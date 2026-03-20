El exDAO comunica al juez que su denunciante le llamó 6 veces el día de la supuesta violación y se despidió con un 'adiós, cariño'

Un audio aportado como prueba muestra, según la defensa, sonidos compatibles con la cremallera de una riñonera que portaba la denunciante, donde llevaba su pistola reglamentaria.

La defensa señala contradicciones en la versión de la denunciante, como la voluntariedad de su visita y la ausencia de lesiones objetivables.

Entre las pruebas destaca que la denunciante realizó seis llamadas telefónicas al exDAO el mismo día de los hechos y se despidió con frases como "adiós, cariño" y "nos vemos el domingo".

El exDAO José Ángel González ha presentado al juez pruebas que, según su defensa, contradicen el relato de la subordinada que lo denunció por agresión sexual.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha trasladado al juez que instruye su caso una serie de elementos que, a su juicio, contradicen el relato de la subordinada que le denunció por agredirla sexualmente en su vivienda oficial. Entre esos elementos, destaca que la mujer realizó hasta seis llamadas telefónicas el mismo día de los hechos y que se despidió con expresiones como "adiós, cariño" y "nos vemos el domingo".

Estas afirmaciones forman parte de un escrito presentado por su defensa ante el Juzgado Número 8 de Violencia sobre la Mujer. Ese escrito, conocido por EL ESPAÑOL, solicita también el apercibimiento del abogado de la denunciante por, según sostiene la defensa del mando policial, vulnerar el carácter reservado de la instrucción al divulgar reiteradamente detalles del procedimiento en medios de comunicación.

Según recoge el documento, la presunta víctima reconoció en sede judicial haber llamado al exDAO aproximadamente veinte minutos después de abandonar el domicilio donde habrían ocurrido los hechos. Sin embargo, negó haber realizado seis llamadas ese mismo día, pese a que el propio abogado de la inspectora denunciante aportó un pantallazo de su teléfono móvil que corrobora ese extremo.

El escrito subraya también la relevancia de la despedida entre ambos. La denunciante negó inicialmente haber pronunciado ciertas expresiones, pero tras reproducirse el audio en sede judicial, matizó su declaración. En la grabación, según la defensa, se escuchan frases como "nos vemos el domingo".

Llega a repetirlo hasta en dos ocasiones. También un "adiós, cariño" que, a juicio de los letrados del DAO, Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco, consideran "incompatible" con el comportamiento de una víctima de agresión sexual instantes antes.

Contradicciones

La defensa del exDAO sostiene que existen "múltiples contradicciones" en la versión de la denunciante. Entre ellas, apunta a que accedió voluntariamente al domicilio del acusado "para hablar" y aclarar cuestiones personales, y que decidió permanecer allí pese a manifestar incomodidad.

Asimismo, recalca que no abandonó el lugar porque quería obtener explicaciones, y que su conducta posterior, incluyendo las llamadas telefónicas, no encajaría con el relato de una agresión.

El escrito también alude a la ausencia de lesiones objetivables y a la interpretación de un audio aportado como prueba, en el que el sonido clave, según la defensa, sería compatible con la cremallera de una riñonera que la denunciante reconoció portar. Una riñonera en cuyo interior, como ella misma reconoció, llevaba su pistola reglamentaria.