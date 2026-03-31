La actual presidenta encargada de Venezuela dice no tener "relación, conocimiento ni participación con una supuesta financiación del PSOE".

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez niega haber negociado en Barajas con José Luis Ábalos la entrega de 6 millones de barriles de crudo de PDVSA para financiar al PSOE. La vicepresidenta venezolana rechaza haber entregado a Víctor de Aldama un sobre con documentación relativa a la puesta a disposición de petróleo para el PSOE. Rodríguez afirma no tener relación, conocimiento ni participación en una supuesta financiación del PSOE o de la Internacional Socialista con fondos vinculados a PDVSA.

Delcy Rodríguez niega las declaraciones de Víctor de Aldama realizadas en la Audiencia Nacional que relacionan su viaje, el 20 de enero de 2020, a Madrid con el sobre entregado en sede judicial de un cupo de petróleo procedente de PDVSA.

La información aportada por el empresario apunta a que la visita a Madrid de la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro era para, entre otros asuntos, negociar la puesta a disposición del PSOE de barriles de crudo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Entre los documentos aportados por Aldama figura un certificado fechado el 4 de febrero de 2020 que ofrece seis millones de barriles de crudo Boscán, con un plazo de vencimiento de 45 días.

En una carta remitida a este periódico Delcy Rodríguez niega las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama:

"En relación con el artículo publicado el día 24 de Marzo de 2026 bajo el titular “Delcy negoció en Barajas con Ábalos los 6M de barriles de crudo estipulados en el sobre de Aldama para financiar al PSOE”, Dª DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

La Sra. Delcy Rodríguez no negoció en el Aeropuerto de Barajas en el año 2020, con el por entonces Ministro de Fomento (después Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) D. José Luis Ábalos, la puesta a disposición de 6 millones de barriles de crudo (procedente de PDVSA) para financiar al PSOE.

La Sra. Delcy Rodríguez jamás ha entregado al Sr. Víctor Gonzalo de Aldama, un sobre de PDVSA con documentación relativa a una puesta a disposición del PSOE de 6 millones de barriles de crudo procedente de PDVSA.

La Sra. Delcy Rodríguez no tiene ningún tipo de relación, conocimiento ni participación con una supuesta financiación del PSOE ni de la Internacional Socialista, con unos 250 millones de euros vinculados a petróleo de PDVSA”.