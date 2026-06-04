Los contratos del PSOE con los abogados de Cerdán y Koldo: "de 15.000 a 25.000 al mes" por "asesorar y analizar litigios"

La investigación judicial apunta a que algunos de estos contratos podrían encubrir pagos indirectos para financiar a miembros de una estructura paralela vinculada al PSOE.

El contrato con Ismael Oliver, abogado de Koldo, ascendió a 27.225 euros y los pagos se habrían canalizado para evitar la trazabilidad hacia la destinataria final, Leire Díez.

Jacobo Teijelo recibió al menos 125.000 euros por asesorar al partido en litigios penales, con un contrato firmado en enero de 2025 pero con efecto desde noviembre de 2024.

El PSOE contrató a los abogados de Santos Cerdán y Koldo García, pagando hasta 25.000 euros al mes por asesoramiento legal.

El PSOE contrató a los abogados de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y de Koldo García Izaguirre, Ismael Oliver Romero.

A Teijelo le pagó por el "asesoramiento y análisis de litigios penales", en una horquilla de entre "15.000 y 25.000 euros al mes". Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el partido le abonó, al menos, 125.000 euros.

Tal y como figura en el contrato, de una extensión de siete páginas, Teijelo cobraría 250 euros la hora, con la horquilla mensual señalada.

Dicha cantidad se abonaría en concepto de todos los servicios brindados al PSOE entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

El letrado se comprometía a "proporcionar informes escritos y verbales", entre los que se incluirían notas verbales, ya sean presenciales, por correo o por teléfono; notas informativas, propuestas de actuación e informes extensos y dictámenes según las necesidades del PSOE.

En cuanto al abono de los honorarios, se firmó hacer un primer pago "por el periodo inicial de 300 horas", que correspondía a los meses de noviembre y diciembre de 2024.

La transferencia de 75.000 euros se debía hacer "tras la aceptación de esta nota y la presentación de la factura".

El contrato fue firmado por la directora gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, el día 20 de enero de 2025, pese a que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024.

Según se explica en un anexo al contrato, la diferencia temporal fue debida a "razones operativas no achacables a las partes".

Primera página del contrato entre el PSOE y Jacobo Teijelo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Oliver, hasta 45.000€

Por otro lado, y antes de contratar los servicios de Teijelo, el PSOE pagó 27.225 euros a la sociedad Estudio Jurídico Oliver & Partners.

En este caso, el protagonista es Ismael Oliver Romero, exdiputado socialista y abogado de Koldo García Izaguirre.

Tal y como figura en el contrato, los honorarios tendrían un importe "máximo mensual de 4.500 euros". Todo ello por los servicios comprendidos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de enero de 2025.

El presupuesto en el contrato entre el PSOE y E.J.L. Oliver & Partners S.L., el despacho de Ismael Oliver, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL

De nuevo, el acuerdo fue rubricado por Ana María Fuentes, y esta vez la fecha coincidió con el inicio de la actividad: 2 de septiembre de 2024.

Según el auto de la pasada semana del juez Pedraz, los servicios no corresponderían a un trabajo real prestado por Oliver a la formación, sino que se trataría de una fórmula para trasladar dinero a la fontanera del PSOE Leire Díez.

La mecánica descrita por el documento judicial añade un segundo paso: Oliver transfería después los fondos a Leire Díez desde otra sociedad, Oliver Gruppe SL.

El objetivo, según la resolución, era romper la trazabilidad del dinero entre el PSOE y la destinataria final. Un rastro que ya preocupó a Díez cuando anteriormente cobraba de Zaño Sociedad Consultora SL, la empresa de Gaspar Zarrías que facturaba directamente al PSOE por servicios similares.

Dos sociedades

El auto de Pedraz recoge además conversaciones en las que Oliver aconseja a Leire Díez utilizar dos sociedades distintas para que los pagos "no se vinculen".

"Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece? [sic]", explicó Oliver.

El contrato con Ismael Oliver es posterior a que la fontanera se desvinculara de Zaño Sociedad Consultora SL.

Según el auto del juez Pedraz, Santos Cerdán pactó con Díez una remuneración de 4.000 euros mensuales con cargo a fondos del partido. La fórmula elegida habría sido canalizar esos pagos a través de la sociedad de Zarrías.

El origen de esta mecánica se encuentra en los días posteriores a una reunión en Ferraz. El 12 de mayo de 2024, Leire Díez planteó cómo quería que se hicieran los pagos.

"Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, ¿no? [sic]", asegura Leire a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar [sic]", concluye.

La contratación de Teijelo y Oliver sitúa a la gerente del PSOE como firmante de dos acuerdos con despachos vinculados a piezas clave de la trama.

En un caso, el letrado de Santos Cerdán. En el otro, el abogado de Koldo García. Ambos contratos quedaron justificados bajo fórmulas de asesoramiento jurídico, análisis penal o apoyo en litigios.

La investigación apunta ahora a si esos encargos respondieron a servicios reales o si, como sostiene el juez en el caso de Oliver, sirvieron para financiar de forma indirecta a Leire Díez y a la estructura paralela que operaba desde Ferraz.

El rastro documental deja una misma constante: pagos del partido, sociedades interpuestas y una preocupación expresa por evitar que el dinero pudiera vincularse al PSOE.