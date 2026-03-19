El grupo de Francisco Flores, investigado por el sobre que Aldama liga al PSOE, anuncia su muerte a los 55: "Ha sido llamado a presencia de Dios"

Flores Suárez ya había aparecido en investigaciones internacionales por operaciones bancarias sospechosas y vínculos con transporte de drogas, aunque nunca fue formalmente acusado por estos delitos.

Entre los documentos investigados figura un acuerdo para la asignación de crudo de PDVSA valorado en 250 millones de dólares y un pago anticipado de cinco millones de euros en una cuenta rusa.

Flores Suárez estaba siendo investigado por la UCO de la Guardia Civil en relación con una posible financiación ilegal del PSOE e Internacional Socialista, tras la entrega de documentación por Víctor de Aldama.

Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano vinculado al sector petrolero, falleció a los 55 años según comunicaron su grupo Kingdom y la Fundación Venezuela Nueva.

El grupo empresarial Kingdom y la fundación vinculada a Francisco Enrique Flores Suárez comunicaron en febrero la muerte del empresario venezolano a los 55 años.

El anuncio se realizó a través de un comunicado en el que se afirma que el directivo "ha sido llamado a la presencia de Dios" y se destaca su trayectoria personal y espiritual.

La nota, difundida por la Corporación Kingdom & Asociados y la Fundación Venezolana Nueva (FVN), fecha el fallecimiento el 6 de febrero de 2026. En el texto se subraya su papel como presidente del grupo y se pone el foco en su dimensión religiosa, al describirlo como "un hombre que fundamentó su vida en la fe".

El anuncio coincide en el tiempo con una investigación abierta en España que afecta directamente a su figura. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a Flores Suárez en relación con la documentación entregada por el empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.

Según fuentes de la investigación, Flores Suárez estaría vinculado al contenido de un sobre aportado por Aldama al Juzgado Central de Instrucción número 2.

Este órgano, dirigido por el juez Ismael Moreno, mantiene abierta una causa secreta sobre una posible financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

Aldama declaró durante dos horas el 12 de marzo y entregó documentación que, según su versión, le fue facilitada por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Entre los papeles figura un supuesto acuerdo para la asignación de un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) valorado en 250 millones de dólares.

Entre los documentos se incluye un certificado fechado el 4 de febrero de 2020 que recoge la oferta de seis millones de barriles de crudo tipo Boscán con vencimiento a 45 días.

La operación, según las fuentes consultadas, no llegó a ejecutarse, aunque sí consta un pago anticipado de cinco millones de euros en una cuenta bancaria en Rusia.

Es en este contexto donde aparece la figura de Flores Suárez. La UCO investiga si el empresario pudo desempeñar un papel en esta operativa y si mantuvo vínculos empresariales con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. También analiza si pudo actuar como intermediario en una estructura societaria internacional.

Zapatero ha negado haber mantenido reuniones con Flores Suárez y Aldama en Caracas. Sí reconoce haber coincidido con Aldama en un vuelo privado hacia República Dominicana.

Trayectoria empresarial

Francisco Enrique Flores Suárez desarrolló su carrera en el entorno de la industria petrolera venezolana. Sus inicios se remontan a la década de 1990, cuando trabajó como técnico en Corpoven, filial de PDVSA.

El salto empresarial se produce a comienzos de los años 2000 con el control de Electricidad e Instrumentación C.A. (Elinca), compañía que obtuvo contratos relevantes con la petrolera estatal. Su crecimiento se vincula a la etapa de mayor actividad en la cuenca del lago de Maracaibo.

Durante esos años, su empresa participó en proyectos industriales y de infraestructura. Su desarrollo coincide con la gestión de responsables clave dentro de PDVSA, lo que facilitó su consolidación en el sector.

Posteriormente diversificó su actividad hacia el ámbito financiero. Investigaciones periodísticas lo sitúan como adquirente del Banco Sofitasa entre 2022 y 2023, operación realizada sin anuncio público y mediante intermediarios.

En paralelo, articuló un entramado corporativo bajo la marca Kingdom. Este grupo incluye empresas en distintos sectores y jurisdicciones, desde servicios industriales hasta inversiones inmobiliarias.

La UCO investiga a Francisco Flores

Investigaciones judiciales

El nombre de Flores Suárez ha aparecido en diversas investigaciones internacionales. En 2015, autoridades estadounidenses incautaron un avión que estaba vinculado a su entorno por sospechas de uso en transporte de drogas.

Ese mismo año, un yate de su propiedad fue intervenido en República Dominicana con cargamento de cocaína y heroína. Pese a estos episodios, no se presentaron cargos formales en su contra por narcotráfico.

Los informes financieros asociados a los denominados FinCEN Files reflejan operaciones bancarias consideradas sospechosas, pero no constituyen acusaciones penales.

En Venezuela, su situación judicial también ha evolucionado en los últimos meses. El Tribunal Supremo de Justicia admitió en febrero un recurso de casación relacionado con su caso, aunque sin detallar los delitos investigados.

El fallecimiento de Flores Suárez se produce, por tanto, en un momento de especial relevancia judicial. Su figura se encontraba bajo el foco de investigaciones tanto en España como en Venezuela, donde tenía un proceso abierto.