La directora de la Guardia Civil y el presidente de Correos avalaron a Aldama como cónsul: "Posee un amplio conocimiento de la Administración española"

Víctor de Aldama fue nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora en junio de 2021 gracias a las cartas de recomendación de Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, María Gámez, directora de la Guardia Civil, y Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a estos documentos, que han sido hallados en uno de los dispositivos móviles de Koldo García.

En estos escritos, Aldama es descrito como un profesional con gran experiencia en relaciones exteriores y con capacidad para estrechar lazos entre España y Georgia.

Según consta en la investigación de la UCO, estas cartas de recomendación se sumaron a las gestiones políticas que realizaron José Luis Ábalos y Koldo García para facilitar la tramitación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La directora de la Guardia Civil

La primera carta corresponde a María Gámez. En el texto afirma que Aldama ha demostrado ser "un profesional destacado con amplia experiencia en el ámbito de las relaciones exteriores".

Añade que la institución que dirigía "se ha beneficiado de la experiencia del Sr. De Aldama", al facilitar la firma de un convenio de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía de Georgia.

Carta de María Gámez EL ESPAÑOL

La misiva concluye con una declaración de confianza en que dedicará su profesionalidad a mejorar los vínculos bilaterales.

Tras recibir la carta, Aldama escribió a María Gámez el 25 de marzo de 2021.

"María buenas tardes. Ya me llegó la carta muchísimas gracias está increíble Gracias de verdad. Besos [sic]", señala el mensaje al que ha tenido acceso este periódico. La respuesta de Gámez fue: "Besos !!".

La conversación refleja una relación cercana entre ambos en el momento en que se tramitaba el expediente.

Gámez, que dimitió en marzo de 2023 al ser su marido imputado por corrupción, era una persona de la máxima confianza de Koldo García.

De hecho, según los mensajes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Gámez y Koldo hablaban y se reunían periódicamente.

Gámez dirigía la Guardia Civil cuando la Unidad Central Operativa (UCO) comenzó a investigar a Aldama y a Koldo en 2022 por los contratos de las mascarillas.

El presidente de Correos

El entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, firmó otra de las cartas de recomendación a Víctor de Aldama.

En su escrito destaca que el empresario "posee un amplio conocimiento de las relaciones exteriores y un profundo conocimiento de la Administración Pública española".

Carta de Juan Manuel Serrano EL ESPAÑOL

Serrano explica que lo conoce desde "hace más de cinco años". Teniendo en cuenta que la carta se escribió en 2021, el entonces presidente de Correos admitió haber tenido una relación profesional con Aldama desde antes de 2016, cuando era gerente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según su testimonio, compartieron proyectos en esa etapa. "Creo firmemente en sus excepcionales capacidades, por lo que recomiendo encarecidamente al Sr. de Aldama para el puesto de Cónsul Honorario", concluye.

La etapa de Serrano en la FEMP terminó en 2014. Desde entonces y hasta la llegada a la Moncloa de Sánchez en 2018, fue el hombre fuerte en Ferraz del entonces líder de la oposición.

El secretario general de la OMT

En su escrito, Zurab Pololikashvili subraya una relación prolongada con Aldama. "Conozco al Sr. Víctor De Aldama desde hace más de diez años", afirma en la carta.

Carta de Zurab Pololikashvili EL ESPAÑOL

Añade que la cooperación se intensificó tras su elección como secretario general de la Organización Mundial del Turismo. El máximo responsable del organismo internacional recomienda "encarecidamente" la candidatura al cargo de cónsul honorario.

Argumenta que será "una figura clave para promover las excelentes relaciones entre España y Georgia gracias a su dedicación, profesionalidad y gran diligencia".

Pololikashvili fue embajador de Georgia en España entre 2006 y 2009, año en el que fue nombrado ministro de Desarrollo Económico.

El secretario general de la OMT tuvo también un papel clave en la carrera profesional de Begoña Gómez, ya que impulsó junto a Globalia el hub de turismo Wakalua. Esta filial del grupo que dirigía Javier Hidalgo se asoció con el IE Africa Center de Begoña Gómez.

Pololikashvili logró que el Gobierno de Sánchez le cediese un edificio en el paseo de la Castellana para la institución, a título gratuito y por 75 años.

Los whatsapps secretos de Koldo García en poder de EL ESPAÑOL revelan los vínculos de Pedro Sánchez y su esposa con la OMT, Air Europa y República Dominicana.

El procedimiento

El proceso para la creación de un consulado honorario comienza con la decisión del Estado extranjero interesado.

En este caso, Georgia comunicó oficialmente a España su intención de abrir una oficina consular en Zamora y propuso a Víctor de Aldama como titular del puesto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español aceptó la apertura mediante nota verbal en abril de 2021. Ese paso es imprescindible. Sin el reconocimiento del Estado receptor, el nombramiento carece de efectos prácticos.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada a la Audiencia Nacional EFE

Una vez recibida la comunicación de la Embajada de Georgia en Madrid, Exteriores tramitó el exequátur, que es el acto formal por el que España autoriza al cónsul honorario a ejercer funciones en su territorio.

En junio de 2021, Aldama fue reconocido oficialmente como cónsul honorario de Georgia en Zamora, con jurisdicción sobre toda Castilla y León.

Ese mismo mes, el 16 de junio de 2021, Exteriores le expidió un documento de identidad diplomático vinculado a su condición consular.

Sin embargo, en el listado consular público figura como fecha de inicio el 2 de diciembre de 2022.

El cónsul honorario no percibe salario del Estado receptor. Su función consiste en representar intereses económicos y culturales, asistir a nacionales del país que representa y actuar como enlace institucional.

La obtención del exequátur permite utilizar determinados símbolos y acreditaciones oficiales. El DNI diplomático expedido en junio de 2021 servía como acreditación ante autoridades y en desplazamientos internacionales.

No implica inmunidad plena equiparable a la de un diplomático de carrera, pero sí otorga reconocimiento formal en actos y gestiones.