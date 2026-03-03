El sobrino segundo del Emérito pide que el BCE desmienta que usó un 'cripto-banco' para blanquear para el narcotráfico

El juez mantiene a Borbón en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España mientras continúa la investigación.

La Policía acusa a Borbón de ocultar fondos de una red de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, hallando más de 20 millones de euros en la investigación.

Su defensa argumenta que los bancos implicados (Be Bank, VXL Bank y ET Bank) no están registrados ni autorizados en Santo Tomé y Príncipe ni en el BCE o Banco de España.

Francisco de Borbón von Handenberg, sobrino lejano de Juan Carlos I, solicita que el BCE desmienta haber usado un 'cripto-banco' para blanquear dinero del narcotráfico.

Francisco de Borbón von Handenberg, el sobrino lejano de Juan Carlos I investigado por la Audiencia Nacional, pretende que el Banco Central Europeo (BCE) desmienta que usó un cripto-banco para blanquear dinero del narcotráfico.

Así lo solicita el abogado del aristócrata, Juango Ospina, en un escrito enviado al juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Con esta petición, Borbón pretende refutar una de las principales conclusiones del informe policial que provocó su detención.

La Policía le acusó de haber empleado varias entidades financieras para ocultar y custodiar el dinero de un narcotraficante, considerado el líder de la misma trama que pagó a un exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para asegurarse la entrada de droga en España.

Este mando policial, llamado Óscar Sánchez Gil y apodado El Anodino, también es uno de los investigados en esta causa judicial.

Ahora, Francisco de Borbón, uno de los últimos en sumarse a la lista, pretende que el BCE constate que el informe policial que provocó su arresto es erróneo en lo referente a las entidades financieras a las que aparece vinculado.

Según expresa su letrado en el mencionado escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el informe policial incurre en "errores terminológicos y conceptuales". Las entidades financieras a las que la Policía le vincula son Be Bank, VXL Bank y ET Bank.

El informe indica que "no son bancos tradicionales", sino que prestan "servicios de banca anidada" que habrían empleado Francisco de Borbón y sus socios para custodiar el dinero de la supuesta red criminal.

Be Bank estaba radicada en el pequeño país africano de Santo Tomé y Príncipe (243.000 habitantes).

No obstante, en su escrito, Ospina subraya que, "consultada la web del Banco Central de Santo Tomé y Príncipe y un buscador (...), ni VXL Bank, ni ET Bank ni Be Bank se han localizado como entidades bancarias" de dicho país.

Asimismo, el abogado recuerda que el concepto de banca anidada requiere "la licencia y la infraestructura de otro banco", el denominado principal, quien "asume el riesgo operativo, legal y reputacional".

En este caso, la defensa del aristócrata sostiene que ni VXL Bank ni ET Bank ni BE Bank contaban con ello, por lo que no tenían la posibilidad de operar como banca anidada.

Por eso, el letrado de Borbón von Handenberg pide al juez que "libre oficio al Banco Central Europeo, a fin de que (...) se aporte la lista de bancos autorizados bajo el Single Supervisory Mechanism".

También solicita lo mismo con respecto al Banco de España, con el objetivo de que acredite que estas tres plataformas no figuran inscritas en el listado de entidades autorizadas, "a fin de acreditar su imposibilidad de operar como banca anidada o como entidad de crédito".

Finalmente, el letrado solicita que el Banco Central de Sao Tomé e Príncipe "certifique oficialmente" si las entidades ET Bank, Be Bank y VXL Bank "constan inscritas como entidades de crédito autorizadas" y si poseen autorización para operar como banco en el país africano.

La trama de blanqueo

El juez De Jorge interrogó a Francisco de Borbón el pasado 4 de febrero. Tras su declaración, le puso en libertad provisional, bajo una fianza de 50.000 euros. También le prohibió salir de España y le retiró el pasaporte.

La Policía, en el mencionado informe, acusa al aristócrata de blanquear dinero para la red que también pagaba a Sánchez Gil.

Cuando la Unidad de Asuntos Internos detuvo a este último, en 2024, halló en las paredes de su casa, ocultos, más de 20 millones de euros.

A juicio de los investigadores, derivarían de los pagos de la supuesta trama criminal, a cambio de que este mando policial, durante su etapa al frente de la UDEF de Madrid, protegiese los envíos de cocaína con dirección a España.