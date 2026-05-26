Las joyas incautadas a Zapatero: entre 600.000 € y dos millones, según la calidad de las piedras, afirman los expertos

La ley obliga desde 2013 a que los regalos institucionales pasen al patrimonio público, lo que genera dudas sobre la procedencia de algunas piezas.

Zapatero afirma que las joyas provienen de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y de regalos recibidos en viajes.

La colección incluye collares, gargantillas, pendientes y anillos con piedras de diversos colores, algunas de alto valor estimado por expertos joyeros.

Las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero están valoradas entre 600.000 y dos millones de euros, dependiendo de la calidad de las piedras.

Las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero tendrían un valor de mercado de entre 600.000 euros y un millón de euros, según las estimaciones a la baja realizadas por expertos consultados por EL ESPAÑOL.

En realidad, esa cuantía podría duplicarse y hasta cuadriplicarse, en función de la calidad de las piedras. Se necesitaría un análisis más profundo para determinar si son zafiros y la propia calidad de los diamantes.

Se trata de una estimación provisional, realizada con el acta del registro y las 17 fotografías de las joyas que la UDEF se incautó durante el registro de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz.

Las joyas se muestran en el sumario dentro de bolsas de plástico transparente precintadas.

Un portavoz autorizado de Zapatero, rebaja a 50.000 euros el valor de las joyas que el expresidente del Gobierno guardaba en una caja fuerte.

El inventario describe varias piezas de alta joyería. Los agentes mencionan collares y gargantillas con piedras de distintos colores, entre ellas azules, granates, verdes y blancas.

Según el expresidente del Gobierno, se trata de una herencia familiar de su mujer, Sonsoles Espinosa, y de diversos regalos que habría recibido en viajes.

El collar con un valor estimado de entre 250.00 y 450.000 euros

Para el experto joyero y tasador Ignacio (Iñaki) Torres, dueño de una boutique del mismo nombre, hay piezas muy valiosas, como un collar grande cuya estimación estaría entre los 250.000 y 450.000 euros.

Es una pieza con grandes piezas oscuras, que parecen zafiros o piedras negras, rodeada por abundante pedrería.

Hay otro collar que estaría entre los 70.000 y los 140.000 euros, y un tercero que estima entre los 70.000 y los 100.000.

Los pendientes más simples superarían los 35.000 euros y podrían aproximarse incluso a los 55.000.

También destaca un juego de pendientes largos, con grandes piedras oscuras y abundante pedrería brillante, además de un anillo a juego con una piedra central. Todo ello podría estar en una horquilla que va de 45.000 a 75.000 euros.

La gargantilla plateada con una pieza azul rodeada de lo que parecen brillantes o circonitas podrían tener un valor en el mercado de entre 30.000 y 50.000 euros, siempre según el experto.

Por último, aparecen un brazalete con zafiros, que estaría en torno a 30.000 euros, y otro bañado en plata, valorado en unos 20.000.

En total, la estimación más a la baja rondaría los 600.000 euros y la más alta estaría cercana al millón, aunque Torres advierte: "Estos precios, sólo si las piedras de color fueran corrientes. Si son buenas, habría que multiplicar por tres o cuatro su valor".

Una gargantilla que se estima entre 30.000 y 50.000 euros

Torres asegura, en cambio, que los relojes incautados no tienen gran valor. Junto con otras joyas menos valiosas esas piezas no superarían los 20.000 euros.

Ahora, un experto tendrá que analizar cada pieza.

Desde el Instituto Gemológico Español, la tasadora Lola Fernández Renes, considera que "es muy atrevido dar valoraciones sin poder examinar las piezas". "Los que sabemos de gemología y de tasación sabemos también que lo que parece no siempre es", añade.

Los relojes incautados y que los joyeros remarcan que no son de gran calidad

Todo dependerá de la calidad de las piedras. "Si son realmente zafiros naturales, si no tienen tratamientos y los diamantes son de calidad media/alta montados en oro blanco o platino, entonces podrían ser esos precios e incluso más", asegura.

También dependerá si tienen firma o pertenecen a alguna colección importante. "Por todo esto, es necesario analizarlas con rigor y examinarlas o emitir certificados gemológicos para valorar con datos suficientes", añade Fernández.

Zapatero deberá explicar ante el juez la procedencia de estas joyas y si tiene documentos que sustenten que se deben a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa o si son regalos que le han hecho.

Los pendientes que tendrían un valor de entre 45.000 euros y 75.000

Si es una herencia, podría acreditarlo con los documentos con los que tributó en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La duda es si son regalos que recibió cuando estaba al frente del Ejecutivo, ya que los agentes encontraron una bolsa de la "Presidencia del Gobierno".

Desde 2013, la ley obliga a que los regalos institucionales pasen al patrimonio público. Antes de 2011, existía la costumbre de incorporar a Patrimonio Nacional los de mayor valor, pero no era obligatorio.