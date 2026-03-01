Entramos en la caja fuerte de Koldo: la UCO encontró las grabaciones a Ábalos y Cerdán entre rifles, escopetas y una misteriosa bolsa negra

Las pruebas halladas sirvieron de base para la prisión preventiva de Santos Cerdán y han sido fundamentales en la investigación judicial por corrupción.

Entre los objetos guardados había dos iPhone, una grabadora Philips y numerosos móviles antiguos ('cafeteras'), usados para evitar escuchas telefónicas.

Las grabaciones encontradas muestran conversaciones sobre el cobro de comisiones y amaños de contratos públicos, implicando a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.

La UCO halló en la caja fuerte de Koldo García dispositivos con grabaciones clave sobre Ábalos y Cerdán, junto a rifles, escopetas y una bolsa negra misteriosa.

Koldo García tenía una caja fuerte en la que guardaba los dispositivos que contenían las conversaciones delatoras de la trama con José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Se desconoce con qué propósito Koldo pidió la grabación que muestra el contenido de la cámara acorazada de su casa. Entre rifles, escopetas y una misteriosa bolsa negra, estaba otra pequeña caja de seguridad con los dispositivos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las imágenes y los vídeos en los móviles de Koldo García que están en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El vídeo, enviado por Patricia Úriz a Koldo García el 16 de agosto de 2023, muestra cómo el exasesor de Ábalos guardaba los dispositivos electrónicos clave para la investigación judicial.

La caja fuerte de Koldo García

La grabación no incluye ninguna imagen ni sonido que desvele quién la lleva a cabo.

En la secuencia de 47 segundos se ve cómo tras la primera puerta, aparentemente de un armario convencional de no ser por la cerradura, se esconde una gran caja fuerte negra en su interior.

Una segunda llave de seguridad y un giro a la manivela permiten al autor de la grabación acceder al contenido de la caja fuerte: cinco rifles, tres escopetas, una pistola, algunos sobres y una segunda caja de seguridad.

Este arsenal de Koldo iba acompañado, dentro de la inmensa caja fuerte, por la munición correspondiente a cada una de las armas.

De los cinco rifles, según los atestados de la UCO, uno era un modelo Browning y otros eran "del calibre Winchester".

Todas estas armas fueron encontradas y requisadas durante la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024.

El autor del vídeo conocía la secuencia de apertura y el contenido de su interior. Tras abrir la primera gran caja fuerte cambia la llave y procede a abrir una segunda, más pequeña, que se encuentra en la zona superior.

Tras extraer una pequeña caja negra de su interior muestra el contenido: dos iPhone y una grabadora de la marca Philipps.

Los mismos dispositivos que Koldo utilizó para mostrar la participación de Ábalos y Cerdán en una trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos públicos.

La mano derecha de Ábalos había instalado en su vivienda todo tipo de medidas de seguridad, tal y como puede verse en el vídeo al que ha tenido acceso este periódico.

Junto a la caja que contenía los dispositivos, Koldo guardaba además una misteriosa bolsa negra cuyo contenido no se revela durante la grabación.

Claves en la investigación

Estos dos móviles y la grabadora son la base del informe 96/2025 de la UCO que provocó la entrada en prisión preventiva de Santos Cerdán.

Este oficio, con fecha 5 de junio de 2025, contenía las ocho grabaciones realizadas por Koldo a Cerdán y Ábalos hablando sobre el cobro de comisiones.

Los ocho audios fueron encontrados por la UCO en los dispositivos electrónicos que en la grabación se ve como están dentro de la caja fuerte.

En una de esas conversaciones, en poder de la UCO, Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos hablan abiertamente de una mordida de 570.000 euros ligada a contratos públicos amañados.

Koldo detallaba uno de los repartos: "yo he recibido 450.000 de la primera tanda, que son tres contratos y 50.000 de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron 70.000 que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000."

"Que no quiero que hables de esto, que no se habla (…) se pone, se ve y se rompe", trataba de frenarle Santos Cerdán para que dejara de hablar del tema.

En otra grabación, Koldo afirma que "el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí" y se queja de que lo ha "utilizado durante quince años y no me ha dado nada".

También aseguraba tener "dos móviles de Santos, de todas las barbaridades", que guardaría como seguro de presión frente a la dirección del PSOE. Dispositivos que aparecen en el vídeo junto a la grabadora.

José Luis Ábalos también fue grabado por Koldo García. En una conversación del 9 de abril de 2019, ambos hablan de quedar con varias mujeres que, según la UCO, serían prostitutas.

Conversan sobre a cuál escoger cada uno: Koldo le enumera opciones y Ábalos replica: "la Carlota, se enrolla que te cagas". Koldo le ofrece combinaciones: "Pues, la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo".

La charla deriva luego a asuntos del Ministerio, cuando Koldo le pide que llame a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para darle ánimos por un convenio.

En el vídeo también se ve un pequeño papel blanco al fondo de esta mini caja fuerte dentro de la cámara acorazada que había instalado Koldo García en su casa.

Las cafeteras

Entre las imágenes que Koldo guardaba en sus dispositivos se encuentra una de 19 móviles sin conexión a Internet que utilizaba para evitar pinchazos telefónicos.

Los dispositivos móviles de Koldo García EL ESPAÑOL

Estos móviles eran los llamados "cafeteras" por la trama, que eran proporcionados por guardias civiles como el comandante Rubén Villalba.

La mayoría de estos dispositivos eran de la marca Nokia y eran modelos antiguos, antes de la llegada del 3G y la conexión a Internet.

Koldo García también guardaba imágenes de las llamadas "cafeteras" junto al número de teléfono asignado, ya que cambiaban periódicamente por seguridad.

La UCO encontró un total de 23 móviles en casa de Koldo García y por las fotos presentes en el móvil del asesor de Ábalos se cuenta que tenía en su poder varios más, por lo que algunos teléfonos no fueron localizados por los agentes durante el registro.