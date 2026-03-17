El exDAO niega haber violado a una policía y el juez rechaza imponerle la prohibición de comunicarse con ella

El caso seguirá su curso en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, tras la ratificación de la querella.

La denunciante sostiene que la agresión ocurrió en una vivienda oficial y relata actos no consentidos, mientras González insiste en que hubo consentimiento.

El juez ha rechazado imponer la prohibición de comunicación entre González y la denunciante, al no apreciar riesgo en la instrucción.

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, niega ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada.

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, investigado por una supuesta violación, ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada.

Así se ha pronunciado este martes interrogado por el magistrado David Maman Benchimol.

En sintonía con la Fiscalía, el juez ha denegado imponer al exDAO la prohibición de comunicarse con la denunciante, inspectora de la Policía Nacional. Así consta en el auto dictado este martes, conocido por EL ESPAÑOL.

Sí la había solicitado, sin éxito, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita. La mujer, actualmente, goza de protección policial.

El juez entiende que, "en el presente caso, no ha lugar a dictar la orden de prohibición solicitada por la acusación particular porque, sin entrar a valorar en estos momentos la existencia de indicios delictivos de agresión sexual, no se aprecia riesgo".

A juicio del magistrado, "el investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción (...) se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante. Máxime, cuando el investigado no está en tal cargo de máxima autoridad policial".

Interrogado por el juez acerca del audio grabado por la denunciante durante la supuesta agresión sexual, González ha asegurado que la mujer consintió el acto.

Ha achacado la querella a los "celos" de esta y a su ambición frustrada por conseguir ascensos en el Cuerpo.

Una vez ratificada la querella inicial, el procedimiento continuará ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el mismo en el que se han producido los interrogatorios de este martes.

En su querella, redactada por Piedrafita, la mujer relataba que la supuesta violación se habría producido en una vivienda propiedad del Ministerio del Interior.

Se trata de la vivienda en la que, hasta que abandonó su cargo, residía José Ángel González.

Ante los medios, tras el interrogatorio, el exDAO ha insistido en su inocencia. "Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto".

El mando, en sala, ha reconocido su voz en la grabación, que ha sido expuesta en sala, pero mantiene que no agredió sexualmente a la agente. "Yo aquí solo veo ruindad, maldad y odio. No hay nada más", señalaba a la salida.

Quien hasta hace unas semanas ostentaba el cargo de número 2 de la Policía dijo sentirse "tranquilo" y "bien" antes de entrar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid para declarar sobre una supuesta agresión sexual contra una subordinada.

A su entrada en los juzgados, ha señalado que contestaría a las preguntas de todas las partes. Tanto él como su abogado han llegado poco antes de las 10.00 horas en un furgón negro con los cristales tintados.

El exDAO y la denunciante estaban llamados a declarar a las 10.30 horas. Poco después lo hacía Jorge Piedrafita, el letrado de la mujer. Ella entró por separado para mantener su anonimato.

González renunció al cargo tras conocer que el juez había admitido a trámite la denuncia presentada en su contra y le había citado a declarar como querellado.

El juez apuntaba en un auto que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El caso

La querella sostiene que la denunciante mantuvo con González una relación afectiva previa, "caracterizada, desde su inicio, por una asimetría de poder institucional manifiesta".

Él, apodado como Jota en el Cuerpo, ostentó desde 2018 "la máxima responsabilidad operativa dentro del Cuerpo Nacional de Policía" y ejercía autoridad jerárquica sobre la totalidad de los agentes en activo, incluida la víctima.

Según el relato de la denunciante, los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025, en la vivienda oficial del mando policial. Allí José Ángel González, cuando ella quiere marcharse, "le sujeta y amenaza con forzarla y pidiendo que lo haga por él".

Acto seguido, procede "a bajarle el pantalón de forma inconsentida y sorpresiva". Instantes después le mete la mano de nuevo e introduciendo los dedos en la vagina, mientras con su otra mano, cogía la mano de la agente y se la llevaba a su miembro erecto para que le tocara".

El querellado exclama entonces que ella no puede dejarle, que le toque, "que tiene muchas ganas de estar con ella, de mantener relaciones sexuales y que le está suplicando mucho". La víctima "de forma reiterada expresa y nítida", lo rechaza, de acuerdo con su testimonio.

El DAO, tanto en su contestación a la querella como en su comparecencia este martes, ha negado en todo momento que esa relación no fuera consentida y haber cometido agresión sexual alguna.