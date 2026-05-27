La UDEF detectó que Zapatero tiene dos ordenadores conectados a la red del PSOE en la que comparten archivos

La investigación analizará qué archivos y comunicaciones se compartían entre la oficina de Zapatero y el PSOE, y si están relacionados con la presunta trama corrupta.

Se encontraron varias cuentas corporativas del PSOE utilizadas en la oficina de Zapatero, así como carpetas compartidas y acceso a OneDrive para almacenar y compartir documentos.

Los dispositivos podían consultar, guardar y sincronizar archivos en los servidores del PSOE, aunque Zapatero lleva más de 14 años sin cargo orgánico en el partido.

La UDEF detectó que dos ordenadores del despacho de Zapatero estaban conectados a la red interna del PSOE mediante VPN, permitiendo acceso a recursos y archivos del partido.

La UDEF detectó durante la entrada en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero que la infraestructura informática estaba conectada al PSOE.

Los agentes comprobaron que los ordenadores usaban varias cuentas corporativas del partido y una conexión remota y segura, a través de VPN, que permitía acceder a la red local de la sede socialista de Ferraz.

Este hallazgo prueba que los dispositivos usados en el entorno del expresidente podían operar como si estuvieran dentro de la oficina del partido.

Eso les permitía consultar, guardar y sincronizar archivos en los servidores locales utilizados por el PSOE. Pese a que Zapatero hace más de 14 años que no ostenta un cargo orgánico en el partido.

En términos sencillos, una VPN (Virtual Private Network o red virtual privada, en español) funciona como una puerta privada y segura entre dos redes.

El funcionamiento de este sistema, muy común entre empleados que teletrabajan, es el de un túnel cifrado que, en este caso, conecta la oficina de Zapatero y los sistemas centrales del partido.

El auto del registro del despacho de Zapatero llamó la atención por el hallazgo de joyas en la caja fuerte, pero este aspecto tecnológico aporta claves para conocer cómo trabajaba la oficina del expresidente.

No se trata de una conexión a Internet. Es un acceso que permite a un ordenador situado fuera de una sede trabajar como si estuviera dentro de ella.

Aplicado a este caso, los equipos del despacho de Zapatero podían entrar en recursos internos de Ferraz. Es decir, no accedían sólo a una web o a un correo externo. Entraban en el entorno corporativo del PSOE.

Sede del PSOE en la calle Ferraz. Europa Press

La herramienta permite el acceso a directorios compartidos, bases de datos restringidas y aplicaciones internas del partido: a todo aquello a lo que el usuario que esté conectado tuviera acceso permitido dentro de la red local.

Ahora, la investigación de la UDEF revelará qué archivos compartían Zapatero y el PSOE y si alguno de ellos está vinculado a la presunta trama corrupta.

La conexión VPN a Ferraz se llevaba a cabo desde dos cuentas corporativas: i***6@psoe.es e i***7@psoe.es.

Correos corporativos

Los servidores locales a través de VPN no son el único recurso compartido de almacenamiento entre Ferraz y la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE utiliza el sistema OneDrive, de Microsoft, que entre otros recursos aporta la opción de compartir en la nube archivos y carpetas entre los miembros de la red.

Tanto los trabajadores del PSOE como los de la oficina del expresidente podían guardar archivos en su ordenador y la plataforma los copiaba automáticamente en el servidor asociado a su cuenta.

Posteriormente, esos documentos o carpetas pueden ser declarados públicos -para que toda la red pueda acceder-, privados -para que sólo el usuario pueda verlos- o compartirlos con determinados usuarios elegidos de la red.

Por eso, la conexión al OneDrive del PSOE encontrada por la UDEF no solo permitía acceder, sino que también podía servir para acceder a información de miembros del PSOE.

En el ordenador de Judith Wells, la secretaria de Zapatero que trabajaba junto a Gertrudis Alcázar, fue encontrada una carpeta común llamada "Portal Corporativo PSOE".

En la práctica, el despacho de Zapatero usaba las herramientas digitales del PSOE para custodiar toda su documentación y compartirla con quienes quisieran dentro del partido, sin salir de esa red.

Ese punto es clave en la investigación. Los agentes de la UDEF podrán rastrear quién creó un archivo, cuándo fue modificado, desde qué equipo se abrió y si fue compartido con otros usuarios.

La intervención también localizó un total de tres cuentas de correo corporativas del PSOE: i***6@psoe.es, z***s@psoe.es y j***s@psoe.es.

Además, fuera del correo corporativo socialista, Gertrudis controlaba un buzón de correo más: p***@presidentezapatero.com, cuenta desde la cual se hicieron muchas de las gestiones de envío y negociación de facturas que recoge la UDEF en su investigación.

La Policía ha copiado los datos de todas estas cuentas de correo y almacenamientos en remoto, y ha pedido requerimientos a los proveedores para obtener el contenido completo de varias cuentas.

Para la UDEF, el correo es una pieza central de la prueba digital. Permite reconstruir comunicaciones, documentos enviados, archivos recibidos y coordinación entre los investigados.

La explicación técnica de este hallazgo puede resumirse en una idea sencilla: los dispositivos del despacho de Zapatero no funcionaban como ordenadores aislados. Estaban integrados en un ecosistema digital más amplio, el del Partido Socialista.

Ese ecosistema incluía correos corporativos, carpetas compartidas, acceso remoto y almacenamiento sincronizado.

La investigación deberá determinar ahora qué documentos se alojaron en esos entornos, qué usuarios accedieron a ellos y si esos archivos guardan relación con los hechos investigados.