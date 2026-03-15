Las elecciones autonómicas en Castilla y León avanzan este 15 de marzo con los colegios electorales abiertos hasta las 20:00 horas, en una jornada en la que más de dos millones de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Castilla y León.

En estos comicios se eligen 82 procuradores, con la mayoría absoluta fijada en 42 escaños, mientras avanza la participación y crece la atención sobre el reparto final de votos y los posibles pactos de gobierno.

La cita electoral enfrenta a Alfonso Fernández Mañueco con el Partido Socialista Obrero Español y Vox, mientras fuerzas como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya! aspiran a volver a ser decisivas en el reparto final.

🔴 Encuestas Castilla y León 2026

El resultado lo determinará el escrutinio provincia a provincia, aunque las encuestas previas sitúan al PP de Alfonso Fernández Mañueco como primera fuerza, seguido por el PSOE y con Vox como posible actor decisivo para la gobernabilidad.

🔴 ¿Cuántos procuradores necesita un partido para gobernar?

La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.

🔴 ¿Puede gobernar Mañueco sin pactar con Vox?

Solo podría hacerlo si logra acercarse a la mayoría absoluta o suma apoyos de fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! o Por Ávila.

🔴 ¿A qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León?

Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas de este domingo 15 de marzo, momento en el que comenzará el recuento de votos en las elecciones autonómicas para elegir a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León.