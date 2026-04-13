Los bereberes exigen ahora que Felipe VI pida perdón por el gas mostaza de la guerra del Rif tras su disculpa ante México

La AMA pide investigaciones conjuntas y políticas de memoria histórica sobre el periodo del protectorado español y la Guerra del Rif, incluyendo su enseñanza en el currículo escolar.

El detonante de la petición bereber fueron las recientes declaraciones de Felipe VI sobre los abusos cometidos durante la colonización de América.

La organización reclama reparaciones colectivas, como el desarrollo de infraestructuras sanitarias en el norte de Marruecos para tratar enfermedades oncológicas atribuidas al gas mostaza.

La Asamblea Mundial Amazighe ha enviado una carta a Felipe VI exigiendo que reconozca los abusos coloniales y el uso de armas químicas por parte de España en la Guerra del Rif.

La Asamblea Mundial Amazighe (AMA), una organización que defiende el reconocimiento cultural y la identidad bereber del pueblo amazigh, en el norte de Marruecos, ha dirigido una carta a Felipe VI en la que reclama el "reconocimiento de los abusos de la colonización" y solicita "reparaciones por el uso de armas químicas durante la Guerra del Rif".

Esta organización marroquí recuerda al Rey que "la población civil rifeña sufrió bombardeos aéreos indiscriminados, así como el uso documentado de armas químicas, como el gas mostaza, pese a las prohibiciones de la Convención de La Haya", y que "España aún no ha asumido institucionalmente su responsabilidad histórica".

El detonante de esta iniciativa fueron las palabras de Felipe VI en su visita a la exposición "La mujer en el México indígena", organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Allí, el Rey señaló: "Hay cosas que, cuando las estudiamos con los valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlas en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

La AMA considera que el monarca reconoció los "abusos y controversias éticas" durante la colonización de América y de México por parte de los conquistadores españoles.

"Saludamos profundamente estas valientes declaraciones del rey de España que se suman a las del presidente francés Emmanuel Macron en 2017 y se asemejan a las del rey de Bélgica y de Holanda, y del canciller alemán. Es el momento de que el Gobierno de España dé un paso hacia delante y reconozca este hecho histórico", declara Rachid Raha Mimoun, presidente de la Asamblea Mundial Amazighe (AMA), a EL ESPAÑOL.

En la carta señalan que "la guerra química española" ha provocado que "casi el 80% de los pacientes que acuden a hospitales de Rabat para el tratamiento del cáncer" sean del Rif.

Añade que esta región del norte de Marruecos "sigue siendo marginada, sin hospitales especializados ni recursos para el beneficio local" que puedan suplir las consecuencias. De hecho, varios familiares del presidente de la AMA, incluidos su padre, tíos y primos, fallecieron de cáncer.

Por ello, esta organización solicita que se reconozca que el Ejército español utilizó armas prohibidas, y que había fábricas de armas químicas como La Marañosa en Madrid o una planta de gases en Beni Ensar, en la frontera de Melilla.

Además, quiere que el reconocimiento se acompañe de reparaciones colectivas, como que se desarrollen infraestructuras sanitarias en el norte de Marruecos, donde hay mucha gente que enferma de cáncer. De tal manera que se les dote de equipamiento y de infraestructuras para tratar enfermedades oncológicas.

El presidente de AMA recuerda que la región del Rif "está un poco abandonada, en cuanto al desarrollo", lo que ha motivado un movimiento de protestas.

También reclama investigaciones conjuntas hispanomarroquíes "para indagar en esta historia común, vamos a decir, colonial de España en el norte de África".

Esta demanda tiene relación con la Proposición no de Ley que presentó Sumar en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2025 instando al Gobierno a reconocer oficialmente el colonialismo español en Marruecos y a desarrollar políticas públicas de memoria, investigación y divulgación sobre el periodo del protectorado español (1912–1956) y la Guerra del Rif (1921–1926), como incluir estos capítulos en el currículo escolar.

Antecedentes

Este colectivo rifeño ya había enviado una carta a Felipe VI el 7 de febrero de 2015. Incluso recibió una respuesta de la Casa Real el 29 de mayo de ese año en la que les remitían al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entonces solicitaron su intervención en favor de una solución amistosa y una delegación de la entidad fue recibida en la embajada de España en Rabat el 23 de junio por el jefe adjunto de misión, entonces Camilo Villarino, que actualmente es el jefe de la Casa Real.

"En dicha reunión tuvimos la oportunidad de exponer ampliamente este asunto y de entregar una documentación detallada al respecto. Les dimos pruebas, las pruebas más importantes son históricas y además vienen documentadas por prestigiosos historiadores españoles como es la difunta María Rosa de Madariaga", detalla Rachid Raha.

María Rosa de Madariaga habló sobre el uso de armas químicas en la guerra del Rif en una conferencia en Nador en febrero 2004. De hecho, participó con la AMA en el Congreso de los Diputados cuando Joan Tardà y Rosa María Bonàs propusieron dentro de la Ley de Memoria Histórica incluir un capítulo del norte de Marruecos.

"Ella dio su opinión, pero en ese momento el voto de los populares y de los socialistas abortó esa enmienda", recuerda Rachid Raha, que estuvo en el Congreso.

En la embajada tomaron nota de las reivindicaciones y elaboraron un informe. "Y a partir de ahí no hemos tenido respuesta", explica.

Posteriormente, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, fue interpelado por Tardà en el Congreso el 7 de febrero de 2018, declarando haber recibido esta comunicación y comprometiéndose públicamente a dar seguimiento a las demandas de AMA en relación con el uso de armas químicas en el Rif, prohibidas por el derecho internacional

"Desafortunadamente, hasta la fecha, ningún ministro de Asuntos Exteriores ha dado una respuesta sustancial a nuestras legítimas reivindicaciones, ni ha atendido de manera efectiva las orientaciones expresadas por Su Majestad como Jefe de Estado", insiste el presidente de AMA.

Rachid Raha también le dejó un escrito al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en 2022.

Recuerda que en 2018, en su etapa al frente de Exteriores, Josep Borrell dijo que España y Marruecos iniciarían "un proceso para cerrar heridas", subrayando que cualquier paso para la reparación y la reconciliación debía tener en cuenta lo ocurrido en la batalla de Annual y en la región del Gran Rif.

Para Raha, este reconocimiento de España "transformaría el colonialismo, que era una cosa muy negativa, muy inhumana, en algo que une a dos pueblos".

Precisamente, en el momento en que España y Portugal organizan el Mundial 2030 con Marruecos, recuerda la conveniencia de no olvidar la historia compartida.