Los 'ex' de Vox y constructores presionan al PP a aprobar la Ley de Vivienda de Murcia sin "la política de pancarta" de Abascal

Los diputados del Grupo Mixto, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, exmiembros de Vox, este martes, reunidos con el presiente de la patronal de la construcción FRECOM, José Hernández.

Las claves

Las claves Generado con IA Exdiputados de Vox y la patronal de la construcción presionan al PP para aprobar la Ley de Vivienda Asequible de Murcia sin aceptar las exigencias de Vox. Vox exige una cláusula que priorice a ciudadanos españoles frente a inmigrantes en el acceso a la vivienda, algo que exmiembros de Vox y expertos consideran ilegal. La ley busca facilitar la construcción de 25.000 viviendas en cinco años para mejorar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias. La normativa introduce requisitos como siete años de residencia continuada para extracomunitarios y excluye a personas con delitos relacionados con ocupación ilegal.

Los votos de los diputados de Santiago Abascal ya no son la llave de la Asamblea Regional. Los 21 parlamentarios del PP solo necesitan dos votos y los exdiputados de Vox se han reunido con la patronal de la construcción para presionar a los populares a aprobar la Ley de Vivienda Asequible de Murcia, sin acatar las exigencias de Abascal.

Los diputados autonómicos de extrema derecha, siguiendo las instrucciones de la cúpula nacional, solo darán su apoyo a la medida estrella de esta legislatura para el Gobierno regional de Fernando López Miras, si incluyen una cláusula que priorice a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en el acceso en una vivienda.

“No se puede discriminar por nacionalidad dentro de la Unión Europea. Cualquier medida debe respetar la legislación y la Constitución”, según defiende José Ángel Antelo, actual miembro del Grupo Mixto en la Asamblea y cuyo discurso ha dado un giro de 180 grados tras ser una víctima de la purga de Santiago Abascal que le dejó sin la presidencia provincial de Vox en Murcia.

El parlamentario Antelo, junto a la diputada Virginia Martínez, se han reunido con el presidente de la patronal de la construcción (FRECOM), José Hernández, para instar a los populares a aprobar una ley que pretende facilitar la construcción de 25.000 viviendas en 5 años, para ayudar a los jóvenes a emanciparse en un momento en el que el mercado inmobiliario no ofrece alternativas.

"Los ciudadanos no entenderán que se frene una norma que viene a resolver uno de los principales problemas de la Región”, tal y como ha remarcado Antelo, al tiempo que ha reivindicado que el Gobierno de la Región de Murcia promueva “políticas serias frente a la política de pancarta” del ideario de Vox.

“El objetivo es claro: más vivienda, más oferta y más oportunidades para los jóvenes y las familias. La peor vivienda es la que no se construye”. También ha recordado que la Ley de Vivienda Asequible de Murcia no salió adelante por los votos en contra de Vox, cuando el propio Antelo era portavoz del partido de Abascal, a pesar de que “el decreto de vivienda lleva dos meses acordado" y "revisado por los servicios jurídicos".

Cláusula discriminatoria

El giro dialéctico del diputado José Ángel Antelo, tras su llegada al Grupo Mixto, resulta más que evidente, ya que si antes reclamaba el cierre de los centros de menas, ahora critica la cláusula discriminatoria que exigen los parlamentarios de Abascal para apoyar esta normativa: la “prioridad nacional" frente a los inmigrantes.

"No es serio que a última hora se planteen nuevas exigencias que no tienen encaje legal”, según ha dicho Antelo, insistiendo en que las peticiones de Vox "no tienen recorrido jurídico” y deben "ajustarse al marco legal vigente".

Entre otros motivos porque el texto de la Ley de Vivienda Asequible "introduce requisitos claros" para el acceso a un inmueble, tales como la necesidad de acreditar siete años de residencia continuada en suelo español para ciudadanos extracomunitarios y la exclusión de personas que hayan cometido delitos relacionados con el fenómeno okupa.

La foto de los dos 'ex' de Vox con el presidente de FRECOM, cuyos votos permitirían al PP aprobar ya esa ley, pone en un brete a los populares. Antelo sabe y por eso ha lanzado este mensaje al Partido Popular de Fernando López Miras: "No puede sumarse al bloqueo en el que se ha instalado Vox".