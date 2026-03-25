El constructor Ruz pagaba el piso de Chamberí en el que Ábalos se veía con prostitutas y donde citó a Pardo de Vera

El piso también fue utilizado por personas del entorno de Ábalos y su pareja, y la investigación sigue la relación entre Ruz, Ábalos y Koldo por presuntos amaños de obras públicas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descubrió estos pagos en la declaración de sociedades de Levantina, Ingeniería y Construcción SL, propiedad de Ruz.

En este piso, Ábalos mantenía reuniones con cargos del Gobierno, como Isabel Pardo de Vera, y se citaba con numerosas prostitutas contratadas por la trama investigada.

El constructor José Ruz pagó durante 2021 y 2022 el alquiler de un piso en Chamberí (Madrid) para José Luis Ábalos, tras recibir su empresa 125 millones en adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

El constructor José Ruz pagó durante los años 2021 y 2022 un piso en el barrio de Chamberí (Madrid) a José Luis Ábalos tras recibir 125 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

Según la documentación en poder de EL ESPAÑOL, Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC) realizó los pagos del alquiler de una vivienda en la calle Rafael Calvo número 7 de la capital de España para que fuera disfrutada por el exministro y su asesor.

En este piso alquilado por Ruz, investigado en la Audiencia Nacional por haber pagado mordidas a Ábalos y Koldo, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez citaba a numerosas prostitutas y mantenía reuniones con cargos del Gobierno, como Isabel Pardo de Vera.

Además, los whatsapps secretos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, revelan que numerosas prostitutas fueron contratadas por la trama de Ábalos para que acudieran a esta céntrica vivienda de Madrid.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha descubierto los pagos del constructor Ruz a la sociedad propietaria del piso en la declaración del impuesto de sociedades de Levantina, Ingeniería y Construcción SL.

Nota del Registro de la Propiedad de Madrid sobre el piso de Calle de Rafael Calvo 7 EL ESPAÑOL

El piso es propiedad de El Soto de Retamar SL, cuya administradora era María José Sánchez Segura en 2021 y 2022. LIC, la empresa de Ruz, pagó a la sociedad dueña de la vivienda 12.025 euros en 2021 y 11.700 euros 2022.

La vivienda de 108 metros cuadrados cuenta, según consta en la nota del registro de la propiedad, de recibidor, comedor, pasillo, dos dormitorios, dos cuartos de baño, terraza, cocina y tendedero.

Esta documentación está en poder de la UCO, que sigue investigando la relación de Ruz con Ábalos y Koldo por el amaño de obras públicas en la pieza en la que también está imputado Santos Cerdán.

Esta pieza es diferente a la del caso mascarillas, por la que Ábalos y Koldo se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo a partir del próximo 7 de abril. El exministro y su mano derecha están acusados, entre otros hechos, también por haber disfrutado de una vivienda que pagaba un empresario.

En este caso fue Víctor de Aldama el que pagó entre marzo de 2019 y septiembre de 2021 un apartamento en Plaza de España (Madrid) para que viviera en él Jésica Rodríguez, entonces novia del ministro Ábalos.

La vivienda del Barrio Chamberí fue utilizada por Ábalos para citar a empresarios y altos cargos del Gobierno como la exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera.

El viernes 3 de septiembre de 2021, a las 10:34 horas, Pardo de Vera comunica a Ábalos que ya acabó su reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos: "Buenos días! Saliendo, tomamos un café? Si te viene mal, puedo a las 14, un aperitivo", escribe Pardo de Vera.

Ábalos responde de forma directa 20 minutos después: "a las 14h perfecto".

A continuación, a las 10:58, detalla el lugar con precisión: "Rafael Calvo 7 piso [..]. Entrando al patio a la derecha ascensores". La respuesta de Pardo de Vera es escueta: "Ok".

Los whatsapps de Koldo García revelan que el piso de la calle Rafael Calvo pagado por Ruz también fue utilizado por Andrea de la Torre, con la que Ábalos mantenía una relación extramatrimonial cuando fue cesado por Pedro Sánchez.

El día 19 de julio de 2021, la pareja de Ábalos pidió a Koldo García llamarle y le escribió: "Tengo que subir hoy a la noche".

Minutos después, el asesor del exministro le mandó dos billetes de AVE: uno de Málaga a Madrid para esa misma tarde y la vuelta para el día 23. Tras esto, Koldo le recordó la dirección del piso: "Calle de Rafael Calvo, 7".

Sin embargo, no sólo Andrea de la Torre estuvo en la vivienda. Los mensajes demuestran que múltiples prostitutas fueron contratadas para prestar sus servicios en la casa de la calle Rafael Calvo entre 2021 y 2022.

Patricia, Paula, Nicky, Olga, Chloe, Glenda y Hadar son sólo algunos de los nombres de las prostitutas que acudieron al citado domicilio contratadas por Koldo García.

Por ejemplo, una prostituta llamada Patricia acudió al piso de Rafael Calvo tras enviar una foto semidesnuda a Koldo García el 23 de noviembre de 2021.

Koldo le mandó la dirección: "Rafael calvo n 7" y la avisó: "Al llegar avísame por favor". La mujer contestó: "Perfecto cari, estaré ahí en 30 min" y pasado un rato le avisó: "Estoy aquí, llegue [sic]".

Habitualmente, Koldo no compartía datos como la escalera, el piso o la puerta, salvo a personas de su confianza. Lo normal es que esperara a que sus visitas llegaran para bajar a buscarlas.

Ábalos utilizaba y pernoctaba habitualmente en esta vivienda, así lo demuestran los whatsapps de Koldo García con los escoltas del exministro.

Los días 28 y 29 de julio de 2021, los escoltas, llamados Fran y Alberto, avisaron que pasaban a buscar a Ábalos por el piso de Rafael Calvo.

El piso era conocido por los escoltas del ministro e incluso sabían que ante determinadas reuniones debían quedarse fuera. "Las reuniones d mañana por la tarde serán en domicilio prescindiendo de nosotros o son fuera?? [sic]", escribió Fran el 27 de julio de 2021 a Koldo.

Los propios escoltas llevaban a José Luis Ábalos al piso de Rafael Calvo y avisaban al asesor cuando estaban de camino como se puede ver en el mensaje de Alberto a Koldo el 29 de julio de 2021.

Koldo también contrató a una limpiadora, de nombre Denis, para este piso pagado por el constructor Ruz en noviembre de 2021.

Joseba García, hermano del asesor de Ábalos, era el encargado de contactar con ella para darle los datos del domicilio. "La dirección dónde quieres que vaya denis a limpiar cuál es y si le doy tu móvil para cualquier cosa [sic]", escribió el 5 de noviembre de 2021.

El dueño de la constructora LIC también se reunió con Ábalos y Koldo en múltiples ocasiones en la vivienda que él pagaba. Ruz había recibido 125 millones de euros en contratos durante el mandato de Ábalos en Transportes.

La mayoría de estas adjudicaciones fueron de la Dirección General de Carreteras, mientras estaba al frente Javier Herrero Lizano.

El móvil de Koldo García también contiene sus reuniones con Ruz y Herrero a la vez. El exdirector general de Carreteras está también imputado en la Audiencia Nacional.