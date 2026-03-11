El alto cargo de Ribera señala al socio de Santos Cerdán y Leire Díez como la persona que le metió en la trama de Forestalia

Las investigaciones de la Guardia Civil vinculan a miembros del PSOE y empresarios con presuntas irregularidades en contrataciones públicas y cobro de comisiones en el sector de las renovables.

La trama implicaba la compra de participaciones en empresas como Caliope Smart Energy S.L. y Caliope Energy Greem S.L., y estaba relacionada con otros investigados como Antxón Alonso y los hermanos Pérez Águeda.

Domínguez habría recibido 5,2 millones de euros en préstamos a través de empresas pantalla, vinculados a amaños en Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos de energías renovables.

Eugenio Domínguez Collado, ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, señaló al socio de Santos Cerdán como la persona que le introdujo en la trama corrupta de Forestalia.

Eugenio Domínguez Collado, el alto cargo de Ribera detenido en el marco de la trama de Forestalia, señaló ante la Guardia Civil al socio de Santos Cerdán como la persona que le metió en el negocio corrupto de las energías renovables en Aragón.

Según el informe de los registros realizados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona de la Guardia Civil (UCOMA), al que ha accedido EL ESPAÑOL, fue Antxon Alonso Egurrola, administrador de Servinabar y socio de Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire Díez, la persona "que le presentaron para iniciar 'una inversión en proyectos de energías renovables'".

Durante su declaración a los investigadores del Seprona, Domínguez Collado fue preguntado por su relación con las mercantiles Caliope Smart Energy S.L. y Caliope Energy Greem S.L.

Según explicó el investigado, el origen de esos vínculos se remonta a su actividad profesional en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En ese contexto aseguró haber mantenido distintos contactos con Ignacio Emilio López-Galiacho Perona, a quien afirma conocer desde hace más de dos décadas.

López-Galiacho figura como CEO de la consultora Altacia Consultora Estratégica Medioambiental. Fue ex director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón. Estuvo investigado en el caso Lezo.

De acuerdo con lo manifestado por varios testigos en el procedimiento, Domínguez Collado acudía con frecuencia a la empresa de López-Galiacho tras finalizar su jornada laboral en el Ministerio"para realizar diversos trabajos".

En su declaración, Domínguez explicó que fue precisamente López-Galiacho quien le trasladó la posibilidad de invertir en proyectos vinculados con energías renovables y parques eólicos.

Reuniones con Antxón

A partir de ese momento, según relató el alto cargo del ministerio de Teresa Ribera, este individuo le presentó a Joseba Antxon Alonso Egurrola "con el objetivo de mantener conversaciones sobre los posibles proyectos energéticos mencionados".

Posteriormente mantuvo diversas reuniones relacionadas con estas iniciativas y que, en el transcurso de una de ellas, también le fue presentado Roberto Pérez Águeda, uno de los testaferros de la trama detenido la semana pasada por la Guardia Civil.

Según confesó a los investigadores, esa reunión tuvo lugar en el despacho de abogados de Roberto Pérez Águeda en la calle Serrano. Este, presunto testaferro de Forestalia junto a su hermano, "les muestra un esbozo de cómo va a crear la estructura societaria para desarrollar dichos proyectos de energías renovables, donde presuntamente iban a recaer los supuestos

beneficios producidos por la explotación de diferentes parques eólicos".

Es entonces cuando, según recoge el Instituto Armado, Eugenio Domínguez, junto con su mujer, compra participaciones sociales de las mercantiles Caliope Smart Energy S.L. y Caliope Energy Greem S.L., realizando dicha adquisición a título personal, así como a través de la mercantil Estudio de Asesoramiento Dherco S.L.

5,2 millones

Según los hallazgos de la UCOMA, Domínguez habría recibido unos 5,2 millones de euros en préstamos a través de estas empresas pantalla, provenientes del gigante aragonés de las energías renovables.

Esta sería la contraprestación a su trabajo en la trama desde el ministerio,amañando presuntamente Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Según uno de los informes de la Guardia Civil una de las empresas principales de la trama, Caliope Innova S.L., transmitió 2.998 participaciones de una filial (Next Generation Caliope Innova S. L.) a Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar.

Esas dos empresas son parte de la trama societaria construida presuntamente entre el exalto cargo del MITECO, los dos "testaferros" Pérez Águeda y Fernando Samper, el CEO de Forestalia. Era a través de ellas como se completaban los presuntos "pagos ilícitos".

Los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, según revelan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, son el nexo de unión entre esta causa y la otra investigación que lleva a cabo la UCO sobre los negocios de Leire Díez con esta y otras compañías.

Ambos comparten con Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán, según la documentación del Registro Mercantil, apoderados y representaciones en decenas de empresas vinculadas a Forestalia.

Precisamente, en la operación en la que la UCO arrestó a Leire en diciembre, también registró la sede de Forestalia. En diciembre fueron detenidos la exmilitante del PSOE, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el dueño de Servinabar y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.