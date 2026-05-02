Muere José María Cruz Novillo, el hombre que diseño los logos de PSOE, Correos, Renfe y la bandera de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece José María Cruz Novillo, reconocido diseñador gráfico, a los 89 años. Cruz Novillo fue autor de logotipos emblemáticos como los de Renfe, Correos y el PSOE, así como de la bandera y escudo de la Comunidad de Madrid. Obtuvo el Premio Nacional de Diseño en 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. También diseñó carteles de películas de directores como Luis García Berlanga, Carlos Saura y Víctor Erice.

El artista gráfico José María Cruz Novillo, autor de logotipos como el de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, región que este sábado celebra su día, ha fallecido a los 89 años.



Según ha adelantado la revista especializada 'Gráffica', el artista conquense, Premio Nacional de Diseño 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, fue el artífice de algunos de los carteles de películas de Luis García Belanga, Carlos Saura o Víctor Erice.



En 2024, su estudio 'Cruz más Cruz, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental 'La guitarra flamenca de Yeray Cortés', ópera prima de C. Tangana.

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