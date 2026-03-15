Las elecciones autonómicas en Castilla y León avanzan este 15 de marzo con los colegios electorales abiertos hasta las 20:00 horas, en una jornada en la que más de dos millones de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Castilla y León.
En estos comicios se eligen 82 procuradores, con la mayoría absoluta fijada en 42 escaños, mientras avanza la participación y crece la atención sobre el reparto final de votos y los posibles pactos de gobierno.
La cita electoral enfrenta a Alfonso Fernández Mañueco con el Partido Socialista Obrero Español y Vox, mientras fuerzas como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya! aspiran a volver a ser decisivas en el reparto final.
🔴 Encuestas Castilla y León 2026
El resultado lo determinará el escrutinio provincia a provincia, aunque las encuestas previas sitúan al PP de Alfonso Fernández Mañueco como primera fuerza, seguido por el PSOE y con Vox como posible actor decisivo para la gobernabilidad.
🔴 ¿Cuántos procuradores necesita un partido para gobernar?
La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.
🔴 ¿Puede gobernar Mañueco sin pactar con Vox?
Solo podría hacerlo si logra acercarse a la mayoría absoluta o suma apoyos de fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! o Por Ávila.
🔴 ¿A qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León?
Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas de este domingo 15 de marzo, momento en el que comenzará el recuento de votos en las elecciones autonómicas para elegir a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué partido llega con la expectativa de volver a ser decisivo en León?
La Unión del Pueblo Leonés mantiene una expectativa sólida porque León sigue siendo uno de los territorios donde el voto territorial puede inclinar pactos posteriores.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué dicen las encuestas del CIS de Tezanos en Castilla y León?
Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por José Félix Tezanos, el Partido Popular sería la fuerza más votada en Castilla y León con un 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños, seguido muy de cerca por el Partido Socialista Obrero Español, con un 32,3% y entre 26 y 35 procuradores. Vox alcanzaría el 16,1% y entre 11 y 19 escaños, manteniéndose como fuerza decisiva para posibles pactos de gobierno.
El CIS dibuja así un escenario de empate técnico entre PP y PSOE, sin mayoría absoluta garantizada para ningún bloque, ya que la barrera está en 42 escaños. También otorga opciones de representación a Unión del Pueblo Leonés (2 a 4 escaños), Soria ¡Ya! y otras fuerzas provinciales, que podrían volver a ser clave en el reparto final.
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Elecciones Castilla y León 2026 | El Español publica esta tarde el sondeo electoral definitivo de SocioMétrica al cierre de las urnas
EL ESPAÑOL se anticipa al resultado electoral y publicará esta tarde a las 20:00 horas, al cierre de las urnas, la encuesta definitiva de SocioMétrica para las elecciones autonómicas de Castilla y León.
El sondeo ha sido realizado con 1.000 entrevistas por el instituto demoscópico que dirige Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.
En los comicios de este domingo están llamados a participar 2.097.768 personas, incluyendo a 180.222 inscritos en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Quién representa hoy el relevo del PSOE en esta cita electoral?
El candidato socialista es Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria durante cuatro mayorías absolutas y relevo político de Luis Tudanca en estas autonómicas.
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Elecciones Castilla y León 2026 | A votar con abrigo por la mañana, pero sin paraguas
Castilla y León afrontará este domingo 15 de marzo una jornada electoral marcada por el cielo nuboso y el ambiente frío a primeras horas del día, aunque con temperaturas algo más suaves durante la tarde en buena parte de la comunidad.
Según la previsión meteorológica de la Aemet, el día comenzará con cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte y en el Sistema Ibérico, donde no se descartan precipitaciones débiles.
En el resto del territorio predominarán los cielos nubosos con intervalos de nubes, aunque en general sin lluvias significativas.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Quién llega como favorito claro a la presidencia de la Junta?
El favorito es Alfonso Fernández Mañueco, porque todos los sondeos le sitúan como primera fuerza, aunque sin garantía de mayoría absoluta en solitario.
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Elecciones Castilla y León 2026 | David (22), la primera vez que es mesa en un pueblo de Valladolid
Situado al norte de la capital vallisoletana, en la comarca de Tierra de Campos, se ubica la población de Tordehumos que, en la actualidad cuenta, según los datos de fuentes municipales con una población de 362 personas empadronadas.
Allí también votarán este 15 de marzo en las elecciones autonómicas que van a decidir el futuro del tablero político de nuestra región. Para ello preparan su lugar de votación y las personas a las que les ha tocado formar parte de la mesa electoral afrontan el reto de estar a la altura ese día tan señalado.
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Elecciones Castilla y León 2026 | ¿Qué provincia estrena más peso político en estas elecciones?
La provincia que gana protagonismo institucional es Segovia, porque suma un procurador más respecto a 2022, pasando a tener más peso en el reparto parlamentario y elevando el total de las Cortes a 82 escaños.
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Elecciones Castilla y León | Trápaga (Cs) insta a "votar valiente" y confía en que la participación sea elevada
Mitzin Mariana Trápaga, candidata de Ciudadanos por Valladolid, ha hecho un llamamiento al "voto valiente" durante la jornada electoral de este domingo en Castilla y León.
Tras depositar su papeleta en la capital vallisoletana, Trápaga subrayó la importancia de una alta participación para definir el futuro de la región, instando a los ciudadanos a no quedarse en casa. "Voten valiente y elijan Castilla y León", declaró la candidata, quien confía en que la movilización sea masiva para iniciar una nueva etapa política en la comunidad.
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Elecciones Castilla y León | ¿Por qué son especialmente sensibles provincias como León, Valladolid o Burgos?
Porque concentran gran parte del peso electoral y pueden alterar bloques enteros. Valladolid suele anticipar tendencia general del PP, León mide fuerza territorial de UPL y Burgos puede decidir un escaño clave entre PP, PSOE o Vox.
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Elecciones Castilla y León | Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al grito de "dimisión"
Un interventor de Vox ha increpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el colegio electoral al que este ha acudido a ejercer su derecho a voto este domingo, 15 de marzo, jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León.
Puente ha votado en el Colegio Ponce de León de Valladolid a las 11:00 horas, tras lo que uno de los interventores de Vox en el lugar le ha gritado "dimisión", un acción que ha sido reprendida por los socialistas presentes en el local electoral.
Tras lo sucedido, el ministro ha denunciado los hechos en una publicación en su perfil de la red social X: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo", ha escrito.
Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo. pic.twitter.com/9qB9PWbhiQ— Óscar Puente (@oscar_puente_) March 15, 2026
Asimismo, a su salida del colegio electoral, Puente ha puesto en valor el "derecho democrático a votar" y ha destacado la "normalidad" con la que se desarrolla la jornada electoral autonómica en "un país que vive en libertad", lo que es "motivo de celebración".
Igualmente, ha indicado que espera que haya más participación porque eso es "un buen síntoma de salud democrática" y confía en un resultado positivo para el PSOE para que haya "un cambio" en Castilla y León tras casi 40 años de gobiernos del PP.
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Elecciones Castilla y León | La participación en las elecciones de Castilla y León sube a las 14,00 se sitúa en el 36,73%, 2 puntos más que en 2022
La participación en las elecciones de Castilla y León se ubicó en el 36,73 % a las 14,00 horas, lo que supone 2 puntos más que en 2022, cuando fue del 34,73 % a esa misma hora.
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Elecciones Castilla y León |Pascual (Por Ávila) anima a la participación y confía en lograr pactos para dar "estabilidad" a CyL
Pedro Pascual (Por Ávila) ha votado en la capital abulense con un mensaje centrado en la estabilidad y el consenso.
El candidato ha subrayado que la provincia se juega su futuro en materia de sanidad, infraestructuras y educación, confiando en que los resultados permitan alcanzar pactos beneficiosos para los ciudadanos.
Con el objetivo de lograr un segundo procurador, Pascual ha animado a la participación y ha agradecido la labor de quienes custodian las urnas, destacando que "la gente lo que quiere es diálogo" para garantizar la gobernabilidad en Castilla y León.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué resultado sería considerado sorpresa esta noche?
Sería sorpresa que el PP rozara o superara por sí solo los 42 escaños, o que el PSOE redujera de forma clara la distancia hasta disputar realmente la presidencia.
También sería relevante una caída fuerte de Vox o la irrupción inesperada de alguna fuerza menor en provincias clave.
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Elecciones Castilla y León | Llamas (Podemos) pide a los electores que voten en "conciencia" y piensen quién lo puede hacer mejor
El candidato de Podemos a la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha animado a la ciudadanía a participar en las urnas este domingo tras depositar su voto en Zamora.
"Nos jugamos mucho; pido a la gente que vote a quien considere que mejor puede gestionar el futuro", declaró en el Instituto Claudio Moyano.
Respecto al incidente ocurrido el sábado en Valladolid —donde denunció que una persona le arrojó un cristal mientras paseaba con su hijo—, Llamas evitó profundizar en la polémica. Confirmó que la denuncia ya está en manos de la Comisaría de Valladolid y que ahora corresponde a los agentes realizar su trabajo.
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Elecciones en Castilla y León | La candidata de UPL espera que la voz del leonesismo crezca “donde se pueden resolver los problemas”
La candidata de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, ha mostrado hoy su convencimiento de que la formación crecerá en las urnas. Su objetivo es alcanzar los cuatro o cinco procuradores (superando los tres actuales), lo que les permitiría constituir un grupo parlamentario propio en las Cortes.“La voz del leonesismo, la voz del pueblo, tiene que estar donde se pueden resolver los problemas, que es el las Cortes autonómicas”.
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Elecciones Castilla y León | Retraso de 40 minutos en Rabé de las Calzadas (Burgos) tras desaparecer una urna y presentar el local daños
La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación "en condiciones impracticables".
Según ha informado el alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora de este domingo, 15 de marzo, el alguacil del municipio ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio".
La sala donde debía ubicarse la mesa de votación se encontraba "en condiciones impracticables", con suciedad generalizada, fluorescentes rotos y la cabina de votación destrozada, ha detallado.
Ante la imposibilidad de utilizar el espacio original, los responsables de la administración han habilitado de urgencia una nueva ubicación en otra dependencia del mismo edificio para garantizar el derecho al voto.
Posteriormente, la situación se ha complicado al detectarse la desaparición "de la urna oficial asignada a dicha mesa", ha detallado Rodríguez sobre un hecho que podría derivar en responsabilidades penales.
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Elecciones Castilla y León | LLamas (Podemos) pide a los electores que voten en "conciencia" y piensen quién lo puede hacer mejor
El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Podemos, Miguel Ángel LLamas, ha hecho hoy un llamamiento a los electores para que voten "en conciencia" y participen en el proceso electoral.
"Pediría a la gente que sea consciente de que nos jugamos mucho este domingo, que vote a quien considere que puede hacerlo mejor", ha asegurado Llamas después de depositar su voto en una mesa ubicada en el Instituto Claudio Moyano, en Zamora.
Sobre los incidentes denunciados este sñabado por el propio candidato en Valladolid, cuando una persona le arrojó supuestamente un cristal mientras paseaba con su hijo, Llamas se ha limitado a asegurar que se trata de hechos "puestos ya en conocimiento de la Policía".
"No quiero polemizar más, la denuncia está presentada en la Comisaría de Policía de Valladolid y ahora los agentes tendrán que hacer su trabajo", ha expresado el candidato de Podemos.
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Elecciones Castilla y León |Gascón llama a la participación en las urnas y defiende que CyL "merece una oportunidad"
Tras votar en Palencia junto a su familia, el candidato de En Común, Juan Gascón, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva.
Gascón ha definido el sufragio como el "movimiento político" necesario para canalizar el descontento social y construir una comunidad que cuide mejor a sus habitantes.
El candidato ha subrayado que este 15 de marzo es una fecha clave para enfrentar retos como la despoblación y la precariedad en la sanidad pública. Para Gascón, la alta participación es fundamental para articular un nuevo proyecto político que responda de manera libre a los problemas reales de la región.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué escenarios de pacto se barajan tras el escrutinio?
Sobre la mesa hay tres grandes escenarios: una reedición ampliada del entendimiento PP-Vox; un acuerdo más complejo que sume a partidos provincialistas a un gobierno de centroderecha; o, en el último término, una abstención táctica de alguna fuerza que permita a Mañueco seguir en la Presidencia sin ceder tantas consejerías.