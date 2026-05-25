La UDEF incautó pendientes, anillos, relojes, pulseras y otras joyas de lujo en la caja fuerte de Zapatero en Ferraz

Parte del contenido de la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho de Ferraz EL ESPAÑOL

El acta policial describe 16 evidencias empaquetadas y el volcado de equipos, correos, agendas y carpetas vinculadas al expresidente.

Las claves

Las claves Generado con IA La UDEF incautó una gran cantidad de joyas de lujo, como relojes, pulseras y collares, en la caja fuerte de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz. El registro judicial tuvo lugar el 19 de mayo de 2026 en el despacho que el expresidente utilizaba en un inmueble propiedad del PSOE. Entre los objetos intervenidos destacan relojes de marcas como Omega, Longines y Certina, así como joyas que, según una colaboradora, eran herencias y regalos de viajes. Además de las joyas, los agentes se llevaron documentación, dispositivos electrónicos y agendas, incluyendo información relevante de sus secretarias y material informático para su análisis.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incautó pendientes, anillos, relojes y otras joyas de lujo durante el registro de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz.

Las joyas se encontraban en la caja fuerte de la oficina del expresidente del Gobierno, según el acta del registro al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Se procede al registro del despacho 2 del jefe de gabinete, según se me manifiesta, donde se localiza una caja fuerte que doña Gertrudis revela que es de la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles", indican los agentes de la UDEF en el oficio.

"Se localiza en su interior [de la caja fuerte] diversas joyas que paso a reseñar, indicando doña Gertrudis que algunas de las mismas son herencia de doña Sonsoles, y regalos de viajes", detalla el acta del registro.

La diligencia judicial se practicó el 19 de mayo de 2026 en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, situada en el número 35 de la calle Ferraz, en el primer piso izquierda, un inmueble propiedad del PSOE que el expresidente utilizaba como despacho.

El registro comenzó a las 08:17 horas. Los agentes hicieron constar que en el despacho personal de Zapatero y en la sala de archivo no encontraron "nada digno de reseñar".

Sin embargo, sí intervinieron documentación, dispositivos electrónicos, agendas, carpetas y bienes de valor en otras dependencias ocupadas por sus colaboradoras.

La caja fuerte apareció en el denominado despacho 2, identificado por los agentes como el espacio del jefe de gabinete. Según el acta, Gertrudis Alcázar explicó a los policías que pertenecía a la vivienda de Zapatero y de su esposa, Sonsoles Espinosa.

La apertura no fue inmediata. Una persona acudió con la llave para evitar que los técnicos tuvieran que forzarla. Una vez abierta, los investigadores localizaron en su interior un amplio conjunto de joyas, relojes y piezas de valor.

Las joyas

Los agentes empaquetaron 16 evidencias y tomaron fotografías de los efectos intervenidos. El inventario incluye relojería, collares, gargantillas, broches, colgantes, sortijas, pulseras, brazaletes, gemelos y otros objetos ornamentales.

Entre los relojes, la UDEF reseñó un Omega dorado con colgante, un Longines dorado, dos Certina plateados, un Pierre Balmain, un Krono, un Dogma y un Lorenz. Todos ellos fueron incorporados a la relación de efectos localizados dentro de la caja fuerte.

El acta también describe varias piezas de alta joyería. Los agentes mencionan collares y gargantillas con piedras de distintos colores, entre ellas azules, granates, verdes y blancas.

También aparecen broches con piedras ámbar, colgantes de oro, sortijas, pulseras y brazaletes dorados con incrustaciones. La relación incluye, además, alfileres con la inscripción "Alba" y gemelos nacarados.

Uno de los collares de la caja fuerte del despacho de Zapatero EL ESPAÑOL

Algunas piezas estaban guardadas en bolsas con la inscripción "Presidencia del Gobierno". Gertrudis Alcázar manifestó a los agentes que parte de las joyas procedían de una herencia de Sonsoles Espinosa y que otras correspondían a regalos de viajes.

La policía no atribuye en el acta un origen concreto a cada una de las piezas. Se limita a describirlas, fotografiarlas y empaquetarlas como evidencias dentro de la diligencia judicial.

En esa misma estancia, los investigadores también actuaron sobre material informático. Los agentes desmontaron dos ordenadores de sobremesa, uno de la marca HP y otro Dell, y extrajeron sus discos duros internos.

Los soportes intervenidos eran de las marcas Seagate y Western Digital. La UDEF los incautó directamente para su análisis posterior.

Inventario completo - Collar de color plateado con 13 piedras de color azul. - Collar de color plateado con 5 piedras de color granate. - Collar de color plateado con 2 piedras de color verde - Pulsera color plateado con 2 piedras de color rojo. - Pulsera color plateado con 3 piedras verdes. - Pulsera color plateado con 7 piedras azules. - Dos pendientes y sortija de color plateado con piedras verdes. - Conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras azules. - Conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras rojas. - Conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada plateada y dos brazaletes dorados. - Reloj color dorado - Bolsa con inscripción Presidencia del gobierno, en cuyo interior contiene tres pares de pendiente dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj redondo color dorado, sortija plateada con piedra de color violeta, reloj dorado Omega con un colgante con el número 13, cruz de color dorado y plateado, brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, collar de color dorado con tres formas doradas, alfiler de color dorado, cadena de color dorado, cordón de color plateado, una bola blanca y pendiente dorado forma ovalada. - Collar de piedras blancas, dos juegos de pendientes bolas grises, collar con bolas grises, un collar con bolas blancas y broche plateados, collar de bolas blancas con tela negra y un collar con bolas grandes blancas. - Una caja de color rojo conteniendo pendientes y sortija de color plateado, - Cinco pares de pendientes de color dorado pequeños. - Dos collares bolas blancas y un collar color dorado con placa José Luis R.Z, un par de pendientes con tres bolas blancas, un gemelo nacarado, un alfiler dorado con tres bolas blancas, un alfiler dorado con inscripción alba, una cruz dorada con inscripción alba, un par de pendientes dorados con bola blanca у una cruz con bolas blancas y un colgante color dorado. - Dos relojes de color plateado. - Dos anillos plateados con bolas blancas, cuatro pendientes plateados con bola blanca, dos pendientes de color dorado con piedras rojas, broche de color plateado con piedra ámbar. - Dos pulseras de color dorado, dos pulseras de color dorado con piedras blancas, un par de pendientes de color dorado con forma redonda, una medalla de color dorado y dos pendientes dorados pequeños con piedras granates, pendiente con forma ovalada color dorado.

Las secretarias

El grueso de la documentación se encontró en la habitación número 1, usada como despacho por las secretarias María Gertrudis Alcázar y Judith Wells.

En esa estancia, los agentes intervinieron varias carpetas con rótulos específicos.

Entre ellas, una carpeta naranja denominada "CHINAILNK ASIA", una carpeta roja con la inscripción "ANALISIS RELEVANTE" y otra carpeta roja identificada como "ICD INSTITUTO DIPLOMACIA CULTURAL".

La UDEF también localizó seis agendas blancas anuales consecutivas. Todas estaban etiquetadas como "PRESIDENTE ZAPATERO" y correspondían a los años comprendidos entre 2020 y 2025.

Además, los agentes encontraron ocho agendas negras con la inicial "C". La investigación vincula esa referencia con Cristóbal Cano. Junto a ellas, había otras libretas, cuadernos tipo Moleskine y material de la marca Pacsa.

El inventario de esa habitación no se limitó a papeles. La policía intervino dos pendrives rojos, un disco duro externo de la marca Verbatim, un teléfono iPhone con funda blanca y un sobre marrón con dos hojas manuscritas.

Los agentes también requisaron de forma directa a Gertrudis Alcázar dos teléfonos móviles Samsung. Según hizo constar la propia secretaria, uno era un dispositivo laboral, modelo Galaxy S7, y el otro era personal.

Correos y equipos

La Unidad Central de Ciberdelincuencia participó en la diligencia para realizar copias y volcados de los ordenadores de las tres empleadas presentes en la oficina.

En el ordenador de Gertrudis Alcázar, los agentes salvaguardaron la bandeja completa de la cuenta corporativa presidentezapatero@presidentezapatero.com.

También se copiaron otras cuentas vinculadas al dominio del partido (@psoe.es).

Los investigadores clonaron carpetas locales y una carpeta compartida en red conectada a través de la VPN corporativa del PSOE.

En el ordenador de Judith Wells, los agentes volcaron dos cuentas más de correo electrónico y también copiaron carpetas compartidas alojadas en OneDrive y relacionadas con el "Portal Corporativo PSOE".

El tercer equipo analizado fue el de María del Carmen Brasa. En su ordenador, los investigadores extrajeron carpetas del escritorio identificadas como "Obra Casa Gilmar" y "Obras Maria".

El resultado del registro ofrece una fotografía precisa del funcionamiento interno de la oficina de Zapatero en Ferraz. En una estancia, las agendas y carpetas. En otra, la caja fuerte con joyas y relojes. En los ordenadores, correos, archivos locales y carpetas compartidas.

La UDEF deberá ahora analizar el contenido de los soportes intervenidos y de las copias realizadas por Ciberdelincuencia.

El valor probatorio de ese material dependerá de su relación con el objeto de la investigación y de la trazabilidad que pueda establecerse a partir de los documentos, correos y dispositivos requisados.