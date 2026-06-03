El PSOE desvió 18.125 € de su campaña en las europeas de 2024 para pagar a la periodista que aportó los audios de las saunas del suegro de Sánchez

La investigación apunta a que el partido usó facturas simuladas para ocultar la verdadera finalidad de los fondos y facilitar cobertura a personas que colaboraban con la trama.

El abono se canalizó mediante Iki Group Communications SL, y la factura fue emitida por Grupo Crónica Libre SL.

La UCO sostiene que el pago no correspondió a publicidad electoral, sino que retribuyó a Patricia López por entregar audios de Villarejo relacionados con el entorno de Pedro Sánchez.

El PSOE desvió 18.125 euros de su campaña de las europeas de 2024 hacia el medio Crónica Libre, según la UCO de la Guardia Civil.

El PSOE habría utilizado fondos vinculados a su campaña publicitaria de las elecciones europeas de 2024 para abonar 18.125,80 euros al medio Crónica Libre, según consta en la documentación analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del llamado 'caso Fontanera'.

Los investigadores sostienen que ese pago no respondió a una prestación ordinaria de publicidad electoral.

Según las pesquisas, el dinero sirvió para retribuir a la periodista Patricia López, actualmente fallecida, tras hacer llegar a la trama unos audios del excomisario José Manuel Villarejo relacionados con las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El abono fue canalizado a través de Iki Group Communications SL, una agencia de medios de Barcelona vinculada a trabajos habituales con el PSC.

La factura fue emitida por Grupo Crónica Libre SL, sociedad relacionada con Patricia López y Leire Díez.

Factura de la campaña del PSOE en las europeas canalizada a través de una agencia de comunicación. EL ESPAÑOL

La clave del movimiento figura en el concepto de la factura localizada por la UCO. El documento describe el pago como "Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024", con una prestación fechada entre el 24 de mayo y el 7 de junio de 2024.

Patricia Espinar, fundadora de Crónica Libre, negó ante la UCO que la factura fuera por otra cosa que no fuese "trabajos de inserción de banner en la página web". Además, explicó que fue López quien logró el contrato y sobre el precio no sabe precisar si era de mercado aunque "no le parece desorbitado".

Es decir, justo durante el tramo final de la campaña de las europeas. La UCO sitúa esta operación dentro de una estructura más amplia de pagos presuntamente simulados.

Según la investigación, el partido habría utilizado facturas con apariencia de servicios profesionales o publicitarios para ocultar la verdadera finalidad de los fondos.

La tesis de los investigadores apunta a que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, habría facilitado esta financiación valiéndose de su posición en Ferraz.

El objetivo, según el informe, era dar cobertura económica a personas que colaboraban con la trama mediante la obtención de información sensible, la difusión de contenidos estratégicos y la presión sobre determinados procedimientos judiciales.

En este caso, el pago a Crónica Libre se habría articulado después de que Patricia López proporcionara los audios de Villarejo sobre las saunas vinculadas al entorno familiar de Sánchez dentro de una carpeta compartida de Google Drive.

Una trabajadora de Crónica Libre que declaró como testigo ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo reconoció haber elaborado la factura y gestionado su cobro.

El dato relevante para los investigadores es que el pago no aparece como una transferencia directa desde el PSOE a Patricia López o a Grupo Crónica Libre.

De hecho, durante las diligencias practicadas en la sede de Ferraz, el partido comunicó inicialmente que no constaban contratos ni facturas abonadas a nombre de Patricia López o de la sociedad editora del medio.

La investigación deberá determinar ahora si ese gasto fue declarado como publicidad electoral, quién autorizó su abono y qué personas participaron en la decisión de canalizarlo a través de una agencia interpuesta.

La UCO, por el momento, considera que la operación encaja en el patrón de pagos opacos que atribuye a la trama de la fontanería socialista.