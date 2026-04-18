Sánchez defiende la regularización masiva: "España es hija de la inmigración y no será madre de la xenofobia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez defiende la regularización masiva de inmigrantes en el foro Global Progressive Mobilisation en Barcelona. El presidente del Gobierno afirma que "España es hija de la inmigración y no será madre de la xenofobia". Sánchez vincula estas medidas a un cambio de ciclo político y al fortalecimiento de los derechos sociales frente a la ultraderecha. El líder del PSOE llama a sus bases a recuperar el espacio político y rechaza las políticas del odio y la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el cierre del foro Global Progressive Mobilisation en Barcelona para defender con firmeza su política de regularización masiva.

"España es hija de la inmigración y no será madre de la xenofobia".

Durante su intervención, el líder del PSOE ha vinculado estas medidas de calado humanitario y administrativo con un profundo cambio de ciclo político.

En este sentido, ha afirmado con rotundidad que el tiempo de la derecha y de los movimientos ultras está llegando a su fin.

Bajo la premisa de que "la vergüenza cambia de bando", el líder del PSOE ha instado a sus bases a recuperar el espacio político frente a quienes han intentado reducir la identidad progresista al insulto.

Sánchez ha sentenciado que el tiempo de agachar la cabeza ha terminado, trasladando esa "vergüenza" a quienes callan ante la injusticia o explotan a los trabajadores.

Con este discurso, el foro de Barcelona se consolida como el punto de partida de una nueva etapa en la que la superioridad de los derechos sociales busca imponerse al ruido de la reacción.

Bajo esta premisa, el líder socialista ha cerrado el encuentro gritando "una y mil veces" un no rotundo a la guerra y a las políticas del odio.

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