Felipe González pide a Sánchez un adelanto electoral tras el 'caso Zapatero': "Debería haber elecciones este año"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante el encuentro empresarial en Valencia. Rober Solsona/Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Felipe González pide a Pedro Sánchez un adelanto electoral tras el estallido del 'caso Zapatero'. El expresidente socialista lamenta la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y pide respetar su presunción de inocencia. González se muestra abrumado por la situación y critica al Gobierno por incumplir la Constitución al no aprobar los Presupuestos. Descarta promover una moción de censura, argumentando que desviaría la atención del caso Zapatero.

"Debería haber elecciones, es la primera vez que lo digo. Debería haberlas este año". Así de contundente se ha mostrado el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, quien ha emplazado a Pedro Sánchez a convocar elecciones tras el estallido del 'caso Zapatero'.

Durante un diálogo ante el empresariado valenciano, el expresidente socialista ha lamentado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien ha llamado a "respetar la presunción de inocencia".

Sin embargo, González ha reconocido que se siente "abrumado". "Nos afecta como país, como partido y como personas, me abruma realmente. Vamos a ver cómo sigue la investigación", ha explicado.

De igual manera, ha ironizado sobre la "capacidad" de Zapatero para llevar a cabo las operaciones que recoge el caso. "Yo no lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo", ha asegurado.

Además, ha destacado que los autos sobre Zapatero le han "impresionado" y que ha dejado de leer los documentos de la UDEF.

En todo este contexto, ha llamado a Pedro Sánchez a llevar a cabo un adelanto electoral y ha recalcado que el Gobierno está "incumpliendo" con la Constitución al no aprobar los Presupuestos.

Sin embargo, ha apuntado que él "no haría una moción de censura". "Si se hiciera, se dejaría de hablar de esto para hablar de la moción", ha expresado.

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