plaza quedaba desierta. Tres meses después, Leonardo Marcos subía a un avión rumbo a Washington para ocuparlo.

"Se le recompensó con un puesto por los servicios prestados", juzgan fuentes de la Benemérita consultadas por este diario. "Lo cual es incomprensible dada su trayectoria".

El leonés Leonardo Marcos, nuevo director general de la Guardia Civil.

Un hombre de carácter

Nacido en Valderas (León) en 1958, Leonardo Marcos González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Completa su formación con el programa de Alta Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública, lo que le abre la puerta a puestos directivos en distintos ministerios.

Su carrera arranca en la Administración General del Estado, donde ejerce como subdirector general de Recursos Humanos en el Instituto Nacional de Estadística y como subdirector general de Posgrado y Doctorado en el Ministerio de Educación.

Durante un tiempo, también ocupa el cargo de inspector en la Inspección General de Servicios del Ministerio del Interior.

En paralelo, encadena una larga etapa exterior como consejero de Información en las embajadas de España en Argentina, Estados Unidos y China.

En estos destinos se encarga de la comunicación, lo que le da un perfil híbrido entre gestor administrativo y operador de comunicación política.

Con la llegada de Fernando Grande‑Marlaska a la cartera Interior, Marcos da un salto a la primera línea: en enero de 2020 es nombrado director general de Protección Civil y Emergencias.

Desde ese puesto coordina la gestión de la pandemia de covid, la erupción del volcán de La Palma, la borrasca Filomena y otras emergencias.

El ministro del Interior, el nuevo director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro López Calderón. Ministerio del Interior

El 13 de junio de 2023, el Consejo de Ministros aprueba su nombramiento como director general de la Guardia Civil, a propuesta de Interior y Defensa, en sustitución de Mercedes González, con quien Leire se reuniría "al menos tres veces".

"Él estaba más vinculado al entorno de Marlaska y ella al de Robles", señalan fuentes de la Guardia Civil. "Siempre ha estado muy cerca del PSOE y presionado políticamente".

Los consultados que tuvieron ocasión de coincidir con él aseguran que era un perfil "alejado del Cuerpo", algo "prepotente" y, en los peores casos, "muy poco dialogante" y de "actitud tiránica".

Uno incluso sugiere que se comportaba "como un general de otra época".

Tal malestar con Leonardo Marcos nace antes de las pesquisas de la UCO, el estallido de los casos Koldo y Leire y las denuncias de los sindicatos policiales.

Concretamente, de su gestión de la tragedia de Barbate.

"Fue la guinda del pastel. Dio una entrevista en La Vanguardia en febrero de 2024 en la que defendió que no se habían detectado errores y que se movilizaron los medios adecuados a las circunstancias. Lo dijo con desparpajo y descaro. Nunca asumió responsabilidades".

Estas mismas fuentes sugieren que, al margen de la mala imagen que dieron las revelaciones sobre los presuntos chivatazos a Koldo, la presión mediática por la muerte de los dos guardias civiles en la lucha contra el narco pudo influir en su recolocación en la embajada de Washington, donde ya había trabajado previamente.

Sin embargo, a tenor de los "favores" realizados al PSOE para intentar frenar causas judiciales que afectaran directamente al presidente, hay quien ve en su traslado a Washington "un premio por los servicios prestados".