Antelo y Smith reprochan el "personalismo más absurdo" de Vox en Abascal y piden "una alternativa seria" frente al PSOE

Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo, exmiembros de Vox, este sábado en Madrid, durante la convocatoria de la Sociedad Civil Española.

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo criticaron el liderazgo personalista de Santiago Abascal en Vox durante la 'Marcha por la Dignidad' en Madrid. Ambos exdirigentes de Vox reclamaron una alternativa política seria y coherente frente al PSOE y denunciaron la falta de democracia interna en los partidos. Antelo y Ortega Smith exigieron ejemplaridad en todas las formaciones políticas y denunciaron que los partidos se han convertido en estructuras cerradas y poco transparentes. Virginia Martínez, exdiputada de Vox, acompañó a Smith y Antelo, mostrando también su rechazo a la actual dirección del partido.

Dos de las víctimas -de renombre- de la purga orgánica de Santiago Abascal, se reencontraron este sábado en la 'Marcha por la Dignidad', convocada por la Sociedad Civil Española. Uno era Javier Ortega Smith, exportavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, y el otro, José Ángel Antelo, expresidente provincial del partido en Murcia.

Aunque el objetivo de la marcha celebrada en la capital de España, era exigir el adelanto de las elecciones generales, tras el caso de corrupción que afecta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, lo cierto es que Smith y Antelo aprovecharon para criticar a Abascal por su bunkerización al frente de Vox.

"El gran problema de España es que los partidos políticos han terminado confundiendo el interés general con su propio interés personal", reflexionó Antelo, lanzando un dardo doble tanto al PSOE de Pedro Sánchez, por las tramas de corrupción que le afectan, como a Vox, por la purga orgánica que protagoniza Santiago Abascal.

"Los partidos se han convertido en estructuras bunkerizadas y personalistas donde los afiliados y los votantes ya no pueden apartar a dirigentes que fracasan o se ven envueltos en casos de corrupción”.

El hombre que antaño dirigió Vox en tierras murcianas, le afeó al líder nacional del partido de extrema derecha su hoja de ruta política: "España necesita una alternativa seria, coherente y creíble frente al socialismo". "No basta con hacer discursos contundentes desde un atril, si luego en el día a día se actúa de manera completamente distinta".

"Lo primero que hay que hacer es predicar con el ejemplo, esto es básico, de nada vale hacer un discurso elocuente, si en tu día a día no es lo que realizas, lo que tiene que hacer Vox, lo primero es predicar con el ejemplo", según ha insistido Antelo.

Javier Ortega Smith y Virginia Martínez, este sábado, en la protesta celebrada en Madrid para pedir el adelanto de las elecciones generales.

"El gran problema es que los partidos políticos, desgraciadamente, tienden a confundir lo que es el interés general para convertirlo en su interés personal", tal y como ha reflexionado Javier Ortega Smith, en sintonía con Antelo, durante la marcha por las calles de Madrid.

"Esto es lo que nos lleva a los partidos bunkerizados que terminan asumiendo el personalismo más absurdo, para convertir todo el proyecto político, todo el partido y toda la idea política, en la defensa de un interés personal y de una persona".

"Eso nos lleva a un problema, cuando esas cabezas que parece que son insustituibles, resulta que fracasan o fallan porque entran en la corrupción o son inútiles, resulta que son intocables porque sus propios afiliados y votantes ya no saben cómo quitarlo, porque si tocan la cabeza del partido, sea Sánchez, sea el PP o sea Vox, estarían socavando todo el proyecto político", según ha concluido Ortega Smith.

José Ángel Antelo fue una de las voces críticas de Vox, cuando la cúpula nacional expulsó a Javier Ortega Smith del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Lo mismo ocurrió cuando Antelo fue eliminado del comité provincial de Vox en Murcia: Ortega Smith le apoyó públicamente.

Este sábado, estos dos exmiembros de Vox cambiaron la defensa de antaño de los postulados políticos de Abascal, por reclamar para la política española unos términos que no figuran en el ADN de Vox; como el "pluralismo"; una "mayor participación de la sociedad"; la defensa de la "democracia interna en los partidos" o que las formaciones políticas dejen de ser estructuras "piramidales".

Virginia Martínez

En la marcha para protestar contra el “Gobierno corrupto y traidor” que preside Pedro Sánchez, tanto Javier Ortega Smith como José Ángel Antelo han estado acompañados por Virginia Martínez: diputada de la Asamblea Regional que dejó Vox, para pasarse al Grupo Parlamentario Mixto junto a Antelo, para mostrar su rechazo a la forma que tiene Santiago Abascal de dirigir el partido.

Tanto Antelo como Ortega Smith han coincidido en exigir "ejemplaridad" dentro de todas las formaciones políticas, defendiendo que “la corrupción y las prácticas poco éticas deben combatirse siempre, también dentro de los propios partidos”. Además, ambos han reclamado "unirse en una alternativa seria" frente al PSOE y que no tenga nada que ver con la actual dirección de Vox.

"Los españoles están cansados de cambiar unas siglas por otras para acabar siendo traicionados una y otra vez". "Los partidos políticos deben responder realmente ante sus afiliados y simpatizantes y no ante estructuras cerradas controladas por unos pocos".