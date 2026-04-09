Víctor Ábalos también engañó al TS: dijo que hablaba de café pero los wasaps prueban que las "cafeteras" eran móviles seguros

A pesar de negar el manejo de dinero opaco, mensajes y transferencias bancarias apuntan a posibles entregas de efectivo y relaciones comerciales entre las partes involucradas.

Las conversaciones muestran una relación personal y empresarial constante entre Víctor Ábalos, Koldo García y otros miembros del entorno, gestionando viajes, pagos y logística.

Los mensajes incautados por la UCO revelan que la trama usaba el término "cafeteras" para referirse a móviles de prepago no rastreables, contradiciendo la versión de Ábalos.

Víctor Ábalos negó ante el Tribunal Supremo el uso de teléfonos seguros o sistemas de comunicación alternativos con Koldo García.

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, negó este martes ante el Tribunal Supremo haber utilizado teléfonos encriptados o sistemas de comunicación seguros con Koldo García.

Sin embargo, los mensajes incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, revelan que el primogénito de Ábalos llamó a Koldo a varios números de teléfono, incluyendo el de su mujer.

Las conversaciones reflejan una relación personal y empresarial constante, hablando a través del móvil principal y el secundario del asesor y con referencias reiteradas a las conocidas "cafeteras", término que la trama utilizaba para referirse a móviles de prepago no rastreables.

Durante su declaración, Víctor Ábalos insistió en que únicamente se comunicaba con Koldo García a través de su móvil principal y negó cualquier sistema alternativo.

"Ni hablo en clave, ni he tenido un teléfono encriptado", afirmó.

También justificó que cuando en los mensajes se hablaba de "café" se trataba literalmente de café colombiano: "De mis viajes a Colombia, Koldo y otras personas me encargaban café".

Pero los chats intervenidos muestran una dinámica distinta. El 8 de junio de 2021, Koldo escribe: "Café por favor". La respuesta de Víctor es inmediata: "Ok. 1 min".

Una semana después, el 15 de junio, ambos vuelven a referirse al mismo concepto en varias ocasiones: "Luego tomamos café", "Café en 25 m", con respuestas coordinadas.

El proceso de comunicación sigue igual con el tiempo. El 1 de julio de 2021 Koldo escribe: "Café" y 14 minutos después Víctor Ábalos responde: "Hola. Voy". A lo que el asesor del ministro cierra la conversación: "Ok".

Más explícito resulta el intercambio del 1 de junio de 2022, cuando Víctor afirma: "La cafetera no funciona". Poco después, Koldo responde: "Lo intento yo mañana".

Para la UCO, estas referencias no aluden a bebida alguna ni a la importación de grano de café desde Colombia como Víctor Ábalos afirma. Se trata de móviles de prepago, sin conexión a Internet, utilizados para evitar interceptaciones policiales.

En los registros efectuados en el domicilio de Koldo García, los agentes hallaron al menos 23 dispositivos, muchos de ellos de la marca Nokia, además de imágenes de otros terminales con numeraciones asociadas.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a multitud de imágenes de los teléfonos llamados "cafeteras" por Koldo García y Víctor Ábalos en los dispositivos incautados al exasesor del Ministerio de Transportes.

Los dispositivos móviles de Koldo García EL ESPAÑOL

Estos teléfonos eran facilitados, según la investigación, por el comandante Rubén Villalba, el guardia civil vinculado a la trama.

El propio Koldo almacenaba fotografías de las "cafeteras" junto a sus números, que cambiaban periódicamente por motivos de seguridad.

Koldo era también el encargado de repartirlos entre miembros de la trama como el constructor José Ruz o el primogénito de Ábalos.

En la galería de imágenes de los dispositivos de Koldo García son frecuentes las imágenes de dispositivos móviles básicos sin abrir y con el número de teléfono escrito a mano en la propia caja del teléfono.

Fotografías de las 'cafeteras' de Koldo García con los números apuntados en cada caja. EL ESPAÑOL

Además, son frecuentes las peticiones de recarga de saldo que permitieran a los dispositivos seguir estando operativos.

Aviso de falta de saldo en una de las 'cafeteras' de Koldo García. EL ESPAÑOL

El análisis de los dispositivos incautados revela que Víctor Ábalos no solo hablaba con Koldo a través de su teléfono principal.

También utilizaba estos terminales alternativos y mantenía contacto con el llamado "teléfono secundario" del exasesor.

Esta multiplicidad de canales contrasta con la versión ofrecida en el Supremo, donde el testigo trató de limitar su relación a comunicaciones ordinarias y transparentes.

Incluso al ser preguntado por un mensaje en el que responde que va "a encender", lo atribuyó a una acción rutinaria relacionada con el uso del ordenador o del móvil.

Sin embargo, en el contexto de las conversaciones, esa expresión coincide con la activación de dispositivos alternativos.

Contactos y apoyo familiar

La relación entre Víctor Ábalos y Koldo García no se limitaba a intercambios puntuales. Los mensajes reflejan una colaboración continuada que se extendía a otras personas del entorno.

Entre ellas, Patricia Úriz, exmujer de Koldo y administradora de Erikapat Consultoría Internacional SL, la sociedad utilizada por el exasesor para facturar algunos de sus trabajos y mordidas.

Desde febrero de 2019 hasta dos días antes de la detención de Koldo el 20 de febrero de 2024, Víctor mantiene conversaciones con Úriz. En ellas se gestionan viajes, pagos y cuestiones logísticas relacionadas con el exasesor y José Luis Ábalos.

De hecho, unos días antes de la detención del exasesor, Patricia gestionó un nuevo viaje de Víctor a Colombia. El 6 de febrero de 2024, el hijo del ministro escribe: "Hola Patri. Te ha comentado Koldo lo del viaje a Colombia? [sic]".

Algo más de una hora y media después, Úriz le manda la reserva de los vuelos: ida el viernes 16 de febrero de 2024 saliendo de Madrid a las 16:40 y la vuelta el jueves 22 febrero de 2024 despegando de Bogotá a las 14:50.

En total, según aparece en la imagen compartida por la pareja de Koldo García, el coste del viaje era de 1.541,60 euros.

Un día antes del vuelo rumbo a Bogotá, Víctor escribe a Patricia para avisarla: "Ya lo tengo Patri". El hijo de Ábalos hace referencia a la tarjeta de embarque para el vuelo que debía de coger al día siguiente.

Las gestiones de Patricia Úriz no acaban ahí. El domingo 18 de febrero de 2024, Víctor Ábalos vuelve a recurrir a su ayuda para adelantar su vuelta a España. "He adelantado mi regreso al miércoles (21 de febrero de 2024). Un día antes. Te habrá llegado a tu correo. Me lo puedes reenviar? [sic]".

Inmediatamente después, Úriz le confirma que se lo ha enviado: "Ya te lo he reenviado en cuanto me has dicho" y justifica la demora desde que le había escrito: "Estaba durmiendo a Erika".

Para cerrar la conversación, Patricia le pregunta: "Todo bien? [sic]". Víctor responde explicándole su plan de viaje: "Si. Genial. Mucho calor en Barranquilla pero mañana ya a Bogotá".

Unas 34 horas después de esta conversación, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en el domicilio de Koldo García en Alicante. El asesor de José Luis Ábalos pasó dos días bajo custodia y fue puesto en libertad con medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional el 22 de febrero de 2024.

La implicación económica también aparece reflejada en la documentación.

El 28 de mayo de 2023, la empresa de Víctor Ábalos, External Programmes Consulting SL, realiza una transferencia de 916 euros a Erikapat. El concepto es escueto: "Pago resto facturas".

Un movimiento que evidencia relaciones comerciales entre ambas partes, pese a que el testigo trató de restar relevancia a sus vínculos con el entorno de Koldo.

José Luis Ábalos, su hijo Víctor, y José López Jaraba, en la reunión en Innpulsa Colombia EL ESPAÑOL

El viaje a Colombia

Uno de los episodios más relevantes es el viaje a Colombia en diciembre de 2022, organizado por el propio Víctor Ábalos. La agenda enviada a Koldo García incluía reuniones con altas autoridades del país.

En la tabla compartida por Víctor Ábalos a Koldo García había reuniones confirmadas con Petro -presidente de Colombia-, Alfonso Prada -ministro del Interior-, Katerin Miranda -presidenta de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes- o Jorge Eduardo Londoño -director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)-.

En la agenda también se encontraba el entonces embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia. El mismo que acompañó a Delcy Rodríguez en su polémica visita a España en enero de 2020 conocida como 'DelcyGate'.

La agenda del viaje a Colombia enviada por Víctor Ábalos a Koldo García. EL ESPAÑOL

El objetivo de estos encuentros era abrir oportunidades de negocio para la consultora de Víctor Ábalos en empresas públicas colombianas.

Ábalos posó junto a su hijo en una reunión mantenida con el gerente de INNpulsa Colombia, Hernán Ceballos. Esta empresa pública depende del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Gustavo Petro.

Aunque en los documentos analizados no consta si dichas operaciones llegaron a materializarse, sí se refleja la implicación directa de Koldo en la organización de las citas.

El exasesor gestionaba contactos, reuniones y logística, actuando como enlace entre el padre y el hijo. Incluso Koldo llega a pedir a Víctor que reduzca la agenda del viaje por exceso de reuniones: "Te lo cargas cabron [sic]", escribió el asesor en un mensaje antes del viaje.

Negaciones frente a pruebas

En su comparecencia, Víctor Ábalos también negó haber gestionado dinero opaco para su padre.

Aseguró que todas las ayudas económicas están registradas y que incluso solicitó un préstamo personal de 20.000 euros para asistirle tras su divorcio. "No soy custodio de nadie", repitió ante el tribunal.

Sin embargo, las conversaciones incorporadas al sumario reflejan dudas sobre esa versión. En uno de los mensajes, Koldo afirma: "Tu hijo tiene que tener dinero tuyo por cojones". A lo que el exministro responde: "Sí, me va dando 1.000, 4.000".

La Fiscalía y las acusaciones sostienen que estos intercambios apuntan a entregas de efectivo. Una hipótesis que el testigo rechazó de forma tajante.